@clickhouse/client- solo para Node.js
@clickhouse/client-web- navegadores (Chrome/Firefox), Cloudflare Workers
Skills de AI agentEl client de JS incluye skills de AI agent que pueden ayudar a los agentes de programación a trabajar con el client. Instálalas con:
npm skills add ClickHouse/clickhouse-js
Node.js debe estar disponible en el entorno para poder ejecutar el client. El client es compatible con todas las versiones mantenidas de Node.js. En cuanto una versión de Node.js se acerca al fin de su vida útil, el client deja de ser compatible con ella, ya que se considera obsoleta e insegura. Compatibilidad de las versiones actuales de Node.js:
Requisitos del entorno (Node.js)
|Versión de Node.js
|¿Compatible?
|24.x
|✔
|22.x
|✔
|20.x
|✔
|18.x
|Compatibilidad limitada
La versión web del client se ha probado oficialmente con las versiones más recientes de los navegadores Chrome y Firefox, y puede usarse como dependencia, por ejemplo, en aplicaciones React/Vue/Angular o en Cloudflare Workers.
Requisitos del entorno (web)
Para instalar la versión estable más reciente del client para Node.js, ejecuta:
Instalación
Instalación de la versión web:
npm i @clickhouse/client
npm i @clickhouse/client-web
Compatibilidad con ClickHouse
Es probable que el client también funcione con versiones anteriores; sin embargo, esta compatibilidad se ofrece sobre la base del mejor esfuerzo y no está garantizada. Si utiliza una versión de ClickHouse anterior a la 23.3, consulte la política de seguridad de ClickHouse y considere actualizar.
|Versión del client
|ClickHouse
|1.12.0
|24.8+
Nuestro objetivo es cubrir varios escenarios de uso del client con los examples del repositorio del client. Puede consultar un resumen general en el README de examples. Si algo no está claro o falta en los examples o en la documentación siguiente, no dude en contactarnos.
Ejemplos
La mayoría de los ejemplos deberían ser compatibles con las versiones del client para Node.js y web, salvo que se indique explícitamente lo contrario.
API del client
Puedes crear tantas instancias de client como sea necesario con la fábrica
Creación de una instancia de client
createClient:
Si tu entorno no admite módulos ESM, puedes usar la sintaxis CJS en su lugar:
import { createClient } from '@clickhouse/client' // or '@clickhouse/client-web'
const client = createClient({
/* configuration */
})
Una instancia de client puede preconfigurarse durante su creación.
const { createClient } = require('@clickhouse/client');
const client = createClient({
/* configuration */
})
Al crear una instancia de client, se pueden ajustar los siguientes ajustes de conexión:
Configuración
|Ajuste
|Descripción
|Valor predeterminado
|Véase también
|url?: string
|La URL de una instancia de ClickHouse.
http://localhost:8123
|Documentación sobre la configuración de URL
|pathname?: string
|Un pathname opcional para añadir a la URL de ClickHouse después de que el client la procese.
''
|Documentación sobre el proxy con un pathname
|request_timeout?: number
|El timeout de la solicitud en milisegundos.
30_000
|-
|compression?:
{ **response**?: boolean; **request**?: boolean }
|Habilita la compresión.
|-
|Documentación sobre compresión
|username?: string
|El nombre del usuario en cuyo nombre se realizan las solicitudes.
default
|-
|password?: string
|La contraseña del usuario.
''
|-
|application?: string
|El nombre de la aplicación que usa el client de Node.js.
clickhouse-js
|-
|database?: string
|El nombre de la base de datos que se va a usar.
default
|-
|clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
|Ajustes de ClickHouse que se aplican a todas las solicitudes.
{}
|-
|log?:
{ **LoggerClass**?: Logger, **level**?: ClickHouseLogLevel }
|Configuración de los logs internos del client.
|-
|Documentación sobre logging
|session_id?: string
|ID de sesión de ClickHouse opcional que se envía con cada solicitud.
|-
|-
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean }
|Está habilitado de forma predeterminada tanto en las versiones de Node.js como Web.
|-
|-
|http_headers?:
Record<string, string>
|Headers HTTP adicionales para las solicitudes salientes de ClickHouse.
|-
|Documentación sobre proxy inverso con autenticación
|roles?: string
|string[]
|Nombres de roles de ClickHouse para adjuntar a las solicitudes salientes.
|-
|Uso de roles con la interfaz HTTP
Parámetros de configuración específicos de Node.js
|Ajuste
|Descripción
|Valor predeterminado
|Véase también
|max_open_connections?: number
|Número máximo de sockets conectados permitidos por host.
10
|-
|tls?:
{ **ca_cert**: Buffer, **cert**?: Buffer, **key**?: Buffer }
|Configura los certificados TLS.
|-
|Documentación de TLS
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean, **idle_socket_ttl**?: number }
|-
|-
|Documentación de Keep alive
|http_agent?: http.Agent
|https.Agent
Experimental
|Agente HTTP personalizado para el client.
|-
|Documentación de HTTP agent
|set_basic_auth_header?: boolean
Experimental
|Establece el header
Authorization con credenciales de autenticación básica.
true
|uso de esta configuración en la documentación de HTTP agent
Es posible configurar la mayoría de los parámetros de la instancia de client mediante una URL. El formato de la URL es
Configuración de URL
http[s]://[username:password@]hostname:port[/database][?param1=value1¶m2=value2]. En casi todos los casos, el nombre de un parámetro concreto refleja su ruta en la interfaz de opciones de configuración, con algunas excepciones. Se admiten los siguientes parámetros:
|Parámetro
|Tipo
pathname
|una cadena arbitraria.
application_id
|una cadena arbitraria.
session_id
|una cadena arbitraria.
request_timeout
|número no negativo.
max_open_connections
|número no negativo, mayor que cero.
compression_request
|booleano. Ver abajo (1)
compression_response
|booleano.
log_level
|valores permitidos:
OFF,
TRACE,
DEBUG,
INFO,
WARN,
ERROR.
keep_alive_enabled
|booleano.
clickhouse_setting_* o
ch_*
|ver abajo (2)
http_header_*
|ver abajo (3)
|(solo Node.js)
keep_alive_idle_socket_ttl
|número no negativo.
- (1) Para los booleanos, los valores válidos son
true/
1y
false/
0.
- (2) A cualquier parámetro con el prefijo
clickhouse_setting_o
ch_se le eliminará ese prefijo, y el resto se añadirá a
clickhouse_settingsdel client. Por ejemplo,
?ch_async_insert=1&ch_wait_for_async_insert=1será lo mismo que:
Nota: los valores booleanos de
createClient({
clickhouse_settings: {
async_insert: 1,
wait_for_async_insert: 1,
},
})
clickhouse_settings deben pasarse como
1/
0 en la URL.
- (3) Igual que (2), pero para la configuración de
http_header. Por ejemplo,
?http_header_x-clickhouse-auth=foobarserá equivalente a:
createClient({
http_headers: {
'x-clickhouse-auth': 'foobar',
},
})
Conectar
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Recopila los datos de tu conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
El client implementa una conexión mediante los protocolos HTTP o HTTPS. La compatibilidad con RowBinary está prevista; consulta el issue relacionado. El siguiente ejemplo muestra cómo configurar una conexión a ClickHouse Cloud. Se da por hecho que los valores de
Resumen de la conexión
url (incluidos
el protocolo y el puerto) y
password se especifican mediante variables de entorno, y que se usa el usuario
default.
Ejemplo: Crear una instancia de Client de Node.js usando variables de entorno para la configuración.
El repositorio del client contiene varios ejemplos que usan variables de entorno, como crear una tabla en ClickHouse Cloud, usar inserciones asíncronas, entre muchos otros.
import { createClient } from '@clickhouse/client'
const client = createClient({
url: process.env.CLICKHOUSE_HOST ?? 'http://localhost:8123',
username: process.env.CLICKHOUSE_USER ?? 'default',
password: process.env.CLICKHOUSE_PASSWORD ?? '',
})
Para evitar la sobrecarga de establecer una conexión en cada solicitud, el client crea un pool de conexiones a ClickHouse para reutilizarlas mediante un mecanismo Keep-Alive. De forma predeterminada, Keep-Alive está habilitado y el tamaño del pool de conexiones se establece en
Pool de conexiones (solo Node.js)
10, pero puede cambiarlo con la opción de configuración
max_open_connections.
No se garantiza que se use la misma conexión del pool en las consultas posteriores, a menos que el usuario establezca
max_open_connections: 1. Esto rara vez es necesario, pero puede ser obligatorio en casos en los que se utilicen tablas temporales.
Véase también: configuración de Keep-Alive.
Cada método que envía una consulta o una sentencia (
ID de consulta
command,
exec,
insert,
select) proporcionará
query_id en el resultado. El client asigna este identificador único a cada consulta y puede ser útil para obtener los datos de
system.query_log,
si está habilitado en la configuración del servidor, o para cancelar consultas de larga duración (consulte el ejemplo). Si es necesario, el usuario puede sobrescribir
query_id en los parámetros de los métodos
command/
query/
exec/
insert.
Existen varios parámetros que pueden aplicarse a todos los métodos del client (query/command/insert/exec).
Parámetros base para todos los métodos del client
interface BaseQueryParams {
// ClickHouse settings that can be applied on query level.
clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
// Parameters for query binding.
query_params?: Record<string, unknown>
// AbortSignal instance to cancel a query in progress.
abort_signal?: AbortSignal
// query_id override; if not specified, a random identifier will be generated automatically.
query_id?: string
// session_id override; if not specified, the session id will be taken from the client configuration.
session_id?: string
// credentials override; if not specified, the client's credentials will be used.
auth?: { username: string, password: string }
// A specific list of roles to use for this query. Overrides the roles set in the client configuration.
role?: string | Array<string>
}
Se utiliza para la mayoría de las sentencias que pueden devolver una respuesta, como
Método de consulta
SELECT, o para enviar DDL como
CREATE TABLE, y debe usarse con
await. Se espera que el conjunto de resultados devuelto se consuma en la aplicación.
Véase también: Parámetros base para todos los métodos del client.
interface QueryParams extends BaseQueryParams {
// Query to execute that might return some data.
query: string
// Format of the resulting dataset. Default: JSON.
format?: DataFormat
}
interface ClickHouseClient {
query(params: QueryParams): Promise<ResultSet>
}
Abstracciones de result set y fila
ResultSet proporciona varios métodos prácticos para procesar datos en su aplicación.
La implementación de
ResultSet en Node.js usa
Stream.Readable internamente, mientras que la versión web usa la API web
ReadableStream.
Puede consumir el
ResultSet llamando a los métodos
text o
json de
ResultSet y cargar en memoria el conjunto completo de filas devuelto por la consulta.
Debe empezar a consumir el
ResultSet lo antes posible, ya que mantiene abierto el flujo de respuesta y, en consecuencia, mantiene ocupada la conexión subyacente. El client no almacena en búfer los datos entrantes para evitar un posible uso excesivo de memoria por parte de la aplicación.
Como alternativa, si es demasiado grande para caber en memoria de una sola vez, puede llamar al método
stream y procesar los datos en modo streaming. En ese caso, cada uno de los fragmentos de la respuesta se transformará en arrays de filas relativamente pequeños (el tamaño de este array depende del tamaño del fragmento concreto que el client recibe del servidor, ya que puede variar, y del tamaño de cada fila), un fragmento cada vez.
Consulte la lista de formatos de datos compatibles para determinar cuál es el mejor formato para el streaming en su caso. Por ejemplo, si quiere transmitir objetos JSON, puede elegir JSONEachRow, y cada fila se interpretará como un objeto de JS o, quizá, un formato JSONCompactColumns más compacto, que hará que cada fila sea un array compacto de valores. Véase también: archivos en streaming.
Ejemplo: (Node.js/Web) Una consulta con un conjunto de resultados en formato
interface BaseResultSet<Stream> {
// See "Query ID" section above
query_id: string
// Consume the entire stream and get the contents as a string
// Can be used with any DataFormat
// Should be called only once
text(): Promise<string>
// Consume the entire stream and parse the contents as a JS object
// Can be used only with JSON formats
// Should be called only once
json<T>(): Promise<T>
// Returns a readable stream for responses that can be streamed
// Every iteration over the stream provides an array of Row[] in the selected DataFormat
// Should be called only once
stream(): Stream
}
interface Row {
// Get the content of the row as a plain string
text: string
// Parse the content of the row as a JS object
json<T>(): T
}
JSONEachRow, que consume todo el flujo y analiza el contenido como objetos de JS.
Código fuente.
Ejemplo: (solo para Node.js) Resultado de una consulta en streaming en formato
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM my_table',
format: 'JSONEachRow',
})
const dataset = await resultSet.json() // or `row.text` to avoid parsing JSON
JSONEachRow mediante el enfoque clásico
on('data'). Puede usarse indistintamente con la sintaxis
for await const. Código fuente.
Ejemplo: (solo para Node.js) Resultado de una consulta en streaming en formato
const rows = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
const stream = rows.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.json()) // or `row.text` to avoid parsing JSON
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
CSV con el enfoque clásico
on('data'). Esto puede usarse indistintamente con la sintaxis
for await const.
Código fuente
Ejemplo: (solo para Node.js) Resultado de consulta en streaming como objetos de JS en formato
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'CSV', // or TabSeparated, CustomSeparated, etc.
})
const stream = resultSet.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.text)
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
JSONEachRow, consumidos con la sintaxis
for await const. Esto puede usarse indistintamente con el enfoque clásico
on('data').
Código fuente.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
for await (const rows of resultSet.stream()) {
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
Ejemplo: (solo web) Iteración sobre el
La sintaxis
for await const requiere algo menos de código que el enfoque
on('data'), pero puede afectar negativamente al rendimiento.
Consulta este issue del repositorio de Node.js para obtener más detalles.
ReadableStream de objetos.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow'
})
const reader = resultSet.stream().getReader()
while (true) {
const { done, value: rows } = await reader.read()
if (done) { break }
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
Este es el método principal para insertar datos.
Método
Método
insert
El tipo de retorno es mínimo, ya que no esperamos que el servidor devuelva ningún dato y vaciamos inmediatamente el flujo de respuesta. Si se proporciona un array vacío al método insert, la sentencia insert no se enviará al servidor; en su lugar, el método se resolverá de inmediato con
export interface InsertResult {
query_id: string
executed: boolean
}
interface ClickHouseClient {
insert(params: InsertParams): Promise<InsertResult>
}
{ query_id: '...', executed: false }. Si en este caso no se proporcionó
query_id en los params del método, en el resultado será una cadena vacía, ya que devolver un UUID aleatorio generado por el client podría resultar confuso, porque la consulta con ese
query_id no existirá en la tabla
system.query_log.
Si la sentencia insert se envió al servidor, el indicador
executed será
true.
Puede funcionar tanto con un
Método insert y streaming en Node.js
Stream.Readable como con un
Array<T> simple, según el formato de datos especificado para el método
insert. Consulte también esta sección sobre el streaming de archivos.
Se debe esperar al método
insert; sin embargo, es posible especificar un flujo de entrada y esperar a la operación
insert más tarde, únicamente cuando el flujo se haya completado (lo que también resolverá la promesa de
insert). Esto puede ser útil para listeners de eventos y casos similares, pero el manejo de errores puede no ser sencillo, ya que hay muchos casos límite del lado del client. En su lugar, considere usar async inserts, como se muestra en este ejemplo.
Véase también: Parámetros base para todos los métodos del client. Ejemplo: (Node.js/Web) Insertar un array de valores. Código fuente.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T> | Stream.Readable
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
Ejemplo: (solo para Node.js) Inserta un flujo desde un archivo CSV. Código fuente. Véase también: streaming de archivos.
await client.insert({
table: 'my_table',
// structure should match the desired format, JSONEachRow in this example
values: [
{ id: 42, name: 'foo' },
{ id: 42, name: 'bar' },
],
format: 'JSONEachRow',
})
Ejemplo: Excluya ciertas columnas de la sentencia INSERT. Dada una definición de tabla como la siguiente:
await client.insert({
table: 'my_table',
values: fs.createReadStream('./path/to/a/file.csv'),
format: 'CSV',
})
Insertar solo una columna específica:
CREATE OR REPLACE TABLE mytable
(id UInt32, message String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
Excluir ciertas columnas:
// Generated statement: INSERT INTO mytable (message) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: 'mytable',
values: [{ message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
// `id` column value for this row will be zero (default for UInt32)
columns: ['message'],
})
Consulta el código fuente para obtener más detalles. Ejemplo: Insertar en una base de datos distinta de la proporcionada a la instancia del client. Código fuente.
// Generated statement: INSERT INTO mytable (* EXCEPT (message)) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: tableName,
values: [{ id: 144 }],
format: 'JSONEachRow',
// `message` column value for this row will be an empty string
columns: {
except: ['message'],
},
})
await client.insert({
table: 'mydb.mytable', // Fully qualified name including the database
values: [{ id: 42, message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
})
Actualmente, las inserciones en
Limitaciones de la versión web
@clickhouse/client-web solo funcionan con los formatos
Array<T> y
JSON*.
La inserción de streams todavía no es compatible con la versión web debido a la limitada compatibilidad de los navegadores.
En consecuencia, la interfaz
InsertParams para la versión web es ligeramente distinta de la versión de Node.js,
ya que
values está limitado exclusivamente al tipo
ReadonlyArray<T>:
Esto puede cambiar en el futuro. Véase también: Parámetros base para todos los métodos del client.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T>
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
Se puede usar para sentencias que no generan ninguna salida, cuando la cláusula FORMAT no es aplicable o cuando no te interesa en absoluto la respuesta. Un ejemplo de este tipo de sentencia puede ser
Método command
CREATE TABLE o
ALTER TABLE.
Se debe esperar su finalización.
El flujo de respuesta se destruye de inmediato, lo que significa que el socket subyacente se libera.
Véase también: Parámetros base para todos los métodos del client. Ejemplo: (Node.js/Web) Crear una tabla en ClickHouse Cloud. Código fuente.
interface CommandParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface CommandResult {
query_id: string
}
interface ClickHouseClient {
command(params: CommandParams): Promise<CommandResult>
}
Ejemplo: (Node.js/Web) Crear una tabla en una instancia autohospedada de ClickHouse. Código fuente.
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_cloud_table
(id UInt64, name String)
ORDER BY (id)
`,
// Recommended for cluster usage to avoid situations where a query processing error occurred after the response code,
// and HTTP headers were already sent to the client.
// See https://clickhouse.com/docs/interfaces/http/#response-buffering
clickhouse_settings: {
wait_end_of_query: 1,
},
})
Ejemplo: (Node.js/Web) INSERT FROM SELECT
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table
(id UInt64, name String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
`,
})
await client.command({
query: `INSERT INTO my_table SELECT '42'`,
})
Si tienes una consulta personalizada que no se ajusta a
Método exec
query/
insert
y te interesa el resultado, puedes usar
exec como alternativa a
command.
exec devuelve un stream de lectura que DEBE consumirse o destruirse del lado de la aplicación.
Véase también: Parámetros base para todos los métodos del client. El tipo de retorno de Stream es diferente en las versiones para Node.js y Web. Node.js:
interface ExecParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface ClickHouseClient {
exec(params: ExecParams): Promise<QueryResult>
}
Web:
export interface QueryResult {
stream: Stream.Readable
query_id: string
}
export interface QueryResult {
stream: ReadableStream
query_id: string
}
El método
Ping
ping, que se proporciona para comprobar el estado de la conectividad, devuelve
true si se puede establecer conexión con el servidor.
Si no se puede establecer conexión con el servidor, el error subyacente también se incluye en el resultado.
Ping puede ser útil para comprobar si el servidor está disponible cuando se inicia la aplicación, especialmente con ClickHouse Cloud, donde una instancia puede estar inactiva y reactivarse después de un ping; en ese caso, quizá te convenga reintentarlo unas cuantas veces, con una pausa entre intentos. Ten en cuenta que, de forma predeterminada, la versión de Node.js usa el endpoint
type PingResult =
| { success: true }
| { success: false; error: Error }
/** Parameters for the health-check request - using the built-in `/ping` endpoint.
* This is the default behavior for the Node.js version. */
export type PingParamsWithEndpoint = {
select: false
/** AbortSignal instance to cancel a request in progress. */
abort_signal?: AbortSignal
/** Additional HTTP headers to attach to this particular request. */
http_headers?: Record<string, string>
}
/** Parameters for the health-check request - using a SELECT query.
* This is the default behavior for the Web version, as the `/ping` endpoint does not support CORS.
* Most of the standard `query` method params, e.g., `query_id`, `abort_signal`, `http_headers`, etc. will work,
* except for `query_params`, which does not make sense to allow in this method. */
export type PingParamsWithSelectQuery = { select: true } & Omit<
BaseQueryParams,
'query_params'
>
export type PingParams = PingParamsWithEndpoint | PingParamsWithSelectQuery
interface ClickHouseClient {
ping(params?: PingParams): Promise<PingResult>
}
/ping, mientras que la versión web usa una consulta simple
SELECT 1 para lograr un resultado similar, ya que el endpoint
/ping no admite CORS.
Ejemplo: (Node.js/Web) Un ping sencillo a la instancia del servidor ClickHouse. Nota: en la versión web, los errores capturados serán diferentes.
Código fuente.
Ejemplo: Si además quieres comprobar las credenciales al llamar al método
const result = await client.ping();
if (!result.success) {
// process result.error
}
ping o especificar parámetros adicionales como
query_id, puedes usarlo así:
El método ping admite la mayoría de los parámetros estándar del método
const result = await client.ping({ select: true, /* query_id, abort_signal, http_headers, or any other query params */ });
query; consulta la definición de tipo
PingParamsWithSelectQuery.
Cierra todas las conexiones abiertas y libera recursos. No-op en la versión web.
Close (solo para Node.js)
await client.close()
Hay varios ejemplos de streaming de archivos con formatos de datos populares (NDJSON, CSV, Parquet) en el repositorio del Client.
Streaming de archivos (solo Node.js)
- Streaming desde un archivo NDJSON
- Streaming desde un archivo CSV
- Streaming desde un archivo Parquet
- Streaming a un archivo Parquet
query (
JSONEachRow,
CSV, etc.) y en el nombre del archivo de salida.
El Client maneja formatos de datos como JSON o texto. Si especifica
Formatos de datos compatibles
format como uno de la familia de formatos JSON (
JSONEachRow,
JSONCompactEachRow, etc.), el Client serializará y deserializará los datos durante la comunicación por la red.
Los datos proporcionados en formatos de texto “sin procesar” (familias
CSV,
TabSeparated y
CustomSeparated) se envían por la red sin transformaciones adicionales.
Para Parquet, el principal caso de uso de las consultas
|Formato
|Entrada (array)
|Entrada (objeto)
|Entrada/Salida (stream)
|Salida (JSON)
|Salida (texto)
|JSON
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompact
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONObjectEachRow
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONColumnsWithMetadata
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONStrings
|❌
|❌️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompactStrings
|❌
|❌
|❌
|✔️
|✔️
|JSONEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONEachRowWithProgress
|❌️
|❌
|✔️ ❗- vea abajo
|✔️
|✔️
|JSONStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|CSV
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedRaw
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|Parquet
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️❗- vea abajo
SELECT probablemente sea escribir el flujo resultante en un archivo. Consulte el ejemplo en el repositorio del Client.
JSONEachRowWithProgress es un formato solo de salida que admite informes de progreso en el flujo. Consulte este ejemplo para obtener más información.
La lista completa de formatos de entrada y salida de ClickHouse está disponible
aquí.
Tipos de datos de ClickHouse compatibles
El tipo de JS correspondiente es relevante para cualquier formato
JSON*, excepto para los que representan todo como una cadena (p. ej.,
JSONStringEachRow)
La lista completa de formatos compatibles de ClickHouse está disponible aquí. Véase también:
|Tipo
|Estado
|Tipo de JS
|UInt8/16/32
|✔️
|number
|UInt64/128/256
|✔️ ❗- ver abajo
|string
|Int8/16/32
|✔️
|number
|Int64/128/256
|✔️ ❗- ver abajo
|string
|Float32/64
|✔️
|number
|Decimal
|✔️ ❗- ver abajo
|number
|Boolean
|✔️
|boolean
|String
|✔️
|string
|FixedString
|✔️
|string
|UUID
|✔️
|string
|Date32/64
|✔️
|string
|DateTime32/64
|✔️ ❗- ver abajo
|string
|Enum
|✔️
|string
|LowCardinality
|✔️
|string
|Array(T)
|✔️
|T[]
|(nuevo) JSON
|✔️
|object
|Variant(T1, T2…)
|✔️
|T (depende de la variante)
|Dynamic
|✔️
|T (depende de la variante)
|Nested
|✔️
|T[]
|Tuple(T1, T2, …)
|✔️
|[T1, T2, …]
|Tuple(n1 T1, n2 T2…)
|✔️
|{ n1: T1; n2: T2; …}
|Nullable(T)
|✔️
|tipo de JS para T o null
|IPv4
|✔️
|string
|IPv6
|✔️
|string
|Point
|✔️
|[ number, number ]
|Ring
|✔️
|Array<Point>
|Polygon
|✔️
|Array<Ring>
|MultiPolygon
|✔️
|Array<Polygon>
|Map(K, V)
|✔️
|Record<K, V>
|Time/Time64
|✔️
|string
Dado que el Client inserta valores sin conversión de tipos adicional, las columnas de tipo
Consideraciones sobre los tipos Date/Date32
Date/
Date32 solo se pueden insertar como
cadenas.
Ejemplo: Insertar un valor de tipo
Date.
Código fuente
Sin embargo, si usas columnas
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [ { date: '2022-09-05' } ],
format: 'JSONEachRow',
})
DateTime o
DateTime64, puedes usar tanto cadenas como objetos Date de JS. Los objetos Date de JS se pueden pasar a
insert tal cual, con
date_time_input_format configurado en
best_effort. Consulta este ejemplo para obtener más información.
Es posible insertar valores Decimal mediante formatos de la familia
Advertencias sobre los tipos Decimal*
JSON*. Supongamos que tenemos una tabla definida como:
Podemos insertar valores sin pérdida de precisión usando la representación textual:
CREATE TABLE my_table
(
id UInt32,
dec32 Decimal(9, 2),
dec64 Decimal(18, 3),
dec128 Decimal(38, 10),
dec256 Decimal(76, 20)
)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
Sin embargo, al consultar los datos en formatos
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [{
id: 1,
dec32: '1234567.89',
dec64: '123456789123456.789',
dec128: '1234567891234567891234567891.1234567891',
dec256: '12345678912345678912345678911234567891234567891234567891.12345678911234567891',
}],
format: 'JSONEachRow',
})
JSON*, ClickHouse devolverá los Decimal como números de forma predeterminada, lo que podría causar una pérdida de precisión. Para evitarlo, puedes convertir los Decimal en cadenas en la consulta:
Consulta este ejemplo para obtener más información.
await client.query({
query: `
SELECT toString(dec32) AS decimal32,
toString(dec64) AS decimal64,
toString(dec128) AS decimal128,
toString(dec256) AS decimal256
FROM my_table
`,
format: 'JSONEachRow',
})
Aunque el server puede aceptarlo como un número, en los formatos de salida de la familia
Tipos integrales: Int64, Int128, Int256, UInt64, UInt128, UInt256
JSON* se devuelve como una cadena para evitar
el desbordamiento de enteros, ya que los valores máximos de estos tipos son mayores que
Number.MAX_SAFE_INTEGER.
Sin embargo, este comportamiento se puede modificar
con el ajuste
output_format_json_quote_64bit_integers
.
Ejemplo: Ajusta el formato de salida JSON para números de 64 bits.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: '0' } ])
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
clickhouse_settings: { output_format_json_quote_64bit_integers: 0 },
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: 0 } ])
El Client puede ajustar el comportamiento de ClickHouse mediante el mecanismo de ajustes. Los ajustes pueden establecerse en la instancia del Client para que se apliquen a cada solicitud enviada a ClickHouse:
Ajustes de ClickHouse
O bien, se puede configurar un ajuste a nivel de solicitud:
const client = createClient({
clickhouse_settings: {}
})
Puede encontrar un archivo de declaración de tipos con todos los ajustes de ClickHouse compatibles aquí.
client.query({
clickhouse_settings: {}
})
Temas avanzados
Puede crear una consulta con parámetros y pasarles valores desde la aplicación cliente. Esto permite evitar dar formato a la consulta con valores dinámicos específicos en el lado del cliente. Dé formato a una consulta como de costumbre y, a continuación, coloque entre llaves los valores que desee pasar desde los parámetros de la aplicación a la consulta con el siguiente formato:
Consultas con parámetros
donde:
{<name>: <data_type>}
name— Identificador provisional.
data_type- Tipo de dato del valor del parámetro de la aplicación.
Consulte https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli#cli-queries-with-parameters-syntax para más detalles.
await client.query({
query: 'SELECT plus({val1: Int32}, {val2: Int32})',
format: 'CSV',
query_params: {
val1: 10,
val2: 20,
},
})
Nota: la compresión de solicitudes no está disponible actualmente en la versión web. La compresión de respuestas funciona con normalidad. La versión de Node.js admite ambas. Las aplicaciones de datos que trabajan con grandes conjuntos de datos en tránsito pueden beneficiarse de habilitar la compresión. Actualmente, solo se admite
Compresión
GZIP mediante zlib.
Los parámetros de configuración son:
createClient({
compression: {
response: true,
request: true
}
})
response: trueindica a ClickHouse server que devuelva el cuerpo de la respuesta comprimido. Valor predeterminado:
response: false
request: truehabilita la compresión en el cuerpo de la solicitud del Client. Valor predeterminado:
request: false
La implementación predeterminada del logger emite registros en
Registro (solo para Node.js)
stdout mediante los métodos
console.debug/info y en
stderr mediante los métodos
console.warn/error.
Puede personalizar la lógica de registro proporcionando una
LoggerClass y elegir el nivel de registro deseado mediante el parámetro
level (el valor predeterminado es
WARN):
Actualmente, el Client registrará los siguientes eventos:
import type { Logger } from '@clickhouse/client'
// All three LogParams types are exported by the client
interface LogParams {
module: string
message: string
args?: Record<string, unknown>
}
type ErrorLogParams = LogParams & { err: Error }
type WarnLogParams = LogParams & { err?: Error }
class MyLogger implements Logger {
trace({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
debug({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
info({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
warn({ module, message, args }: WarnLogParams) {
// ...
}
error({ module, message, args, err }: ErrorLogParams) {
// ...
}
}
const client = createClient({
log: {
LoggerClass: MyLogger,
level: ClickHouseLogLevel.DEBUG,
}
})
TRACE- información de bajo nivel sobre el ciclo de vida de los sockets Keep-Alive
DEBUG- información de la respuesta (sin encabezados de autorización ni información del host)
INFO- prácticamente no se usa; mostrará el nivel de registro actual cuando se inicialice el Client
WARN- errores no fatales; una solicitud
pingfallida se registra como advertencia, ya que el error subyacente se incluye en el resultado devuelto
ERROR- errores fatales de los métodos
query/
insert/
exec/
command, como una solicitud fallida
El Client de Node.js admite de forma opcional tanto TLS básico (solo autoridad de certificación) como TLS mutuo (autoridad de certificación y certificados de cliente). Ejemplo de configuración de TLS básico, suponiendo que tiene los certificados en la carpeta
Certificados TLS (solo para Node.js)
certs
y que el nombre del archivo de la CA es
CA.pem:
Ejemplo de configuración de TLS mutuo con certificados de cliente:
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
password: '<password>', // if required
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
},
})
Consulta en el repositorio los ejemplos completos de TLS básico y mutuo.
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
cert: fs.readFileSync(`certs/client.crt`),
key: fs.readFileSync(`certs/client.key`),
},
})
El Client habilita Keep-Alive en el agente HTTP subyacente de forma predeterminada, lo que significa que los sockets conectados se reutilizarán en solicitudes posteriores y que se enviará el encabezado
Configuración de Keep-Alive (solo Node.js)
Connection: keep-alive. Los sockets inactivos permanecerán en el pool de conexiones durante 2500 milisegundos de forma predeterminada (consulta las notas sobre cómo ajustar esta opción).
keep_alive.idle_socket_ttl debería tener un valor bastante menor que el de la configuración del servidor/LB. La razón principal es que, como HTTP/1.1 permite que el servidor cierre los sockets sin notificar al Client, si el servidor o el balanceador de carga cierra la conexión antes de que lo haga el Client, este podría intentar reutilizar el socket cerrado, lo que provocaría un error
socket hang up.
Si estás modificando
keep_alive.idle_socket_ttl, ten en cuenta que siempre debe estar sincronizado con la configuración de Keep-Alive de tu servidor/LB y que debe ser siempre menor que esta, para garantizar que el servidor nunca cierre primero la conexión abierta.
El Client establece
Ajuste de
Ajuste de
idle_socket_ttl
keep_alive.idle_socket_ttl en 2500 milisegundos, ya que puede considerarse el valor predeterminado más seguro; del lado del servidor,
keep_alive_timeout puede configurarse en un valor tan bajo como 3 segundos en versiones de ClickHouse anteriores a la 23.11 sin modificar
config.xml.
Puedes encontrar el valor correcto del tiempo de espera de Keep-Alive en los encabezados de respuesta del servidor ejecutando el siguiente comando:
Comprueba los valores de los encabezados
curl -is --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
Connection y
Keep-Alive en la respuesta. Por ejemplo:
En este caso,
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=10
keep_alive_timeout es de 10 segundos, y podrías intentar aumentar
keep_alive.idle_socket_ttl a 9000 o incluso 9500 milisegundos para mantener los sockets inactivos abiertos un poco más de lo habitual. Presta atención a posibles errores de “Socket hang-up”, ya que indicarían que el servidor cierra las conexiones antes de que lo haga el Client; reduce el valor hasta que los errores desaparezcan.
Si experimentas errores
Resolución de problemas
socket hang up incluso al usar la versión más reciente del Client, tienes las siguientes opciones para resolver este problema:
-
Habilita los logs con un log level de al menos
WARN(predeterminado). Esto te permitirá comprobar si hay algún stream sin consumir o colgando en el código de la aplicación: la capa de transporte lo registrará en el nivel WARN, ya que esto podría hacer que el servidor cierre el socket. Puedes habilitar el registro en la configuración del Client de la siguiente manera:
const client = createClient({ log: { level: ClickHouseLogLevel.WARN }, })
-
Asegúrate de que la configuración deseada se aplique a la instancia de Client correcta. Si tienes varias instancias de Client en tu aplicación, verifica de nuevo que la que usas para las consulta tenga el valor correcto de
keep_alive.idle_socket_ttl.
-
Reduce el ajuste
keep_alive.idle_socket_ttlen la configuración del Client en 500 milisegundos. En determinadas situaciones, por ejemplo, cuando hay una latencia de red alta entre el Client y el servidor, esto puede resultar beneficioso, ya que evita el caso en el que una request saliente obtenga un socket que el servidor esté a punto de cerrar.
-
Si este error se produce durante consulta de larga ejecución sin entrada ni salida de datos (por ejemplo, un
INSERT FROM SELECTde larga ejecución), podría deberse a que un balanceador de carga u otros componentes de red cierran conexiones de larga duración o requests que tardan mucho en completarse. Puedes intentar forzar la entrada de algunos datos durante las consulta de larga ejecución usando una combinación de estos ajuste de ClickHouse:Ten en cuenta, sin embargo, que el tamaño total de los encabezados recibidos tiene un límite de 16 KB en las versiones recientes de Node.js; tras recibir cierta cantidad de encabezados de progreso, que en nuestras pruebas fue de alrededor de 70-80, se generará una excepción. También es posible usar un enfoque completamente distinto, evitando por completo el tiempo de espera en tránsito; esto puede lograrse aprovechando la “feature” de la HTTP interface por la que las mutations no se cancelan cuando se pierde la conexión. Consulta este Example (parte 2) para obtener más detalles.
const client = createClient({ // Aquí asumimos que tendremos algunas queries con más de 5 minutos de tiempo de ejecución request_timeout: 400_000, /** Estos ajustes en combinación permiten evitar problemas de timeout del LB en caso de queries de larga ejecución sin entrada ni salida de datos, * como `INSERT FROM SELECT` y otras similares, ya que el balanceador de carga podría marcar la conexión como inactiva y cerrarla abruptamente. * En este caso, asumimos que el LB tiene un timeout de conexión inactiva de 120 s, por lo que configuramos 110 s como un valor "seguro". */ clickhouse_settings: { send_progress_in_http_headers: 1, http_headers_progress_interval_ms: '110000', // UInt64, debe pasarse como una cadena }, })
-
La funcionalidad Keep-Alive puede deshabilitarse por completo. En ese caso, el Client también añadirá el encabezado
Connection: closea cada request, y el HTTP agent subyacente no reutilizará las conexiones. Se ignorará el ajuste
keep_alive.idle_socket_ttl, ya que no habrá sockets inactivos. Esto generará una sobrecarga adicional, ya que se establecerá una nueva conexión para cada request.
const client = createClient({ keep_alive: { enabled: false, }, })
-
Descarta posibles problemas con el resto de la stack de red, incluido Node.js, ejecutando una prueba sencilla desde la línea de comandos con la misma instancia de ClickHouse y la misma ruta de red (es decir, desde la misma máquina o segmento de red, por ejemplo, un pod de Kubernetes), por ejemplo, usando
curl:Puede que te convenga ejecutarlo en un bucle durante varios minutos. Si ves errores similares en
curl -is --user '<user>:<password>' --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
curl, es probable que el problema no esté relacionado con la configuración del Client, sino con la stack de red o con la configuración del servidor.
-
Para probar la conexión con la funcionalidad nativa de Node.js, puedes intentar crear una request HTTP simple al servidor ClickHouse usando la API integrada
fetch:
const response = await fetch('<clickhouse_url>?query=SELECT+1', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from('<user>:<password>').toString('base64'),
}
})
-
En algunos casos, el código de la aplicación o los adaptadores del framework pueden añadir un
ping()preventivo antes de la ejecución real de la consulta, lo que puede provocar una situación en la que la solicitud
ping()se complete correctamente, pero la solicitud de consulta posterior falle con un error “socket hang up” debido al mismo problema subyacente con las conexiones inactivas. Si observa ese patrón en los logs, compruebe si existe alguna opción para deshabilitar los pings preventivos en su framework o en el código de la aplicación. Esto también debería ayudar a reducir la probabilidad de que alguno de los componentes de red intermedios aplique limitación de tasa.
- Asegúrese de que la propia aplicación esté recibiendo suficiente tiempo de CPU y de que la red no esté siendo limitada por el proveedor de hosting. Distintos mecanismos de monitorización, como las métricas de pausas de GC, las métricas de retraso del bucle de eventos y otras similares, también pueden ser útiles para descartar posibles problemas de falta de recursos.
- Pruebe a revisar el código de su aplicación con la regla ESLint no-floating-promises habilitada, lo que ayudará a identificar promesas no gestionadas que podrían dar lugar a streams y sockets colgantes.
Al usar el Client con un usuario con readonly=1, no se puede habilitar la compresión de la respuesta, ya que requiere la configuración
Usuarios de solo lectura
enable_http_compression. La siguiente configuración dará como resultado un error:
Consulta el ejemplo para ver más detalles sobre las limitaciones de los usuarios con readonly=1.
const client = createClient({
compression: {
response: true, // won't work with a readonly=1 user
},
})
Si tu instancia de ClickHouse está detrás de un proxy y la URL incluye una ruta, como por ejemplo http://proxy:8123/clickhouse_server, especifica
Proxy con una ruta en la URL
clickhouse_server como opción de configuración
pathname (con o sin una barra inicial); de lo contrario, si se proporciona directamente en la
url, se interpretará como la opción
database. Se admiten varios segmentos, por ejemplo,
/my_proxy/db.
const client = createClient({
url: 'http://proxy:8123',
pathname: '/clickhouse_server',
})
Si tiene un proxy inverso con autenticación delante de su implementación de ClickHouse, puede usar la configuración
Proxy inverso con autenticación
http_headers para proporcionar los encabezados necesarios:
const client = createClient({
http_headers: {
'My-Auth-Header': '...',
},
})
De forma predeterminada, el Client configurará el agente HTTP o HTTPS subyacente mediante los ajustes proporcionados en la configuración del Client (como
Agente HTTP/HTTPS personalizado (experimental, solo para Node.js)
max_open_connections,
keep_alive.enabled,
tls), que se encargará de gestionar las conexiones al servidor de ClickHouse. Además, si se usan certificados TLS, el agente subyacente se configurará con los certificados necesarios y se aplicarán los encabezados correctos de autenticación TLS.
A partir de la versión 1.2.0, es posible proporcionar un agente HTTP o HTTPS personalizado al Client, en sustitución del agente subyacente predeterminado. Esto puede resultar útil en configuraciones de red complejas. Si se proporciona un agente personalizado, se aplican las siguientes condiciones:
- Las opciones
max_open_connectionsy
tlsno tendrán efecto y el Client las ignorará, ya que forman parte de la configuración del agente subyacente.
keep_alive.enabledsolo regulará el valor predeterminado del encabezado
Connection(
true->
Connection: keep-alive,
false->
Connection: close).
- Aunque la gestión de sockets keep-alive inactivos seguirá funcionando (ya que no está vinculada al agente, sino al propio socket), ahora es posible desactivarla por completo estableciendo el valor de
keep_alive.idle_socket_ttlen
0.
Uso de un agente HTTP o HTTPS personalizado sin certificados:
Ejemplos de uso de un agente personalizado
Uso de un agente HTTPS personalizado con TLS básico y un certificado de CA:
const agent = new http.Agent({ // or https.Agent
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
})
const client = createClient({
http_agent: agent,
})
Uso de un agente HTTPS personalizado con TLS mutuo:
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
Con certificados y un agente HTTPS personalizado, probablemente sea necesario deshabilitar el encabezado de autorización predeterminado mediante la opción
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
cert: fs.readFileSync('./client.crt'),
key: fs.readFileSync('./client.key'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
'X-ClickHouse-SSL-Certificate-Auth': 'on',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
set_basic_auth_header (introducida en la versión 1.2.0), ya que entra en conflicto con los encabezados TLS. Todos los encabezados TLS deben proporcionarse manualmente.
Limitaciones conocidas (Node.js/web)
- No hay mapeadores de datos para los conjuntos de resultados, por lo que solo se usan primitivos del lenguaje. Está previsto añadir mapeadores para determinados tipos de datos con soporte para RowBinary format.
- Existen algunas consideraciones sobre los tipos de datos Decimal* y Date* / DateTime*.
- Al usar formatos de la familia JSON*, los números mayores que Int32 se representan como cadenas, ya que los valores máximos de los tipos Int64+ son mayores que
Number.MAX_SAFE_INTEGER. Consulta la sección Tipos integrales para obtener más detalles.
Limitaciones conocidas (web)
- El streaming de las consultas SELECT funciona, pero está deshabilitado para las inserciones (también a nivel de tipo).
- La compresión de solicitudes está deshabilitada y la configuración se ignora. La compresión de respuestas funciona.
- Todavía no hay soporte para registro.
Consejos para optimizar el rendimiento
- Para reducir el consumo de memoria de la aplicación, considere usar streams para inserciones grandes (p. ej., desde archivos) y consultas cuando corresponda. Para listeners de eventos y casos de uso similares, los async inserts pueden ser otra buena opción, ya que permiten minimizar, o incluso evitar por completo, el batching del lado del Client. Hay ejemplos de async insert disponibles en el repositorio del Client, con
async_insert_como prefijo del nombre de archivo.
- El Client no habilita la compresión de solicitudes ni de respuestas de forma predeterminada. Sin embargo, al consultar o insertar grandes volúmenes de datos, podría considerar habilitarla mediante
ClickHouseClientConfigOptions.compression(ya sea solo para
requesto
response, o para ambos).
- La compresión tiene un costo significativo en el rendimiento. Habilitarla para
requesto
responseafectará negativamente a la velocidad de las consultas o las inserciones, respectivamente, pero reducirá la cantidad de tráfico de red transferido por la aplicación.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el Slack de la comunidad (canal
Contáctanos
#clickhouse-js) o a través de issues de GitHub.