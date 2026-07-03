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Ce guide explique comment activer le ClickHouse Cloud Remote MCP Server et le configurer pour l’utiliser avec les outils de développement courants. Prérequis

Activer le serveur MCP distant dans Cloud

Connectez-vous au service ClickHouse Cloud pour lequel vous souhaitez activer le serveur MCP distant. Dans le menu de gauche, cliquez sur Connect. Une fenêtre contenant les informations de connexion s’ouvre. Sélectionnez Connect with MCP : Activez le bouton pour activer MCP sur le service : Copiez l’URL affichée, qui est identique à celle ci-dessous :

Configurer MCP distant pour le développement

Choisissez votre IDE ou votre outil ci-dessous, puis suivez les instructions de configuration correspondantes.

Claude Code

Depuis votre répertoire de travail, exécutez la commande suivante pour ajouter la configuration du MCP Server de ClickHouse Cloud à Claude Code :
Lancez ensuite Claude Code :
Exécutez la commande suivante pour afficher la liste des serveurs MCP :
Sélectionnez clickhouse-cloud et authentifiez-vous via OAuth avec vos identifiants ClickHouse Cloud.

Claude web UI

  1. Accédez à Customize > Connectors
  2. Cliquez sur l’icône « + », puis sur Add custom connector
  3. Donnez au connecteur personnalisé un nom tel que clickhouse-cloud, puis ajoutez-le
  4. Cliquez sur le connecteur clickhouse-cloud que vous venez d’ajouter, puis sur Connect
  5. Authentifiez-vous avec vos identifiants ClickHouse Cloud via OAuth

Cursor

  1. Parcourez et installez des serveurs MCP depuis le Marketplace de Cursor.
  2. Recherchez ClickHouse et cliquez sur “Add to Cursor” sur le serveur de votre choix pour l’installer
  3. Authentifiez-vous avec OAuth.

Visual Studio Code

Ajoutez la configuration suivante dans votre fichier .vscode/mcp.json :
Pour plus d’informations, consultez la documentation de Visual Studio Code.

Windsurf

Modifiez votre fichier mcp_config.json comme suit :
Pour en savoir plus, consultez la documentation Windsurf.

Zed

Ajoutez ClickHouse comme serveur personnalisé. Ajoutez les éléments suivants dans les paramètres de Zed, sous context_servers :
Zed devrait alors vous demander de vous authentifier via OAuth lors de sa première connexion au serveur. Pour plus de détails, consultez la documentation de Zed.

Codex

Exécutez la commande suivante pour ajouter le serveur MCP ClickHouse Cloud via le CLI :

Exemple d’utilisation

Une fois connecté, vous pouvez interagir avec ClickHouse Cloud à l’aide de prompts en langage naturel. Vous trouverez ci-dessous quelques workflows courants, ainsi que les outils que votre client MCP invoquera en arrière-plan. Pour obtenir la liste complète des outils disponibles, consultez la référence des outils.

Explorer vos données

Commencez par découvrir ce qui est disponible :

Exécuter des requêtes analytiques

Posez vos questions en langage naturel, et l’agent les traduira en SQL : L’outil run_select_query n’autorise que les instructions SELECT. Toutes les requêtes sont en lecture seule.

Gérer les services et l’infrastructure

Obtenez une vue d’ensemble de vos ressources ClickHouse Cloud :

Suivi des coûts

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Dernière modification le 3 juillet 2026