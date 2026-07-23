ClickPipes est une plateforme d’intégration gérée qui simplifie l’ingestion de données depuis un large éventail de sources en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour une tâche ponctuelle de chargement de données.
Pipelines d’intégration gérés pour ClickHouse Cloud
|Nom
|Type
|Statut
|Description
|Apache Kafka
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Apache Kafka dans ClickHouse Cloud.
|Confluent Cloud
|Streaming
|Stable
|Exploitez toute la puissance de Confluent et de ClickHouse Cloud grâce à notre intégration directe.
|Redpanda
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming de Redpanda dans ClickHouse Cloud.
|AWS MSK
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming d’AWS MSK dans ClickHouse Cloud.
|Azure Event Hubs
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming d’Azure Event Hubs dans ClickHouse Cloud.
|WarpStream
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer les données en streaming de WarpStream vers ClickHouse Cloud.
|Amazon Kinesis
|Streaming
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer les données en streaming d’Amazon Kinesis vers ClickHouse Cloud.
|GCP Pub/Sub
|Streaming
|Aperçu privé
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming de Google Cloud Pub/Sub dans ClickHouse Cloud.
|Amazon S3
|Stockage objet
|Stable
|Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données à partir du stockage d’objets.
|Google Cloud Storage
|Stockage objet
|Stable
|Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données depuis un stockage objet.
|DigitalOcean Spaces
|Stockage d’objets
|Stable
|Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données depuis un stockage objet.
|Azure Blob Storage
|Stockage d’objets
|Stable
|Configurez ClickPipes pour ingérer de grands volumes de données depuis le stockage objet.
|Postgres
|DBMS
|Stable
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de Postgres dans ClickHouse Cloud.
|MySQL
|DBMS
|Bêta publique
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MySQL dans ClickHouse Cloud.
|MongoDB
|DBMS
|Aperçu privé
|Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MongoDB dans ClickHouse Cloud.
ClickHouse propose plusieurs intégrations de clients par langage, dont la documentation est liée ci-dessous.
Intégrations des clients par langage
En plus de ClickPipes et des clients par langage, ClickHouse prend également en charge de nombreuses autres intégrations, notamment des intégrations principales, des intégrations partenaires et des intégrations communautaires. Pour obtenir la liste complète, consultez la section “Integrations” de la documentation.
|Page
|Description
|C++
|Bibliothèque cliente C++ et framework asynchrone userver
|C#
|Découvrez comment connecter vos projets C# à ClickHouse.
|Go
|Découvrez comment connecter vos projets Go à ClickHouse.
|JavaScript
|Découvrez comment connecter vos projets JavaScript à ClickHouse avec le JS client officiel.
|Java
|Découvrez plusieurs intégrations pour Java et ClickHouse.
|Python
|Découvrez comment connecter vos projets Python à ClickHouse.
|Rust
|Découvrez comment connecter vos projets Rust à ClickHouse.
|Clients tiers
|Découvrez les bibliothèques clientes proposées par des développeurs tiers.