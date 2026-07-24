La génération d’images s’active via la fenêtre modale Ajouter des outils dans l’Agent Builder (et non dans la section Capabilities). Cliquez sur Ajouter des outils en bas du panneau de l’Agent Builder, puis ajoutez l’un des outils de génération d’images, par exemple OpenAI Image Tools, DALL-E-3 ou Stable Diffusion. L’agent sélectionne l’outil approprié en fonction de la demande, ou vous pouvez le limiter dans les instructions.
Activer la génération d’images
Lorsque l’utilisateur demande une image, l’agent appelle l’outil de génération avec un prompt et renvoie l’image générée directement dans la réponse. L’agent conserve une référence à l’image dans son contexte afin de pouvoir la décrire ou la réutiliser dans la même conversation.
Génération
Si l’utilisateur téléverse une image et demande une modification — changer une couleur, ajouter un objet, étendre une composition — l’agent utilise la variante de modification de l’outil. Le résultat remplace la zone concernée ou étend l’image source, selon la demande.
Modification
Remarques
- Les images générées ne sont pas automatiquement soumises à une analyse distincte avec vision. Si vous avez besoin que l’agent interprète une image, utilisez vision avec une image importée par l’utilisateur.
- Les politiques de contenu du provider s’appliquent. Les prompts qui enfreignent la politique du provider renvoient une erreur au lieu d’une image.