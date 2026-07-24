Un skill est un fichier Markdown avec un court en-tête frontmatter :
Anatomie d’un skill
Les paramètres de frontmatter les plus importants :
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name: revenue-report
description: Generates the weekly revenue report using our standard segments
always-apply: false
user-invocable: true
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When asked to generate a revenue report:
1. Filter to the requested period.
2. Apply the standard MRR formula:
SUM(CASE
WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
ELSE 0
END)
3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB.
4. Render the result as a Markdown table.
name- identifiant en kebab-case.
description- court résumé utilisé par le modèle pour déterminer quand ce skill est pertinent. Considérez ce champ comme le plus important. Rédigez-le de manière précise ; des descriptions vagues entraînent l’invocation du mauvais skill.
always-apply- lorsque sa valeur est
true, le skill est inclus d’office à chaque tour au lieu d’être sélectionné. À utiliser avec parcimonie ; les skills en mode always-apply consomment du contexte à chaque message.
user-invocable- lorsque sa valeur est
true(valeur par défaut), le skill apparaît dans le popover
$pour une sélection manuelle.
.zip contenant
SKILL.md et ses ressources.
Un agent peut faire appel à un skill dans une conversation de trois façons :
Utiliser un skill
- Invocation par l’utilisateur - appuyez sur
$dans le composer, puis sélectionnez le skill dans le popover. Le contenu du skill est injecté pour le tour suivant.
- Sélection automatique par le modèle - en fonction de la
descriptiondu skill, l’agent décide lui-même quand l’appliquer.
- Always-apply - injecté à chaque tour pour les skills configurés de cette façon.
Le panneau Skills de la console Cloud vous permet de créer des skills directement, de téléverser des fichiers
Gérer les Skills
.md ou
.zip, et de gérer les skills actifs pour votre compte utilisateur. Les skills dont vous êtes propriétaire sont actifs par défaut ; désactivez-en un pour le retirer du popover et du catalogue du modèle sans le supprimer.
Les Skills peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs (voir partage et accès).
Skills vs. instructions
- Les instructions de l’agent définissent ce qu’est l’agent et la manière dont il se comporte globalement. Elles sont toujours actives pour cet agent.
- Les Skills sont contextuelles — elles s’appliquent lorsqu’elles sont pertinentes et se limitent à des workflows spécifiques.