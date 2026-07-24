Dans l’Agent Builder, ouvrez Paramètres avancés et activez Sous-agents. Deux options supplémentaires apparaissent :
Activer les sous-agents
- Autoriser l’auto-création - lorsque cette option est activée, l’agent peut créer des copies de lui-même pour effectuer un travail en parallèle. Utile pour les schémas de fan-out (un parent, plusieurs workers identiques).
- Sous-agents supplémentaires - sélectionnez d’autres agents précis auxquels ce parent est autorisé à déléguer. Le parent décide à l’exécution quel sous-agent (le cas échéant) appeler en fonction de la tâche.
Quand un sous-agent est utile
- Sous-tâches de recherche - l’agent parent décompose une question complexe, confie une partie à un sous-agent spécialisé sur ce point, puis synthétise les réponses.
- Étapes très gourmandes en outils - sessions de Code interpreter, boucles de Web search en plusieurs étapes, ou toute opération qui consommerait la fenêtre de contexte du parent avec des sorties d’outils intermédiaires.
- Révision spécialisée - un agent génère, un autre révise, et l’intégralité du raisonnement du réviseur reste dans sa propre fenêtre de contexte.
Les sous-agents constituent un mécanisme de délégation à l’exécution — l’agent parent décide à la volée. Une chaîne d’agents est un graphe prédéfini d’agents qui s’exécutent dans un ordre fixe. Privilégiez les sous-agents lorsque le routage est dynamique ; privilégiez une chaîne lorsque le routage est fixe.
Sous-agents vs. chaîne d’agents
Limites
- 10 sous-agents maximum par parent.
- Profondeur maximale de 5 sauts à partir de l’agent racine.
- 50 cibles de sous-agents uniques maximum chargées pour une seule exécution.
- 100 configurations de sous-agents développées maximum par requête.