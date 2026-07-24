Skip to main content
Metabase es una herramienta de interfaz de usuario de código abierto y fácil de usar para hacer preguntas sobre tus datos. Metabase es una aplicación Java que puede ejecutarse simplemente descargando el archivo JAR y ejecutándola con java -jar metabase.jar. Metabase se conecta a ClickHouse mediante un driver JDBC que descargas y colocas en la carpeta plugins:

Objetivo

En esta guía consultarás tus datos de ClickHouse con Metabase y visualizarás las respuestas. Una de ellas se verá así:

Añade algunos datosSi no tienes un conjunto de datos con el que trabajar, puedes añadir uno de los ejemplos. Esta guía utiliza el conjunto de datos UK Price Paid, así que puedes elegir ese. Hay varios más en la misma categoría de la documentación.
1

Reúne tus datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2

Descarga el plugin de ClickHouse para Metabase

  1. Si no tienes una carpeta plugins, crea una como subcarpeta en la ubicación donde tengas guardado metabase.jar.
  2. El plugin es un archivo JAR llamado clickhouse.metabase-driver.jar. Descarga la versión más reciente del archivo JAR en https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest
  3. Guarda clickhouse.metabase-driver.jar en tu carpeta plugins.
  4. Inicia (o reinicia) Metabase para que el driver se cargue correctamente.
  5. Accede a Metabase en http://hostname:3000. La primera vez que se inicie, verás una pantalla de bienvenida y tendrás que responder una serie de preguntas. Si se te pide seleccionar una base de datos, selecciona “Agregaré mis datos más tarde”:
3

Conecta Metabase a ClickHouse

  1. Haz clic en el icono del engranaje de la esquina superior derecha y selecciona Admin Settings para ir a tu página de administración de Metabase.
  2. Haz clic en Add a database. También puedes hacer clic en la pestaña Databases y seleccionar el botón Add database.
  3. Si la instalación del driver funcionó, verás ClickHouse en el menú desplegable de Database type:
  4. Asigna a tu base de datos un Display name, que es una configuración de Metabase, así que puedes usar el nombre que prefieras.
  5. Introduce los datos de conexión de tu base de datos de ClickHouse. Habilita una conexión segura si tu servidor de ClickHouse está configurado para usar SSL. Por ejemplo:
  6. Haz clic en el botón Save y Metabase analizará tu base de datos en busca de tablas.
4

Ejecuta una consulta SQL

  1. Sal de Admin settings haciendo clic en el botón Exit admin de la esquina superior derecha.
  2. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú + New y verás que puedes hacer preguntas, ejecutar consultas SQL y crear un panel:
  3. Por ejemplo, aquí tienes una consulta SQL ejecutada sobre una tabla llamada uk_price_paid que devuelve el precio promedio pagado por año desde 1995 hasta 2022:
5

Haz una pregunta

  1. Haz clic en + New y selecciona Question. Ten en cuenta que puedes crear una pregunta empezando por una base de datos y una tabla. Por ejemplo, la siguiente pregunta se hace sobre una tabla llamada uk_price_paid en la base de datos default. Aquí tienes una pregunta sencilla que calcula el precio promedio por localidad dentro del condado de Greater Manchester:
  2. Haz clic en el botón Visualize para ver los resultados en una vista tabular.
  3. Debajo de los resultados, haz clic en el botón Visualization para cambiar la visualización a un gráfico de barras (o cualquiera de las otras opciones disponibles):

Más información

Para obtener más información sobre Metabase y sobre cómo crear paneles, visita la documentación de Metabase.
Última modificación el 24 de julio de 2026