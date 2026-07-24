ClickHouse Cloud peut se connecter directement aux catalogs de données pour open table formats, ce qui vous permet d’accéder aux tables de votre data lake sans dupliquer les données.
Grâce à cette intégration, les tables de votre catalog apparaissent comme des databases interrogeables dans ClickHouse.
La configuration est disponible à la fois via une commande SQL (DataLakeCatalog) et via l’UI de ClickHouse Cloud, dans l’onglet Data Sources.
Via l’UI :
D’autres catalogs sont prévus, notamment Horizon et le REST endpoint des tables S3.
- Simplifie la configuration grâce à un formulaire utilisant des champs cohérents avec vos objets Data Catalog
- Fournit une interface unique pour les intégrations actives de catalogs de données
- Teste les connexions et les credentials lors de l’enregistrement
Dernière modification le 24 juillet 2026