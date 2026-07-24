La génération d’images permet à un agent de créer de nouvelles images à partir d’un prompt textuel ou de modifier des images importées par l’utilisateur. L’agent choisit entre la génération et la modification en fonction de la demande et du contexte disponible.

​ Activer la génération d’images

La génération d’images s’active via la fenêtre modale Ajouter des outils dans l’Agent Builder (et non dans la section Capabilities). Cliquez sur Ajouter des outils en bas du panneau de l’Agent Builder, puis ajoutez l’un des outils de génération d’images, par exemple OpenAI Image Tools, DALL-E-3 ou Stable Diffusion. L’agent sélectionne l’outil approprié en fonction de la demande, ou vous pouvez le limiter dans les instructions.

Lorsque l’utilisateur demande une image, l’agent appelle l’outil de génération avec un prompt et renvoie l’image générée directement dans la réponse. L’agent conserve une référence à l’image dans son contexte afin de pouvoir la décrire ou la réutiliser dans la même conversation.

Si l’utilisateur téléverse une image et demande une modification — changer une couleur, ajouter un objet, étendre une composition — l’agent utilise la variante de modification de l’outil. Le résultat remplace la zone concernée ou étend l’image source, selon la demande.