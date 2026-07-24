Microsoft Power BI es un software interactivo de visualización de datos desarrollado por Microsoft, centrado principalmente en la inteligencia empresarial.

Microsoft Power BI puede consultar o cargar en memoria datos de ClickHouse Cloud o de una implementación autogestionada.

Existen varias versiones de Power BI que puede usar para visualizar sus datos:

Power BI Desktop: una aplicación de escritorio para Windows para crear paneles y visualizaciones

Power BI Service: disponible en Azure como servicio SaaS para alojar los paneles creados en Power BI Desktop

Power BI requiere que cree los paneles en la versión Desktop y luego los publique en Power BI Service.

Este tutorial le guiará por el proceso de:

​ Requisitos previos

​ Instalación de Power BI

Este tutorial supone que tienes Microsoft Power BI Desktop instalado en tu equipo con Windows. Puedes descargar e instalar Power BI Desktop aquí

Recomendamos actualizar a la versión más reciente de Power BI. ClickHouse Connector está disponible de forma predeterminada a partir de la versión 2.137.751.0 .

​ Recopila los datos de conexión de ClickHouse

Necesitarás los siguientes datos para conectarte a tu instancia de ClickHouse:

Hostname - ClickHouse

Nombre de usuario - Credenciales de usuario

Contraseña - Contraseña del usuario

Base de datos - Nombre de la base de datos de la instancia a la que quieres conectarte

​ Power BI Desktop

Para empezar a consultar datos en Power BI Desktop, deberás seguir estos pasos:

Instala el ODBC Driver de ClickHouse Busca el ClickHouse Connector Conéctate a ClickHouse Consulta y visualiza tus datos

​ Instalar el ODBC Driver

Ejecute el instalador .msi suministrado y siga el asistente.

Debug symbols son opcionales y no son necesarios

​ Verificar el ODBC Driver

Cuando se complete la instalación del ODBC Driver, puede comprobar que se haya realizado correctamente de la siguiente manera:

Busque ODBC en el menú Inicio y seleccione “ODBC Data Sources (64-bit)”.

Compruebe que el controlador de ClickHouse aparezca en la lista.

​ Buscar el ClickHouse Connector

Disponible en la versión 2.137.751.0 de Power BI Desktop

En la pantalla de inicio de Power BI Desktop, haga clic en «Get Data».

Busque «ClickHouse».

​ Conectarse a ClickHouse

Seleccione el conector e introduzca las credenciales de la instancia de ClickHouse:

Host (obligatorio) - El dominio o la dirección de su instancia. Asegúrese de introducirlo sin prefijos ni sufijos.

Port (obligatorio) - El puerto de su instancia.

Database - El nombre de su base de datos.

Options - Cualquier opción de ODBC, como se indica en la página de GitHub de ClickHouse ODBC

Data Connectivity mode - DirectQuery

Recomendamos seleccionar DirectQuery para consultar ClickHouse directamente. Si su caso de uso implica una cantidad pequeña de datos, puede elegir el modo de importación y se cargarán todos los datos en Power BI.

Especifique el nombre de usuario y la contraseña

​ Consultar y visualizar datos

Por último, deberías ver las bases de datos y las tablas en la vista Navigator. Selecciona la tabla que quieras y haz clic en “Load” para importar los datos desde ClickHouse.

Una vez finalizada la importación, los datos de ClickHouse deberían estar disponibles en Power BI como de costumbre.

​ Power BI Service

Para usar Microsoft Power BI Service, debe crear una puerta de enlace de datos local

Para obtener más información sobre cómo configurar conectores personalizados, consulte la documentación de Microsoft sobre cómo usar conectores de datos personalizados con una puerta de enlace de datos local

​ ODBC Driver (solo importación)

Recomendamos usar ClickHouse Connector con DirectQuery.

Instale el ODBC Driver en la instancia de la puerta de enlace de datos local y verifique tal como se indicó anteriormente.

​ Crear un nuevo DSN de usuario

Cuando se complete la instalación del controlador, se puede crear un origen de datos ODBC. Busca ODBC en el menú Inicio y selecciona «ODBC Data Sources (64-bit)».

Aquí debes agregar un nuevo DSN de usuario. Haz clic en el botón «Add» de la izquierda.

Elige la versión Unicode del controlador ODBC.

Completa los datos de conexión.

Si usas un despliegue con SSL habilitado (por ejemplo, ClickHouse Cloud o una instancia autogestionada), en el campo SSLMode debes indicar require . Host siempre debe omitirse con el protocolo (es decir, http:// o https:// ).

siempre debe omitirse con el protocolo (es decir, o ). Timeout es un número entero que representa segundos. Valor predeterminado: 30 seconds .

​ Importar datos en Power BI

En la pantalla de inicio de Power BI Desktop, haga clic en “Get Data”.

Seleccione “Other” -> “ODBC”.

Seleccione en la lista la fuente de datos que creó anteriormente.

Si no especificó credenciales al crear la fuente de datos, se le pedirá que indique el nombre de usuario y la contraseña.

Por último, debería ver las bases de datos y las tablas en la vista Navigator. Seleccione la tabla deseada y haga clic en “Load” para importar los datos desde ClickHouse.

Una vez completada la importación, podrá acceder a sus datos de ClickHouse en Power BI como de costumbre.

​ Optimización del trabajo con grandes conjuntos de datos

PowerBI está diseñado para bases de datos tradicionales orientadas a filas con volúmenes de datos moderados. Al trabajar con ClickHouse a escala (miles de millones de filas), se requieren patrones arquitectónicos específicos para obtener un rendimiento óptimo.

PowerBI genera automáticamente consultas SQL con subconsultas anidadas, joins complejos y transformaciones en tiempo real. Estos patrones funcionan bien con bases de datos SQL tradicionales, pero pueden ser ineficientes al consultar bases de datos columnares a gran escala como ClickHouse.

Enfoque recomendado para grandes conjuntos de datos: En lugar de consultar directamente las tablas sin procesar, cree vistas materializadas dedicadas en ClickHouse para cada visualización del panel. Esto le proporciona:

Un rendimiento rápido y consistente, independientemente del volumen de datos

Menor carga en su clúster de ClickHouse

Costes más predecibles

Si sus paneles son lentos, consulte el query_log de ClickHouse para ver qué consultas SQL está ejecutando realmente Power BI. Entre los problemas habituales se incluyen las subconsultas anidadas, el escaneo de tablas completas o los joins ineficientes. Una vez que identifique el problema, cree vistas materializadas que resuelvan esos problemas específicos.

​ Buenas prácticas de implementación

​ Estrategia de preagregación

Cree vistas materializadas en varios niveles de agregación:

Agregaciones horarias para dashboards recientes y detallados

Agregaciones diarias para tendencias históricas

Rollups mensuales para informes a largo plazo

Mantenga los datos sin procesar con un TTL adecuado para análisis ad hoc

​ Optimización del modelado de datos

Defina claves de ORDER BY acordes con sus patrones de consulta

acordes con sus patrones de consulta Use el particionamiento para datos de series temporales

Convierta las tablas de dimensiones pequeñas en diccionarios para realizar búsquedas eficientes

Aproveche las proyecciones para optimizar aún más las consultas

​ Limitaciones conocidas

Los tipos de enteros sin signo como UInt64 o superiores no se cargarán automáticamente en el conjunto de datos, ya que Int64 es el tipo de entero más grande que admite Power BI.

Para importar los datos correctamente, antes de pulsar el botón “Load” en el Navigator, haga clic primero en “Transform Data”.

En este ejemplo, la tabla pageviews tiene una columna UInt64, que se reconoce como “Binary” de forma predeterminada. “Transform Data” abre Power Query Editor, donde podemos reasignar el tipo de la columna y establecerlo, por ejemplo, como Text.

Una vez hecho esto, haga clic en “Close & Apply” en la esquina superior izquierda y continúe con la carga de los datos.