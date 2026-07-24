Dans l’Agent Builder, ouvrez la section serveurs MCP et cliquez sur Add server. Saisissez l’URL du serveur et les paramètres d’authentification, puis choisissez les outils du serveur que cet agent spécifique doit utiliser. Enregistrez l’agent. Vous pouvez attacher plusieurs serveurs à un même agent. Chaque outil appelé par l’agent est consigné dans la conversation afin que les utilisateurs puissent voir ce que l’agent a fait.
Attacher un serveur MCP
ClickHouse Agents utilise Streamable HTTP — le transport MCP adapté à la production. Le serveur que vous associez doit être accessible en HTTP(S) depuis ClickHouse Cloud.
Transport
Les serveurs MCP peuvent nécessiter des identifiants. ClickHouse Agents prend en charge :
Authentification
- Les jetons Bearer et autres en-têtes statiques - des valeurs fixes que vous fournissez lors de la configuration du serveur.
- OAuth 2.0 - flux interactif. La première fois que vous (ou tout autre utilisateur ayant accès) appelez un outil sur le serveur, le navigateur ouvre une fenêtre de connexion ; les jetons sont gérés et renouvelés automatiquement.
- Identifiants par utilisateur - variables de la config du serveur remplacées à partir du profil de l’utilisateur appelant, afin que chaque utilisateur s’authentifie avec sa propre identité plutôt qu’avec un compte de service partagé.
Une exécution d’agent ne peut référencer qu’un maximum de 50 cibles distinctes de serveur MCP et de 100 configurations d’outils étendues par requête. Les agents qui ont besoin de plus doivent être décomposés à l’aide de subagents.