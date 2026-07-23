​ Stockage reposant sur un stockage objet

Stockage quasiment illimité

Pas besoin de segmenter manuellement les données

Coût de stockage des données nettement inférieur, en particulier pour les données consultées moins fréquemment

​ Ressources de calcul

Mise à l’échelle et mise en veille automatiques : inutile de dimensionner à l’avance ou de surprovisionner pour les pics d’utilisation

Mise en veille automatique et reprise : inutile de laisser des ressources de calcul inutilisées en cours d’exécution lorsque personne ne s’en sert

Sécurisé et hautement disponible par défaut

La configuration, la supervision, les sauvegardes et la facturation sont entièrement prises en charge.

Les contrôles des coûts sont activés par défaut et peuvent être ajustés dans la console Cloud.

​ Isolation du service

​ Isolation réseau

Tous les services sont isolés au niveau du réseau.

​ Isolation des ressources de calcul

Tous les services sont déployés dans des pods distincts au sein de leurs espaces de noms Kubernetes respectifs, avec une isolation au niveau réseau.

​ Isolation du stockage

Tous les services utilisent un sous-chemin distinct dans un bucket partagé (AWS, GCP) ou un conteneur de stockage partagé (Azure).

Pour AWS, l’accès au stockage est contrôlé via AWS IAM, et chaque IAM role est propre à un service. Pour le service Enterprise, CMEK peut être activé afin d’offrir une isolation avancée des données au repos. CMEK est actuellement pris en charge uniquement pour les services AWS.

Pour GCP et Azure, les services bénéficient d’une isolation du stockage objet (tous les services disposent de leurs propres buckets ou de leur propre conteneur de stockage).

Compute-compute separation vous permet de créer plusieurs groupes de nœuds de calcul, chacun disposant de sa propre URL de service, tout en utilisant le même stockage objet partagé. Cette fonctionnalité permet d’isoler les ressources de calcul selon différents cas d’usage, par exemple en séparant les lectures des écritures, tout en partageant les mêmes données. Elle permet également une utilisation plus efficace des ressources grâce à une mise à l’échelle indépendante des groupes de calcul selon les besoins.

​ Limites de concurrence

Il n’y a pas de limite au nombre de requêtes par seconde (QPS) dans votre service ClickHouse Cloud. Il existe toutefois une limite de 1000 requêtes simultanées par réplique. Le QPS dépend en pratique du temps d’exécution moyen des requêtes et du nombre de répliques de votre service.