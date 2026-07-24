ClickHouse Agents vous permet d’interroger et d’explorer vos données ClickHouse au fil d’une conversation, sans avoir à écrire vous-même de SQL ni de logique d’orchestration. L’agent interprète votre intention, planifie les étapes, appelle les outils que vous avez configurés et vous renvoie les résultats. Cette fonctionnalité est actuellement en bêta ; son comportement et ses fonctionnalités peuvent changer avant sa disponibilité générale.

​ Ce que vous pouvez en faire

Avec ClickHouse Agents, vous pouvez :

Créer des agents personnalisés sans code. Cela vous permet de rédiger des instructions, de choisir un modèle et d’associer des outils.

Lancer des conversations avec votre service ClickHouse, l’agent appelant les outils selon les besoins.

Partager vos agents avec vos collègues ou les publier sur la marketplace.

​ Dans cette section

Découvrez les fonctionnalités de ClickHouse Agents dans les pages ci-dessous :