Antes de continuar, asegúrate de tener lo siguiente:
Requisitos previos
- Una clave de API con los permisos adecuados
- Un rol de Admin Console
Permisos mínimosPara consultar un endpoint de API, la clave de API necesita el rol de organización
Member con acceso al servicio
Query Endpoints. El rol de la base de datos se configura cuando creas el endpoint.
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Crear una consulta guardada
Si ya tienes una consulta guardada, puedes omitir este paso.Abre una nueva pestaña de consulta. Para esta demostración, usaremos el dataset de YouTube, que contiene aproximadamente 4,5 mil millones de registros. Sigue los pasos de la sección “Create table” para crear la tabla en tu servicio Cloud e insertar datos en ella.Como consulta de ejemplo, devolveremos los 10
uploaders con mayor promedio de visualizaciones por vídeo, usando un parámetro
year introducido por el usuario.
Ten en cuenta que esta consulta contiene un parámetro (
WITH sum(view_count) AS view_sum,
round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
uploader,
count() AS num_uploads,
formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
youtube
WHERE
toYear(upload_date) = {year: UInt16}
GROUP BY uploader
ORDER BY per_upload desc
LIMIT 10
year), que aparece resaltado en el fragmento anterior.
Puedes especificar parámetros de consulta usando
{ } junto con el tipo del parámetro.
El editor de consultas de la consola SQL detecta automáticamente las expresiones de parámetros de consulta de ClickHouse y proporciona un campo de entrada para cada parámetro.Vamos a ejecutar rápidamente esta consulta para asegurarnos de que funciona, especificando el año
2010 en el campo de variables de consulta situado a la derecha del editor SQL:A continuación, guarda la consulta:Puedes encontrar más documentación sobre las consultas guardadas en la sección “Saving a query”.
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Configurar el endpoint de la API de consultas
Los endpoints de la API de consultas se pueden configurar directamente desde la vista de consulta haciendo clic en el botón Share y seleccionando
API Endpoint.
Se te pedirá que especifiques qué claves de API podrán acceder al endpoint:Después de seleccionar una clave de API, se te pedirá que:
- Selecciones el rol de base de datos que se usará para ejecutar la consulta (
Full access,
Read onlyo
Create a custom role)
- Especifiques los dominios permitidos para el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS)
curl de ejemplo para que puedas enviar una solicitud de prueba:A continuación se muestra, para mayor comodidad, el comando
curl que aparece en la interfaz:
curl -H "Content-Type: application/json" -s --user '<key_id>:<key_secret>' '<API-endpoint>?format=JSONEachRow¶m_year=<value>'
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Parámetros de la API de consultas
Los parámetros de consulta pueden especificarse con la sintaxis
{parameter_name: type}. Estos parámetros se detectarán automáticamente y el payload de solicitud de ejemplo contendrá un objeto
queryVariables mediante el cual podrás pasarlos.
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Pruebas y monitorización
Una vez creado un endpoint de la API de consultas, puedes comprobar que funciona usando
curl o cualquier otro cliente HTTP:Después de enviar tu primera solicitud, debería aparecer de inmediato un nuevo botón a la derecha del botón Share. Al hacer clic en él, se abrirá un panel lateral con datos de monitorización sobre la consulta:
Este endpoint ejecuta consultas en los endpoints de endpoint de la API de consultas que has guardado. Admite varias versiones, formatos de respuesta flexibles, consultas parametrizadas y respuestas en streaming opcionales (solo en la versión 2). Endpoint:
Detalles de implementación
GET /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
POST /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
Métodos HTTP
Cuándo usar GET:
|Método
|Caso de uso
|Parámetros
|GET
|Consultas simples con parámetros
|Pase las variables de consulta mediante parámetros de URL (
?param_name=value)
|POST
|Consultas complejas o cuando se usa el cuerpo de la solicitud
|Pase las variables de consulta en el cuerpo de la solicitud (objeto
queryVariables)
- Consultas simples sin datos anidados complejos
- Los parámetros pueden codificarse fácilmente en la URL
- El almacenamiento en caché se beneficia de la semántica de HTTP GET
- Variables de consulta complejas (arrays, objetos, cadenas largas)
- Cuando se prefiere el cuerpo de la solicitud por motivos de seguridad o privacidad
- Subida de archivos en streaming o grandes volúmenes de datos
Requerido: Sí Método: Autenticación básica con OpenAPI Key/Secret Permisos: Permisos adecuados para el endpoint de consulta
Autenticación
Configuración de la solicitud
Parámetros de URL
|Parámetro
|Obligatorio
|Descripción
queryEndpointId
|Sí
|El identificador único del endpoint de consulta que se ejecutará
Parámetros de consulta
|Parámetro
|Obligatorio
|Descripción
|Ejemplo
format
|No
|Formato de la respuesta (admite todos los formatos de ClickHouse)
?format=JSONEachRow
param_:name
|No
|Variables de la consulta cuando el cuerpo de la solicitud es un flujo. Reemplaza
:name por el nombre de tu variable
?param_year=2024
request_timeout
|No
|Tiempo de espera de la consulta en milisegundos (valor predeterminado: 30000)
?request_timeout=60000
:clickhouse_setting
|No
|Cualquier ajuste de ClickHouse admitido
?max_threads=8
Cabeceras
|Cabecera
|Obligatorio
|Descripción
|Valores
x-clickhouse-endpoint-version
|No
|Especifica la versión del endpoint
1 o
2 (de forma predeterminada, la última versión guardada)
x-clickhouse-endpoint-upgrade
|No
|Desencadena la actualización de la versión del endpoint (úselo con la cabecera de versión)
1 para actualizar
Cuerpo de la solicitud
Parámetros
|Parámetro
|Tipo
|Obligatorio
|Descripción
queryVariables
|objeto
|No
|Variables que se usarán en la consulta
format
|String
|No
|Formato de la respuesta
Formatos compatibles
|Versión
|Formatos compatibles
|Versión 2
|Todos los formatos compatibles con ClickHouse
|Versión 1 (limitada)
|TabSeparated
TabSeparatedWithNames
TabSeparatedWithNamesAndTypes
JSON
JSONEachRow
CSV
CSVWithNames
CSVWithNamesAndTypes
Respuestas
Status:
Éxito
200 OK
La consulta se ejecutó correctamente.
Códigos de error
|Código de estado
|Descripción
400 Bad Request
|La solicitud estaba mal formada
401 Unauthorized
|Falta autenticación o no hay permisos suficientes
404 Not Found
|No se encontró el endpoint de consulta especificado
Buenas prácticas para la gestión de errores
- Asegúrese de incluir credenciales de autenticación válidas en la solicitud
- Valide
queryEndpointIdy
queryVariablesantes de enviarlos
- Implemente una gestión de errores adecuada con mensajes de error claros
Para actualizar de la versión 1 a la versión 2:
Actualización de versiones del endpoint
- Incluya el encabezado
x-clickhouse-endpoint-upgradeestablecido en
1
- Incluya el encabezado
x-clickhouse-endpoint-versionestablecido en
2
- Compatibilidad con todos los formatos de ClickHouse
- Capacidades de streaming de respuestas
- Mejoras de rendimiento y funcionalidad
Ejemplos
SQL del endpoint de la API de consultas:
Solicitud básica
SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;
Versión 1
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'
Versión 2
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
Respuesta
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}
SQL del endpoint de la API de consultas:
Solicitud con variables de consulta y versión 2 en formato JSONCompactEachRow
SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow¶m_tableNameRegex=query.*¶m_database=system' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
Respuesta
["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]
SQL de la tabla:
Solicitud con un array en las variables de la consulta para insertar datos en una tabla
SQL del endpoint de la API de consultas:
CREATE TABLE default.t_arr
(
`arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
"queryVariables": {
"arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
}
}'
SQL del endpoint de la API de consultas:
Solicitud con el ajuste de ClickHouse
Solicitud con el ajuste de ClickHouse
max_threads establecido en 8
SELECT * FROM system.tables;
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
SQL de endpoint de la API de consultas:
Solicitar y procesar la respuesta como un flujo
SELECT name, database FROM system.tables;
- TypeScript
async function fetchAndLogChunks(
url: string,
openApiKeyId: string,
openApiKeySecret: string
) {
const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
"base64"
);
const headers = {
Authorization: `Basic ${auth}`,
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
};
const response = await fetch(url, {
headers,
method: "POST",
body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
});
if (!response.ok) {
console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
return;
}
const reader = response.body as unknown as Readable;
reader.on("data", (chunk) => {
console.log(chunk.toString());
});
reader.on("end", () => {
console.log("Stream ended.");
});
reader.on("error", (err) => {
console.error("Stream error:", err);
});
}
const endpointUrl =
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// Ejemplo de uso
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
console.error(err)
);
Salida
> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.
Cree un archivo
Insertar un flujo de datos desde un archivo en una tabla
./samples/my_first_table_2024-07-11.csv con el siguiente contenido:
SQL de CREATE TABLE:
"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"
SQL del endpoint de la API de consultas:
create table default.my_first_table
(
user_id String,
json String,
name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO default.my_first_table
cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
--data-binary @-