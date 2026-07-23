Cree fácilmente endpoints de API REST a partir de sus consultas guardadas

Configuración de endpoint de la API de consultas

La función endpoint de la API de consultas le permite crear un endpoint de API directamente a partir de cualquier consulta SQL guardada en la consola de ClickHouse Cloud. Podrá acceder a los endpoints de API a través de HTTP para ejecutar sus consultas guardadas sin necesidad de conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante un driver nativo.

​ Requisitos previos

Antes de continuar, asegúrate de tener lo siguiente:

Una clave de API con los permisos adecuados

Un rol de Admin Console

Puedes seguir esta guía para crear una clave de API si aún no tienes una.

Permisos mínimos Para consultar un endpoint de API, la clave de API necesita el rol de organización Member con acceso al servicio Query Endpoints . El rol de la base de datos se configura cuando creas el endpoint.

1 Crear una consulta guardada Si ya tienes una consulta guardada, puedes omitir este paso. Abre una nueva pestaña de consulta. Para esta demostración, usaremos el dataset de YouTube , que contiene aproximadamente 4,5 mil millones de registros. Sigue los pasos de la sección “Create table” para crear la tabla en tu servicio Cloud e insertar datos en ella. Aplicar LIMIT al número de filas El tutorial del dataset de ejemplo inserta una gran cantidad de datos: 4,65 mil millones de filas, lo que puede tardar algún tiempo. Para esta guía, recomendamos usar la cláusula LIMIT para insertar una cantidad menor de datos, por ejemplo, 10 millones de filas. Como consulta de ejemplo, devolveremos los 10 uploaders con mayor promedio de visualizaciones por vídeo, usando un parámetro year introducido por el usuario. WITH sum (view_count) AS view_sum, round (view_sum / num_uploads, 2 ) AS per_upload SELECT uploader, count () AS num_uploads, formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views, formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video FROM youtube WHERE toYear(upload_date) = { year : UInt16} GROUP BY uploader ORDER BY per_upload desc LIMIT 10 Ten en cuenta que esta consulta contiene un parámetro ( year ), que aparece resaltado en el fragmento anterior. Puedes especificar parámetros de consulta usando { } junto con el tipo del parámetro. El editor de consultas de la consola SQL detecta automáticamente las expresiones de parámetros de consulta de ClickHouse y proporciona un campo de entrada para cada parámetro. Vamos a ejecutar rápidamente esta consulta para asegurarnos de que funciona, especificando el año 2010 en el campo de variables de consulta situado a la derecha del editor SQL: A continuación, guarda la consulta: Puedes encontrar más documentación sobre las consultas guardadas en la sección “Saving a query” 2 Configurar el endpoint de la API de consultas Los endpoints de la API de consultas se pueden configurar directamente desde la vista de consulta haciendo clic en el botón Share y seleccionando API Endpoint . Se te pedirá que especifiques qué claves de API podrán acceder al endpoint: Después de seleccionar una clave de API, se te pedirá que: Selecciones el rol de base de datos que se usará para ejecutar la consulta ( Full access , Read only o Create a custom role )

, o ) Especifiques los dominios permitidos para el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) Después de seleccionar estas opciones, el endpoint de la API de consultas se aprovisionará automáticamente. Se mostrará un comando curl de ejemplo para que puedas enviar una solicitud de prueba: A continuación se muestra, para mayor comodidad, el comando curl que aparece en la interfaz: curl -H "Content-Type: application/json" -s --user '<key_id>:<key_secret>' '<API-endpoint>?format=JSONEachRow¶m_year=<value>' 3 Parámetros de la API de consultas Los parámetros de consulta pueden especificarse con la sintaxis {parameter_name: type} . Estos parámetros se detectarán automáticamente y el payload de solicitud de ejemplo contendrá un objeto queryVariables mediante el cual podrás pasarlos. 4 Pruebas y monitorización Una vez creado un endpoint de la API de consultas, puedes comprobar que funciona usando curl o cualquier otro cliente HTTP: Después de enviar tu primera solicitud, debería aparecer de inmediato un nuevo botón a la derecha del botón Share. Al hacer clic en él, se abrirá un panel lateral con datos de monitorización sobre la consulta:

​ Detalles de implementación

Este endpoint ejecuta consultas en los endpoints de endpoint de la API de consultas que has guardado. Admite varias versiones, formatos de respuesta flexibles, consultas parametrizadas y respuestas en streaming opcionales (solo en la versión 2).

Endpoint:

GET /query-endpoints/{queryEndpointId}/run POST /query-endpoints/{queryEndpointId}/run

​ Métodos HTTP

Método Caso de uso Parámetros GET Consultas simples con parámetros Pase las variables de consulta mediante parámetros de URL ( ?param_name=value ) POST Consultas complejas o cuando se usa el cuerpo de la solicitud Pase las variables de consulta en el cuerpo de la solicitud (objeto queryVariables )

Cuándo usar GET:

Consultas simples sin datos anidados complejos

Los parámetros pueden codificarse fácilmente en la URL

El almacenamiento en caché se beneficia de la semántica de HTTP GET

Cuándo usar POST:

Variables de consulta complejas (arrays, objetos, cadenas largas)

Cuando se prefiere el cuerpo de la solicitud por motivos de seguridad o privacidad

Subida de archivos en streaming o grandes volúmenes de datos

Requerido: Sí Método: Autenticación básica con OpenAPI Key/Secret Permisos: Permisos adecuados para el endpoint de consulta

​ Configuración de la solicitud

​ Parámetros de URL

Parámetro Obligatorio Descripción queryEndpointId Sí El identificador único del endpoint de consulta que se ejecutará

​ Parámetros de consulta

Parámetro Obligatorio Descripción Ejemplo format No Formato de la respuesta (admite todos los formatos de ClickHouse) ?format=JSONEachRow param_:name No Variables de la consulta cuando el cuerpo de la solicitud es un flujo. Reemplaza :name por el nombre de tu variable ?param_year=2024 request_timeout No Tiempo de espera de la consulta en milisegundos (valor predeterminado: 30000) ?request_timeout=60000 :clickhouse_setting No Cualquier ajuste de ClickHouse admitido ?max_threads=8

Cabecera Obligatorio Descripción Valores x-clickhouse-endpoint-version No Especifica la versión del endpoint 1 o 2 (de forma predeterminada, la última versión guardada) x-clickhouse-endpoint-upgrade No Desencadena la actualización de la versión del endpoint (úselo con la cabecera de versión) 1 para actualizar

​ Cuerpo de la solicitud

Parámetro Tipo Obligatorio Descripción queryVariables objeto No Variables que se usarán en la consulta format String No Formato de la respuesta

​ Formatos compatibles

Versión Formatos compatibles Versión 2 Todos los formatos compatibles con ClickHouse Versión 1 (limitada) TabSeparated

TabSeparatedWithNames

TabSeparatedWithNamesAndTypes

JSON

JSONEachRow

CSV

CSVWithNames

CSVWithNamesAndTypes

Status: 200 OK La consulta se ejecutó correctamente.

​ Códigos de error

Código de estado Descripción 400 Bad Request La solicitud estaba mal formada 401 Unauthorized Falta autenticación o no hay permisos suficientes 404 Not Found No se encontró el endpoint de consulta especificado

​ Buenas prácticas para la gestión de errores

Asegúrese de incluir credenciales de autenticación válidas en la solicitud

Valide queryEndpointId y queryVariables antes de enviarlos

y antes de enviarlos Implemente una gestión de errores adecuada con mensajes de error claros

​ Actualización de versiones del endpoint

Para actualizar de la versión 1 a la versión 2:

Incluya el encabezado x-clickhouse-endpoint-upgrade establecido en 1 Incluya el encabezado x-clickhouse-endpoint-version establecido en 2

Esto habilita el acceso a las funciones de la versión 2, entre ellas:

Compatibilidad con todos los formatos de ClickHouse

Capacidades de streaming de respuestas

Mejoras de rendimiento y funcionalidad

​ Solicitud básica

SQL del endpoint de la API de consultas:

SELECT database , name AS num_tables FROM system . tables LIMIT 3 ;

​ Versión 1

cURL

JavaScript curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "format": "JSONEachRow" }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , }, body: JSON . stringify ({ format: "JSONEachRow" , }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); Respuesta { "data" : { "columns" : [ { "name" : "database" , "type" : "String" }, { "name" : "num_tables" , "type" : "String" } ], "rows" : [ [ "INFORMATION_SCHEMA" , "COLUMNS" ], [ "INFORMATION_SCHEMA" , "KEY_COLUMN_USAGE" ], [ "INFORMATION_SCHEMA" , "REFERENTIAL_CONSTRAINTS" ] ] } }

​ Versión 2

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' Respuesta {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"} curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); Respuesta {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}

​ Solicitud con variables de consulta y versión 2 en formato JSONCompactEachRow

SQL del endpoint de la API de consultas:

SELECT name , database FROM system . tables WHERE match ( name , {tableNameRegex: String}) AND database = { database : String};

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow¶m_tableNameRegex=query.*¶m_database=system' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' Respuesta ["query_cache", "system"] ["query_log", "system"] ["query_views_log", "system"] curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ -d '{ "queryVariables": { "tableNameRegex": "query.*", "database": "system" } }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, body: JSON . stringify ({ queryVariables: { tableNameRegex: "query.*" , database: "system" , }, }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); Respuesta ["query_cache", "system"] ["query_log", "system"] ["query_views_log", "system"]

​ Solicitud con un array en las variables de la consulta para insertar datos en una tabla

SQL de la tabla:

CREATE TABLE default .t_arr ( `arr` Array ( Array ( Array (UInt32))) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()

SQL del endpoint de la API de consultas:

INSERT INTO default .t_arr VALUES ({arr: Array ( Array ( Array (UInt32)))});

cURL

JavaScript curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ -d '{ "queryVariables": { "arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]] } }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, body: JSON . stringify ({ queryVariables: { arr: [[[ 12 , 13 , 0 , 1 ], [ 12 ]]], }, }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); Respuesta OK

​ Solicitud con el ajuste de ClickHouse max_threads establecido en 8

SQL del endpoint de la API de consultas:

SELECT * FROM system . tables ;

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8,' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error ));

​ Solicitar y procesar la respuesta como un flujo

SQL de endpoint de la API de consultas:

SELECT name , database FROM system . tables ;

TypeScript async function fetchAndLogChunks ( url : string , openApiKeyId : string , openApiKeySecret : string ) { const auth = Buffer . from ( ` ${ openApiKeyId } : ${ openApiKeySecret } ` ). toString ( "base64" ); const headers = { Authorization: `Basic ${ auth } ` , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }; const response = await fetch ( url , { headers , method: "POST" , body: JSON . stringify ({ format: "JSONEachRow" }), }); if ( ! response . ok ) { console . error ( `HTTP error! Status: ${ response . status } ` ); return ; } const reader = response . body as unknown as Readable ; reader . on ( "data" , ( chunk ) => { console . log ( chunk . toString ()); }); reader . on ( "end" , () => { console . log ( "Stream ended." ); }); reader . on ( "error" , ( err ) => { console . error ( "Stream error:" , err ); }); } const endpointUrl = "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow" ; const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>" ; const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>" ; // Ejemplo de uso fetchAndLogChunks ( endpointUrl , openApiKeyId , openApiKeySecret ). catch (( err ) => console . error ( err ) ); Salida > npx tsx index.ts > { "name" : "COLUMNS" , "database" : "INFORMATION_SCHEMA" } > { "name" : "KEY_COLUMN_USAGE" , "database" : "INFORMATION_SCHEMA" } ... > Stream ended.

​ Insertar un flujo de datos desde un archivo en una tabla

Cree un archivo ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv con el siguiente contenido:

"user_id", "json", "name" "1", "{""name"":""John"",""age"":30}", "John" "2", "{""name"":""Jane"",""age"":25}", "Jane"

SQL de CREATE TABLE:

create table default .my_first_table ( user_id String, json String, name String, ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id;

SQL del endpoint de la API de consultas:

INSERT INTO default .my_first_table