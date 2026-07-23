Skip to main content
ClickHouse Cloud vous permet de connecter les outils et services que vous aimez.

Pipelines d’intégration gérés pour ClickHouse Cloud

ClickPipes est une plateforme d’intégration gérée qui simplifie l’ingestion de données depuis un large éventail de sources en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour une tâche ponctuelle de chargement de données.

Intégrations des clients par langage

ClickHouse propose plusieurs intégrations de clients par langage, dont la documentation est liée ci-dessous. En plus de ClickPipes et des clients par langage, ClickHouse prend également en charge de nombreuses autres intégrations, notamment des intégrations principales, des intégrations partenaires et des intégrations communautaires. Pour obtenir la liste complète, consultez la section “Integrations” de la documentation.
Dernière modification le 23 juillet 2026