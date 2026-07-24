Démarrez une nouvelle conversation en cliquant sur l’icône de composition dans le volet de navigation de gauche. Sélectionnez l’agent que vous souhaitez utiliser dans la boîte de dialogue de sélection de l’agent, en haut à gauche de la fenêtre de conversation — par défaut, ClickHouse Agent est sélectionné. Vous pouvez maintenant saisir votre message dans le champ de saisie, puis cliquer sur Envoyer. Chaque conversation est enregistrée dans l’historique de votre barre latérale et peut être rouverte, renommée ou supprimée ultérieurement. Vous pouvez modifier n’importe lequel de vos messages directement, et l’agent régénérera sa réponse à partir de ce point dans l’historique de la conversation. Vous pouvez également régénérer uniquement la dernière réponse de l’agent, sans renvoyer votre message.
Conversations
Ajoutez un favori à un message ou à une conversation entière pour le retrouver rapidement. Les favoris sont privés et restent disponibles même si la conversation est renommée.
Favoris
Épinglez une conversation pour la garder en haut de la barre latérale, à part de l’historique classé par date situé en dessous. Ouvrez le menu d’options de la conversation (l’icône à trois points) dans la barre latérale, puis sélectionnez Épingler. Les conversations épinglées sont regroupées dans une section Épinglées, au-dessus des groupes Aujourd’hui, Hier et des groupes plus anciens. Pour la désépingler, ouvrez le même menu et sélectionnez Désépingler.
Conversations épinglées
Le forking crée une nouvelle conversation à partir d’un message précis. Vous pouvez l’utiliser pour explorer une autre voie sans perturber le fil d’origine. Trois modes de fork sont disponibles :
Forking
- Messages visibles uniquement - vous permet de copier le chemin direct jusqu’au message forké.
- Inclure les branches associées - vous permet de copier le chemin principal ainsi que toutes les branches existantes.
- Tout inclure jusqu’ici - vous permet de tout copier jusqu’au message forké.
Ouvrez la référence des raccourcis clavier avec
Raccourcis clavier
Cmd+Shift+/ (
Ctrl+Shift+/ sur Windows et Linux), ou depuis le menu du compte, sous Help → Keyboard shortcuts. Chaque raccourci est personnalisable : cliquez sur une ligne dans la boîte de dialogue pour enregistrer une nouvelle combinaison, puis utilisez Reset all to defaults pour revenir aux paramètres par défaut.
Les raccourcis par défaut sont :
Vous pouvez également attribuer vos propres raccourcis pour ouvrir des panneaux comme les agents, les prompts, les fichiers et les favoris — aucun raccourci ne leur est attribué par défaut.
|Action
|macOS
|Windows et Linux
|Afficher les raccourcis clavier
Cmd+Shift+/
Ctrl+Shift+/
|Nouvelle discussion
Cmd+Shift+O
Ctrl+Shift+O
|Activer le champ de saisie de la discussion
Shift+Esc
Shift+Esc
|Téléverser un fichier
Cmd+Shift+U
Ctrl+Shift+U
|Copier la dernière réponse
Cmd+Shift+;
Ctrl+Shift+;
|Envoyer le message
Cmd+Enter
Ctrl+Enter
|Afficher ou masquer la barre latérale
Cmd+Shift+S
Ctrl+Shift+S
|Ouvrir le sélecteur de modèle
Cmd+Shift+M
Ctrl+Shift+M
|Activer la recherche
Cmd+/
Ctrl+/
|Ouvrir les paramètres
Cmd+Shift+,
Ctrl+Shift+,
|Ajouter la conversation aux favoris
Cmd+Shift+B
Ctrl+Shift+B
|Arrêter la génération
Cmd+Shift+X
Ctrl+Shift+X
|Régénérer la réponse
Cmd+Shift+E
Ctrl+Shift+E
|Modifier le dernier message
Cmd+Shift+I
Ctrl+Shift+I
|Continuer la réponse
Cmd+Shift+C
Ctrl+Shift+C
|Copier le dernier bloc de code
Cmd+Shift+K
Ctrl+Shift+K
|Faire défiler jusqu’en haut
Cmd+Shift+Up
Ctrl+Shift+Up
|Faire défiler jusqu’en bas
Cmd+Shift+Down
Ctrl+Shift+Down
|Archiver la conversation
Cmd+Shift+L
Ctrl+Shift+L
|Supprimer la conversation
Cmd+Shift+Backspace
Ctrl+Shift+Backspace