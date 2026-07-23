ClickHouse Cloud vous permet de connecter les outils et services que vous aimez.

​ Pipelines d’intégration gérés pour ClickHouse Cloud

ClickPipes est une plateforme d’intégration gérée qui simplifie l’ingestion de données depuis un large éventail de sources en quelques clics. Conçue pour les charges de travail les plus exigeantes, l’architecture robuste et évolutive de ClickPipes garantit des performances et une fiabilité constantes. ClickPipes peut être utilisé pour des besoins de streaming à long terme ou pour une tâche ponctuelle de chargement de données.

Nom Type Statut Description Apache Kafka Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données en streaming depuis Apache Kafka dans ClickHouse Cloud. Confluent Cloud Streaming Stable Exploitez toute la puissance de Confluent et de ClickHouse Cloud grâce à notre intégration directe. Redpanda Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming de Redpanda dans ClickHouse Cloud. AWS MSK Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming d’AWS MSK dans ClickHouse Cloud. Azure Event Hubs Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming d’Azure Event Hubs dans ClickHouse Cloud. WarpStream Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer les données en streaming de WarpStream vers ClickHouse Cloud. Amazon Kinesis Streaming Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer les données en streaming d’Amazon Kinesis vers ClickHouse Cloud. GCP Pub/Sub Streaming Aperçu privé Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de streaming de Google Cloud Pub/Sub dans ClickHouse Cloud. Amazon S3 Stockage objet Stable Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données à partir du stockage d’objets. Google Cloud Storage Stockage objet Stable Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données depuis un stockage objet. DigitalOcean Spaces Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer d’importants volumes de données depuis un stockage objet. Azure Blob Storage Stockage d’objets Stable Configurez ClickPipes pour ingérer de grands volumes de données depuis le stockage objet. Postgres DBMS Stable Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données de Postgres dans ClickHouse Cloud. MySQL DBMS Bêta publique Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MySQL dans ClickHouse Cloud. MongoDB DBMS Aperçu privé Configurez ClickPipes et commencez à ingérer des données depuis MongoDB dans ClickHouse Cloud.

​ Intégrations des clients par langage

ClickHouse propose plusieurs intégrations de clients par langage, dont la documentation est liée ci-dessous.

Page Description C++ Bibliothèque cliente C++ et framework asynchrone userver C# Découvrez comment connecter vos projets C# à ClickHouse. Go Découvrez comment connecter vos projets Go à ClickHouse. JavaScript Découvrez comment connecter vos projets JavaScript à ClickHouse avec le JS client officiel. Java Découvrez plusieurs intégrations pour Java et ClickHouse. Python Découvrez comment connecter vos projets Python à ClickHouse. Rust Découvrez comment connecter vos projets Rust à ClickHouse. Clients tiers Découvrez les bibliothèques clientes proposées par des développeurs tiers.