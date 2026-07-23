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La función endpoint de la API de consultas le permite crear un endpoint de API directamente a partir de cualquier consulta SQL guardada en la consola de ClickHouse Cloud. Podrá acceder a los endpoints de API a través de HTTP para ejecutar sus consultas guardadas sin necesidad de conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante un driver nativo.

Requisitos previos

Antes de continuar, asegúrate de tener lo siguiente:
  • Una clave de API con los permisos adecuados
  • Un rol de Admin Console
Puedes seguir esta guía para crear una clave de API si aún no tienes una.
Permisos mínimosPara consultar un endpoint de API, la clave de API necesita el rol de organización Member con acceso al servicio Query Endpoints. El rol de la base de datos se configura cuando creas el endpoint.
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Crear una consulta guardada

Si ya tienes una consulta guardada, puedes omitir este paso.Abre una nueva pestaña de consulta. Para esta demostración, usaremos el dataset de YouTube, que contiene aproximadamente 4,5 mil millones de registros. Sigue los pasos de la sección “Create table” para crear la tabla en tu servicio Cloud e insertar datos en ella.
Aplicar LIMIT al número de filasEl tutorial del dataset de ejemplo inserta una gran cantidad de datos: 4,65 mil millones de filas, lo que puede tardar algún tiempo. Para esta guía, recomendamos usar la cláusula LIMIT para insertar una cantidad menor de datos, por ejemplo, 10 millones de filas.
Como consulta de ejemplo, devolveremos los 10 uploaders con mayor promedio de visualizaciones por vídeo, usando un parámetro year introducido por el usuario.
Ten en cuenta que esta consulta contiene un parámetro (year), que aparece resaltado en el fragmento anterior. Puedes especificar parámetros de consulta usando { } junto con el tipo del parámetro. El editor de consultas de la consola SQL detecta automáticamente las expresiones de parámetros de consulta de ClickHouse y proporciona un campo de entrada para cada parámetro.Vamos a ejecutar rápidamente esta consulta para asegurarnos de que funciona, especificando el año 2010 en el campo de variables de consulta situado a la derecha del editor SQL:A continuación, guarda la consulta:Puedes encontrar más documentación sobre las consultas guardadas en la sección “Saving a query”.
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Configurar el endpoint de la API de consultas

Los endpoints de la API de consultas se pueden configurar directamente desde la vista de consulta haciendo clic en el botón Share y seleccionando API Endpoint. Se te pedirá que especifiques qué claves de API podrán acceder al endpoint:Después de seleccionar una clave de API, se te pedirá que:
  • Selecciones el rol de base de datos que se usará para ejecutar la consulta (Full access, Read only o Create a custom role)
  • Especifiques los dominios permitidos para el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS)
Después de seleccionar estas opciones, el endpoint de la API de consultas se aprovisionará automáticamente.Se mostrará un comando curl de ejemplo para que puedas enviar una solicitud de prueba:A continuación se muestra, para mayor comodidad, el comando curl que aparece en la interfaz:
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Parámetros de la API de consultas

Los parámetros de consulta pueden especificarse con la sintaxis {parameter_name: type}. Estos parámetros se detectarán automáticamente y el payload de solicitud de ejemplo contendrá un objeto queryVariables mediante el cual podrás pasarlos.
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Pruebas y monitorización

Una vez creado un endpoint de la API de consultas, puedes comprobar que funciona usando curl o cualquier otro cliente HTTP:Después de enviar tu primera solicitud, debería aparecer de inmediato un nuevo botón a la derecha del botón Share. Al hacer clic en él, se abrirá un panel lateral con datos de monitorización sobre la consulta:

Detalles de implementación

Este endpoint ejecuta consultas en los endpoints de endpoint de la API de consultas que has guardado. Admite varias versiones, formatos de respuesta flexibles, consultas parametrizadas y respuestas en streaming opcionales (solo en la versión 2). Endpoint:

Métodos HTTP

Cuándo usar GET:
  • Consultas simples sin datos anidados complejos
  • Los parámetros pueden codificarse fácilmente en la URL
  • El almacenamiento en caché se beneficia de la semántica de HTTP GET
Cuándo usar POST:
  • Variables de consulta complejas (arrays, objetos, cadenas largas)
  • Cuando se prefiere el cuerpo de la solicitud por motivos de seguridad o privacidad
  • Subida de archivos en streaming o grandes volúmenes de datos

Autenticación

Requerido:Método: Autenticación básica con OpenAPI Key/Secret Permisos: Permisos adecuados para el endpoint de consulta

Configuración de la solicitud

Parámetros de URL

Parámetros de consulta

Cabeceras

Cuerpo de la solicitud

Parámetros

Formatos compatibles

Respuestas

Éxito

Status: 200 OK La consulta se ejecutó correctamente.

Códigos de error

Buenas prácticas para la gestión de errores

  • Asegúrese de incluir credenciales de autenticación válidas en la solicitud
  • Valide queryEndpointId y queryVariables antes de enviarlos
  • Implemente una gestión de errores adecuada con mensajes de error claros

Actualización de versiones del endpoint

Para actualizar de la versión 1 a la versión 2:
  1. Incluya el encabezado x-clickhouse-endpoint-upgrade establecido en 1
  2. Incluya el encabezado x-clickhouse-endpoint-version establecido en 2
Esto habilita el acceso a las funciones de la versión 2, entre ellas:
  • Compatibilidad con todos los formatos de ClickHouse
  • Capacidades de streaming de respuestas
  • Mejoras de rendimiento y funcionalidad

Ejemplos

Solicitud básica

SQL del endpoint de la API de consultas:

Versión 1

Versión 2

Respuesta

Solicitud con variables de consulta y versión 2 en formato JSONCompactEachRow

SQL del endpoint de la API de consultas:
Respuesta

Solicitud con un array en las variables de la consulta para insertar datos en una tabla

SQL de la tabla:
SQL del endpoint de la API de consultas:

Solicitud con el ajuste de ClickHouse max_threads establecido en 8

SQL del endpoint de la API de consultas:

Solicitar y procesar la respuesta como un flujo

SQL de endpoint de la API de consultas:
Salida

Insertar un flujo de datos desde un archivo en una tabla

Cree un archivo ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv con el siguiente contenido:
SQL de CREATE TABLE:
SQL del endpoint de la API de consultas:
Última modificación el 23 de julio de 2026