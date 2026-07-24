Un rôle est un ensemble de permissions liées aux fonctionnalités, attribué à un ou plusieurs utilisateurs. Par défaut :
Rôles
- User - peut exécuter des agents et utiliser le chat. La possibilité de créer des agents, de créer des skills, de partager des ressources, etc. dépend des options d’activation définies pour chaque fonctionnalité dans son rôle.
- Admin - tout ce que permet User, avec en plus des contrôles au niveau de l’org : gestion des utilisateurs, configuration du marketplace, attribution de permissions.
Les agents, les prompts et les skills disposent chacun d’une liste d’accès. Trois niveaux d’accès par principal :
Partage des ressources
- Viewer - peut utiliser la ressource, mais ne peut pas la modifier.
- Editor - peut modifier la configuration de la ressource (instructions, outils associés, modèle, etc.).
- Owner - correspond au niveau Editor, avec en plus la possibilité de supprimer la ressource ou d’en modifier le partage.
Vous pouvez accorder l’accès à :
Principals
- Utilisateurs individuels - un utilisateur à la fois.
- Groupes - équipes ou unités de l’org. Si un utilisateur rejoint ou quitte le groupe par la suite, son accès est mis à jour automatiquement.
- À l’échelle de l’organisation - tous les membres de l’org voient la ressource. Sous réserve du bouton bascule au niveau du rôle qui l’autorise.
Vous pouvez définir un agent par défaut. Les nouvelles conversations s’ouvrent avec cet agent, sauf si vous en choisissez un autre. Les Admins peuvent également définir un agent par défaut à l’échelle de l’org pour les utilisateurs qui n’ont pas choisi le leur.
Agent par défaut
Les opérations réservées aux Admin comprennent :
Opérations d’Admin
- La création et la modification des rôles.
- La configuration des catégories du marketplace et la mise en avant d’agents.
- L’activation ou la désactivation de fonctionnalités au niveau de l’org (memory, web search, code interpreter, marketplace, etc.).
- L’attribution de permissions d’admin à d’autres utilisateurs.
Points d’attention
- La suppression d’un agent interrompt tout partage. Les destinataires perdent l’accès ; leurs conversations enregistrées avec l’agent restent consultables, mais ne peuvent plus être poursuivies.
- La modification d’un agent partagé affecte tous ses utilisateurs. Utilisez une copie si vous devez faire des essais sans perturber les autres.
- Révoquer le rôle d’un utilisateur ne supprime pas les ressources qu’il a créées. Ses agents, Prompts et Skills restent dans ses listes d’accès ; transférez-en la propriété avant de finaliser son départ.