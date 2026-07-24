Intégrations de catalogues de données pour ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud peut se connecter directement aux catalogs de données pour open table formats, ce qui vous permet d’accéder aux tables de votre data lake sans dupliquer les données. Grâce à cette intégration, les tables de votre catalog apparaissent comme des databases interrogeables dans ClickHouse. La configuration est disponible à la fois via une commande SQL ( DataLakeCatalog ) et via l’UI de ClickHouse Cloud, dans l’onglet Data Sources.

Via l’UI :

Simplifie la configuration grâce à un formulaire utilisant des champs cohérents avec vos objets Data Catalog

Fournit une interface unique pour les intégrations actives de catalogs de données

Teste les connexions et les credentials lors de l’enregistrement

Nom Open Table Format pris en charge Méthode d’authentification Prise en charge Version AWS Glue Catalog Iceberg Clés IAM/d’accès Cloud & Core 25.10+ Lakekeeper Iceberg OAuth client credentials Core 25.10+ Microsoft OneLake Iceberg Azure Active Directory (AAD) Cloud & Core 25.12+ Nessie Iceberg OAuth client credentials Core 25.10+ Polaris/Open Catalog Iceberg OAuth client credentials Core 26.1+ REST catalog Iceberg OAuth client credentials, Bearer token Cloud & Core 25.10+ Unity Catalog Iceberg et Delta (emplacements de stockage externes uniquement) OAuth client credentials Cloud (Iceberg uniquement) & Core 25.10+

D’autres catalogs sont prévus, notamment Horizon et le REST endpoint des tables S3.