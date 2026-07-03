- Un service ClickHouse Cloud actif
- Votre IDE ou l’outil de développement agentique de votre choix
Connectez-vous au service ClickHouse Cloud pour lequel vous souhaitez activer le serveur MCP distant. Dans le menu de gauche, cliquez sur Connect. Une fenêtre contenant les informations de connexion s’ouvre. Sélectionnez Connect with MCP : Activez le bouton pour activer MCP sur le service : Copiez l’URL affichée, qui est identique à celle ci-dessous :
Activer le serveur MCP distant dans Cloud
https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
Choisissez votre IDE ou votre outil ci-dessous, puis suivez les instructions de configuration correspondantes.
Configurer MCP distant pour le développement
Depuis votre répertoire de travail, exécutez la commande suivante pour ajouter la configuration du MCP Server de ClickHouse Cloud à Claude Code :
Claude Code
Lancez ensuite Claude Code :
claude mcp add --transport http clickhouse-cloud https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
Exécutez la commande suivante pour afficher la liste des serveurs MCP :
claude
Sélectionnez
/mcp
clickhouse-cloud et authentifiez-vous via OAuth avec vos identifiants ClickHouse Cloud.
Claude web UI
- Accédez à Customize > Connectors
- Cliquez sur l’icône « + », puis sur Add custom connector
- Donnez au connecteur personnalisé un nom tel que
clickhouse-cloud, puis ajoutez-le
- Cliquez sur le connecteur
clickhouse-cloudque vous venez d’ajouter, puis sur Connect
- Authentifiez-vous avec vos identifiants ClickHouse Cloud via OAuth
Cursor
- Parcourez et installez des serveurs MCP depuis le Marketplace de Cursor.
- Recherchez ClickHouse et cliquez sur “Add to Cursor” sur le serveur de votre choix pour l’installer
- Authentifiez-vous avec OAuth.
Ajoutez la configuration suivante dans votre fichier
Visual Studio Code
.vscode/mcp.json :
Pour plus d’informations, consultez la documentation de Visual Studio Code.
{
"servers": {
"clickhouse-cloud": {
"type": "http",
"url": "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"
}
}
}
Modifiez votre fichier
Windsurf
mcp_config.json comme suit :
Pour en savoir plus, consultez la documentation Windsurf.
{
"mcpServers": {
"clickhouse-cloud": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "mcp-remote", "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"]
}
}
}
Ajoutez ClickHouse comme serveur personnalisé. Ajoutez les éléments suivants dans les paramètres de Zed, sous context_servers :
Zed
Zed devrait alors vous demander de vous authentifier via OAuth lors de sa première connexion au serveur. Pour plus de détails, consultez la documentation de Zed.
{
"context_servers": {
"clickhouse-cloud": {
"url": "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp"
}
}
}
Exécutez la commande suivante pour ajouter le serveur MCP ClickHouse Cloud via le CLI :
Codex
codex mcp add clickhouse-cloud --url https://mcp.clickhouse.cloud/mcp
Une fois connecté, vous pouvez interagir avec ClickHouse Cloud à l’aide de prompts en langage naturel. Vous trouverez ci-dessous quelques workflows courants, ainsi que les outils que votre client MCP invoquera en arrière-plan. Pour obtenir la liste complète des outils disponibles, consultez la référence des outils.
Exemple d’utilisation
Commencez par découvrir ce qui est disponible :
Explorer vos données
|Prompt
|Outil appelé
|”À quelles organisations ai-je accès ?”
get_organizations
|”Quelles bases de données sont disponibles sur mon service ?”
list_databases
|”Quelles tables contient la base de données
default ?”
list_tables
|”Liste toutes les tables dont le nom commence par
events_”
list_tables (avec le filtre
like)
Posez vos questions en langage naturel, et l’agent les traduira en SQL :
Exécuter des requêtes analytiques
L’outil
|Prompt
|Outil invoqué
|”Montre-moi les 10 premières lignes de la table
hits”
run_select_query
|”Quelle est la durée moyenne des sessions par pays sur les 7 derniers jours ?”
run_select_query
|”Combien y a-t-il de lignes dans chaque table de la base de données
analytics ?”
run_select_query
run_select_query n’autorise que les instructions
SELECT. Toutes les requêtes sont en lecture seule.
Obtenez une vue d’ensemble de vos ressources ClickHouse Cloud :
Gérer les services et l’infrastructure
|Instruction
|Outil invoqué
|”Liste tous mes services”
get_services_list
|”Quel est l’état de mon service de production ?”
get_service_details
|”Affiche la planification des sauvegardes pour ce service”
get_service_backup_configuration
|”Liste les sauvegardes récentes”
list_service_backups
|”Quels ClickPipes sont configurés sur ce service ?”
list_clickpipes
Suivi des coûts
|Prompt
|Outil invoqué
|”Quel a été le coût de mon organisation la semaine dernière ?”
get_organization_cost
|”Affiche-moi les coûts quotidiens du 1er mars au 15 mars”
get_organization_cost (avec
from_date et
to_date)