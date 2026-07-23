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Ce guide explique comment activer et utiliser la fonctionnalité AI Chat dans la Console ClickHouse Cloud.
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Prérequis

  1. Vous devez avoir accès à une organisation ClickHouse Cloud avec les fonctionnalités d’IA activées (contactez l’administrateur de votre org ou le support si elles ne sont pas disponibles).
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Ouvrir le panneau AI Chat

  1. Accédez à un service ClickHouse Cloud.
  2. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’icône en forme d’étincelle libellée « ClickHouse Assistant ».
  3. (Raccourci) Appuyez sur + (macOS) ou Ctrl + (Linux/Windows) pour l’ouvrir ou le fermer.
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Choisir un mode de chat

AI Chat prend actuellement en charge :
  • Agent : raisonnement en plusieurs étapes sur le schéma et les métadonnées (le service doit être actif).
  • Docs AI (Ask) : questions-réponses ciblées, fondées sur la documentation officielle de ClickHouse et les références de bonnes pratiques.
Utilisez le sélecteur de mode en bas à gauche du volet pour changer de mode.
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Rédiger et envoyer un message

  1. Saisissez votre question (par ex. « Create a materialized view to aggregate daily events by user »).
  2. Appuyez sur Enter pour envoyer (utilisez Shift + Enter pour insérer un retour à la ligne).
  3. Pendant le traitement par le modèle, vous pouvez cliquer sur « Stop » pour interrompre l’opération.
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Comprendre les étapes de réflexion d’« Agent »

En mode Agent, des étapes intermédiaires extensibles de « réflexion » ou de planification peuvent s’afficher. Elles apportent de la transparence sur la façon dont l’assistant élabore sa réponse. Réduisez-les ou développez-les selon vos besoins.
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Démarrer de nouvelles discussions

Cliquez sur le bouton « New Chat » pour effacer le contexte et démarrer une nouvelle session.
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Afficher l’historique des discussions

  1. La section inférieure affiche vos discussions récentes.
  2. Sélectionnez une discussion précédente pour recharger ses messages.
  3. Supprimez une conversation à l’aide de l’icône de corbeille.
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Travailler avec le SQL généré

Lorsque l’assistant renvoie du SQL :
  • Vérifiez qu’il est correct.
  • Cliquez sur « Open in editor » pour charger la requête dans un nouvel onglet SQL.
  • Modifiez-la et exécutez-la dans la Console.
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Arrêter ou interrompre une réponse

Si une réponse prend trop de temps ou s’écarte du sujet :
  1. Cliquez sur le bouton « Stop » (visible pendant le traitement).
  2. Le message est marqué comme interrompu ; vous pouvez affiner votre prompt et le renvoyer.
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Raccourcis clavier

Dernière modification le 23 juillet 2026