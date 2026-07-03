Langfuse est une plateforme open-source d’ingénierie LLM qui aide les équipes à déboguer, analyser et faire évoluer collaborativement leurs applications LLM. Elle fait partie de l’écosystème ClickHouse et s’appuie au cœur sur ClickHouse pour fournir un backend d’observabilité évolutif et performant. En s’appuyant sur le stockage en colonnes de ClickHouse et sur ses puissantes capacités analytiques, Langfuse peut gérer des milliards de traces et d’événements avec une faible latence, ce qui en fait une solution adaptée aux workloads de production à haut débit.
Qu’est-ce que Langfuse ?
Pourquoi Langfuse ?
- Open source : Entièrement open source, avec une API publique pour des intégrations personnalisées
- Optimisé pour la production : Conçu pour un impact minimal sur les performances
- SDKs de premier ordre : SDKs natifs pour Python et JavaScript
- Prise en charge des frameworks : Intégré à des frameworks populaires comme OpenAI SDK, LangChain et LlamaIndex
- Multimodal : Prise en charge du tracing de texte, d’images et d’autres modalités
- Plateforme complète : Suite d’outils couvrant l’ensemble du cycle de développement des applications LLM
Langfuse propose des options de déploiement flexibles pour répondre à différents besoins en matière de sécurité et d’infrastructure. Langfuse Cloud est un service entièrement géré, reposant sur un cluster ClickHouse managé pour des performances optimales. Il est certifié SOC 2 Type II et ISO 27001, conforme au RGPD, et disponible dans les régions US (AWS us-west-2) et EU (AWS eu-west-1). Version auto-hébergée de Langfuse est entièrement open-source (licence MIT) et peut être déployée gratuitement sur votre propre infrastructure à l’aide de Docker ou de Kubernetes. Vous exécutez votre propre instance ClickHouse (ou utilisez ClickHouse Cloud) pour stocker les données d’observabilité, ce qui vous garantit un contrôle total sur vos données.
Options de déploiement
Langfuse repose uniquement sur des composants open source et peut être déployé localement, dans le cloud ou sur site :
Architecture
- ClickHouse : stocke de grands volumes de données d’observabilité (traces, spans, générations, scores). Il permet des agrégations rapides et des analyses pour les tableaux de bord.
- Postgres : stocke des données transactionnelles, comme les comptes utilisateurs, les configurations de projet et les définitions de prompts.
- Redis : gère la mise en file d’attente des événements et la mise en cache.
- S3/stockage de blobs : stocke des payloads volumineux et les données brutes des événements.
Fonctionnalités
L’observabilité est essentielle pour comprendre et déboguer les applications LLM. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applications LLM impliquent des interactions complexes et non déterministes, qui peuvent être difficiles à surveiller et à déboguer. Langfuse fournit des fonctionnalités de tracing complètes qui vous aident à comprendre exactement ce qui se passe dans votre application. 📹 Vous voulez en savoir plus ? Regardez la démonstration complète de Langfuse observabilité et découvrez comment l’intégrer à votre application.
Observabilité
- Détails de la trace
- Sessions
- Chronologie
- Users
- Graphes d’agents
- Dashboard
Les traces vous permettent de suivre chaque appel LLM ainsi que toute autre logique pertinente dans votre application.
Prompt Management est essentiel à la création d’applications LLM efficaces. Langfuse fournit des outils pour vous aider à gérer, versionner et optimiser vos prompts tout au long du cycle de développement. 📹 Vous voulez en savoir plus ? Regardez la démonstration complète de Langfuse Prompt Management et découvrez comment l’intégrer à votre application.
Prompt Management
- Créer
- Contrôle de version
- Déployer
- Métriques
- Tester dans Playground
- Lier aux traces
- Suivre les modifications
Créez un nouveau prompt via l’UI, les SDKs ou l’API.
L’évaluation est essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité de vos applications LLM. Langfuse propose des outils d’évaluation flexibles qui s’adaptent à vos besoins spécifiques, que vous effectuiez des tests en développement ou surveilliez les performances en production. 📹 Vous voulez en savoir plus ? Regardez la démonstration complète de Langfuse évaluation et découvrez comment l’utiliser pour améliorer votre application LLM.
Évaluation & jeux de données
- Analyse
- Retours utilisateurs
- LLM-as-a-Judge
- Expériences
- File d'annotation
- Évaluations personnalisées
Visualisez les résultats des évaluations dans le dashboard Langfuse.
Démarrez avec Langfuse en quelques minutes. Choisissez le parcours qui correspond le mieux à vos besoins actuels :
Guides de démarrage rapide
- Intégrer le tracing des applications/agents LLM
- Intégrer le Prompt Management
- Configurer les évaluations