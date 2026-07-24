Avec ClickHouse Agents, vous pouvez :
Ce que vous pouvez en faire
- Créer des agents personnalisés sans code. Cela vous permet de rédiger des instructions, de choisir un modèle et d’associer des outils.
- Lancer des conversations avec votre service ClickHouse, l’agent appelant les outils selon les besoins.
- Partager vos agents avec vos collègues ou les publier sur la marketplace.
Découvrez les fonctionnalités de ClickHouse Agents dans les pages ci-dessous :
Dans cette section
|Page
|Ce qu’elle présente
|Démarrage rapide
|Créez votre premier agent et exécutez une requête d’exemple
|Chat
|Conversations, favoris, conversations épinglées, forking, raccourcis clavier et partage
|Agent Builder
|Configuration des agents, paramètres du modèle, outils associés, serveurs MCP, skills et subagents
|Prompts
|Bibliothèque de prompts enregistrés
|Memory
|Contexte persistant d’une conversation à l’autre
|Marketplace
|Partager et découvrir des agents au sein de votre organisation
|Partage et accès
|Modèle d’autorisations pour les agents