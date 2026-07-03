Ce guide explique comment activer et utiliser le serveur MCP distant de ClickHouse Cloud

Activer et se connecter au serveur MCP distant de ClickHouse Cloud

Ce guide explique comment activer le ClickHouse Cloud Remote MCP Server et le configurer pour l’utiliser avec les outils de développement courants.

Prérequis

Un service ClickHouse Cloud actif

Votre IDE ou l’outil de développement agentique de votre choix

​ Activer le serveur MCP distant dans Cloud

Connectez-vous au service ClickHouse Cloud pour lequel vous souhaitez activer le serveur MCP distant. Dans le menu de gauche, cliquez sur Connect. Une fenêtre contenant les informations de connexion s’ouvre.

Sélectionnez Connect with MCP :

Activez le bouton pour activer MCP sur le service :

Copiez l’URL affichée, qui est identique à celle ci-dessous :

https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

​ Configurer MCP distant pour le développement

Choisissez votre IDE ou votre outil ci-dessous, puis suivez les instructions de configuration correspondantes.

​ Claude Code

Depuis votre répertoire de travail, exécutez la commande suivante pour ajouter la configuration du MCP Server de ClickHouse Cloud à Claude Code :

claude mcp add --transport http clickhouse-cloud https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

Lancez ensuite Claude Code :

claude

Exécutez la commande suivante pour afficher la liste des serveurs MCP :

/mcp

Sélectionnez clickhouse-cloud et authentifiez-vous via OAuth avec vos identifiants ClickHouse Cloud.

​ Claude web UI

Accédez à Customize > Connectors Cliquez sur l’icône « + », puis sur Add custom connector Donnez au connecteur personnalisé un nom tel que clickhouse-cloud , puis ajoutez-le Cliquez sur le connecteur clickhouse-cloud que vous venez d’ajouter, puis sur Connect Authentifiez-vous avec vos identifiants ClickHouse Cloud via OAuth

Parcourez et installez des serveurs MCP depuis le Marketplace de Cursor. Recherchez ClickHouse et cliquez sur “Add to Cursor” sur le serveur de votre choix pour l’installer Authentifiez-vous avec OAuth.

​ Visual Studio Code

Ajoutez la configuration suivante dans votre fichier .vscode/mcp.json :

{ "servers" : { "clickhouse-cloud" : { "type" : "http" , "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" } } }

Modifiez votre fichier mcp_config.json comme suit :

{ "mcpServers" : { "clickhouse-cloud" : { "command" : "npx" , "args" : [ "-y" , "mcp-remote" , "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" ] } } }

Pour en savoir plus, consultez la documentation Windsurf

Ajoutez ClickHouse comme serveur personnalisé. Ajoutez les éléments suivants dans les paramètres de Zed, sous context_servers :

{ "context_servers" : { "clickhouse-cloud" : { "url" : "https://mcp.clickhouse.cloud/mcp" } } }

Zed devrait alors vous demander de vous authentifier via OAuth lors de sa première connexion au serveur. Pour plus de détails, consultez la documentation de Zed

Exécutez la commande suivante pour ajouter le serveur MCP ClickHouse Cloud via le CLI :

codex mcp add clickhouse-cloud --url https://mcp.clickhouse.cloud/mcp

Une fois connecté, vous pouvez interagir avec ClickHouse Cloud à l’aide de prompts en langage naturel. Vous trouverez ci-dessous quelques workflows courants, ainsi que les outils que votre client MCP invoquera en arrière-plan. Pour obtenir la liste complète des outils disponibles, consultez la référence des outils

​ Explorer vos données

Commencez par découvrir ce qui est disponible :

Prompt Outil appelé ”À quelles organisations ai-je accès ?” get_organizations ”Quelles bases de données sont disponibles sur mon service ?” list_databases ”Quelles tables contient la base de données default ?” list_tables ”Liste toutes les tables dont le nom commence par events_ ” list_tables (avec le filtre like )

​ Exécuter des requêtes analytiques

Posez vos questions en langage naturel, et l’agent les traduira en SQL :

Prompt Outil invoqué ”Montre-moi les 10 premières lignes de la table hits ” run_select_query ”Quelle est la durée moyenne des sessions par pays sur les 7 derniers jours ?” run_select_query ”Combien y a-t-il de lignes dans chaque table de la base de données analytics ?” run_select_query

L’outil run_select_query n’autorise que les instructions SELECT . Toutes les requêtes sont en lecture seule.

​ Gérer les services et l’infrastructure

Obtenez une vue d’ensemble de vos ressources ClickHouse Cloud :

Instruction Outil invoqué ”Liste tous mes services” get_services_list ”Quel est l’état de mon service de production ?” get_service_details ”Affiche la planification des sauvegardes pour ce service” get_service_backup_configuration ”Liste les sauvegardes récentes” list_service_backups ”Quels ClickPipes sont configurés sur ce service ?” list_clickpipes

​ Suivi des coûts

Prompt Outil invoqué ”Quel a été le coût de mon organisation la semaine dernière ?” get_organization_cost ”Affiche-moi les coûts quotidiens du 1er mars au 15 mars” get_organization_cost (avec from_date et to_date )