java -jar metabase.jar. Metabase se conecta a ClickHouse mediante un driver JDBC que descargas y colocas en la carpeta
plugins:
En esta guía consultarás tus datos de ClickHouse con Metabase y visualizarás las respuestas. Una de ellas se verá así:
Objetivo
1
Reúne tus datos de conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Descarga el plugin de ClickHouse para Metabase
-
Si no tienes una carpeta
plugins, crea una como subcarpeta en la ubicación donde tengas guardado
metabase.jar.
-
El plugin es un archivo JAR llamado
clickhouse.metabase-driver.jar. Descarga la versión más reciente del archivo JAR en https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest
-
Guarda
clickhouse.metabase-driver.jaren tu carpeta
plugins.
- Inicia (o reinicia) Metabase para que el driver se cargue correctamente.
- Accede a Metabase en http://hostname:3000. La primera vez que se inicie, verás una pantalla de bienvenida y tendrás que responder una serie de preguntas. Si se te pide seleccionar una base de datos, selecciona “Agregaré mis datos más tarde”:
3
Conecta Metabase a ClickHouse
- Haz clic en el icono del engranaje de la esquina superior derecha y selecciona Admin Settings para ir a tu página de administración de Metabase.
- Haz clic en Add a database. También puedes hacer clic en la pestaña Databases y seleccionar el botón Add database.
- Si la instalación del driver funcionó, verás ClickHouse en el menú desplegable de Database type:
- Asigna a tu base de datos un Display name, que es una configuración de Metabase, así que puedes usar el nombre que prefieras.
- Introduce los datos de conexión de tu base de datos de ClickHouse. Habilita una conexión segura si tu servidor de ClickHouse está configurado para usar SSL. Por ejemplo:
- Haz clic en el botón Save y Metabase analizará tu base de datos en busca de tablas.
4
Ejecuta una consulta SQL
- Sal de Admin settings haciendo clic en el botón Exit admin de la esquina superior derecha.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el menú + New y verás que puedes hacer preguntas, ejecutar consultas SQL y crear un panel:
-
Por ejemplo, aquí tienes una consulta SQL ejecutada sobre una tabla llamada
uk_price_paidque devuelve el precio promedio pagado por año desde 1995 hasta 2022:
5
Haz una pregunta
-
Haz clic en + New y selecciona Question. Ten en cuenta que puedes crear una pregunta empezando por una base de datos y una tabla. Por ejemplo, la siguiente pregunta se hace sobre una tabla llamada
uk_price_paiden la base de datos
default. Aquí tienes una pregunta sencilla que calcula el precio promedio por localidad dentro del condado de Greater Manchester:
- Haz clic en el botón Visualize para ver los resultados en una vista tabular.
- Debajo de los resultados, haz clic en el botón Visualization para cambiar la visualización a un gráfico de barras (o cualquiera de las otras opciones disponibles):
Para obtener más información sobre Metabase y sobre cómo crear paneles, visita la documentación de Metabase.