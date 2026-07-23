Le tableau suivant répertorie les modèles, leurs conditions et d’autres informations pertinentes.
Conditions applicables des développeurs de modèles
Ce document répertorie les modèles de ClickHouse Cloud soumis à des conditions distinctes de développeurs de modèles tiers.
Ce document répertorie les modèles de ClickHouse Cloud soumis à des conditions distinctes de développeurs de modèles tiers. Tous les modèles utilisés sont actuellement hébergés dans AWS Bedrock, et non par le développeur du modèle concerné. Ces liens sont fournis à titre de commodité. Il vous appartient de vous assurer du respect des conditions applicables aux modèles ainsi que de toute politique d’utilisation applicable.
Dernière modification le 23 juillet 2026
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