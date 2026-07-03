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Il existe plusieurs niveaux dans ClickHouse Cloud. Les niveaux sont attribués au niveau de l’organisation. Les services d’une même organisation relèvent donc du même niveau. Cette page explique quels niveaux conviennent le mieux à votre cas d’usage. Résumé des niveaux cloud :
BasicScale (Recommandé)Enterprise
Fonctionnalités du service
Nombre de services✓ Illimité✓ Illimité✓ Illimité
Stockage✓ Maximum de 1 To / service✓ Illimité✓ Illimité
Mémoire✓ 8 à 12 Gio de mémoire totale✓ Configurable✓ Configurable
Disponibilité✓ 1 zone✓ 2+ zones✓ 2+ zones
Sauvegardes✓ 1 sauvegarde toutes les 24 h, conservée pendant 1 jour✓ Configurable✓ Configurable
Mise à l’échelle verticale✓ Mise à l’échelle automatique✓ Automatique pour les profils standard, manuelle pour les profils personnalisés
Mise à l’échelle horizontale✓ Mise à l’échelle manuelle✓ Mise à l’échelle manuelle
ClickPipes
Mises à niveau anticipées
Compute-compute separation
Exporter les sauvegardes vers votre propre compte cloud
Mises à niveau planifiées
Profils matériels personnalisés
Sécurité
SAML/SSO
MFA
SOC 2 Type II
ISO 27001
Private Networking
Accès S3 basé sur les rôles
Transparent Data Encryption (CMEK pour TDE)
HIPAA

Basic

  • Option économique prenant en charge les déploiements à réplique unique.
  • Idéal pour des cas d’usage à l’échelle d’un service, avec des volumes de données plus modestes et sans garanties strictes de fiabilité.
Les services du niveau Basic sont conçus pour conserver une taille fixe et ne permettent pas de mise à l’échelle, ni automatique ni manuelle. Vous pouvez passer au niveau Scale ou Enterprise pour mettre à l’échelle vos services.

Scale

Conçu pour les workloads nécessitant des SLA renforcés (déploiements avec 2 réplicas ou plus), une meilleure évolutivité et une sécurité avancée.

Enterprise

Conçu pour des déploiements de grande envergure et critiques, avec des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité.
  • Tout ce qui est inclus dans Scale, plus
  • Mise à l’échelle flexible : profils standard (ratio vCPU:mémoire de 1:4), ainsi que profils personnalisés HighMemory (ratio de 1:8).
  • Offre les plus hauts niveaux de garantie en matière de performances et de résilience.
  • Prend en charge une sécurité de niveau entreprise :
    • Single Sign On (SSO)
    • Chiffrement renforcé : pour les services AWS et GCP. Les services sont chiffrés avec notre clé par défaut et peuvent être basculés vers leur propre clé pour activer les Customer Managed Encryption Keys (CMEK).
  • Permet les mises à niveau planifiées : vous pouvez sélectionner le jour de la semaine et la fenêtre horaire des mises à niveau, aussi bien pour les versions de la base de données que pour les versions Cloud.
  • Offre la conformité HIPAA et PCI.
Les services à réplique unique dans les trois niveaux ont une taille fixe (8 GiB, 12 GiB)

Passer à un autre niveau

Vous pouvez à tout moment passer de Basic à Scale ou de Scale à Enterprise. Pour passer à un niveau inférieur, vous devrez désactiver les fonctionnalités premium.
Si vous avez des questions sur les types de services, veuillez consulter la page de tarification ou contacter support@clickhouse.com.
Dernière modification le 3 juillet 2026