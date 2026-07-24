- Power BI Desktop: una aplicación de escritorio para Windows para crear paneles y visualizaciones
- Power BI Service: disponible en Azure como servicio SaaS para alojar los paneles creados en Power BI Desktop
- Instalar el ClickHouse ODBC Driver
- Instalar el conector de ClickHouse para Power BI en Power BI Desktop
- Consultar datos de ClickHouse para visualizarlos en Power BI Desktop
- Configurar una puerta de enlace de datos local para Power BI Service
Requisitos previos
Este tutorial supone que tienes Microsoft Power BI Desktop instalado en tu equipo con Windows. Puedes descargar e instalar Power BI Desktop aquí Recomendamos actualizar a la versión más reciente de Power BI. ClickHouse Connector está disponible de forma predeterminada a partir de la versión
Instalación de Power BI
2.137.751.0.
Necesitarás los siguientes datos para conectarte a tu instancia de ClickHouse:
Recopila los datos de conexión de ClickHouse
- Hostname - ClickHouse
- Nombre de usuario - Credenciales de usuario
- Contraseña - Contraseña del usuario
- Base de datos - Nombre de la base de datos de la instancia a la que quieres conectarte
Para empezar a consultar datos en Power BI Desktop, deberás seguir estos pasos:
Power BI Desktop
- Instala el ODBC Driver de ClickHouse
- Busca el ClickHouse Connector
- Conéctate a ClickHouse
- Consulta y visualiza tus datos
Descargue la versión más reciente de ClickHouse ODBC. Ejecute el instalador
Instalar el ODBC Driver
.msi suministrado y siga el asistente.
Debug symbols son opcionales y no son necesarios
Cuando se complete la instalación del ODBC Driver, puede comprobar que se haya realizado correctamente de la siguiente manera: Busque ODBC en el menú Inicio y seleccione “ODBC Data Sources (64-bit)”.
Verificar el ODBC Driver
Compruebe que el controlador de ClickHouse aparezca en la lista.
Buscar el ClickHouse Connector
En la pantalla de inicio de Power BI Desktop, haga clic en «Get Data».
Disponible en la versión
2.137.751.0 de Power BI Desktop
Busque «ClickHouse».
Seleccione el conector e introduzca las credenciales de la instancia de ClickHouse:
Conectarse a ClickHouse
- Host (obligatorio) - El dominio o la dirección de su instancia. Asegúrese de introducirlo sin prefijos ni sufijos.
- Port (obligatorio) - El puerto de su instancia.
- Database - El nombre de su base de datos.
- Options - Cualquier opción de ODBC, como se indica en la página de GitHub de ClickHouse ODBC
- Data Connectivity mode - DirectQuery
Recomendamos seleccionar DirectQuery para consultar ClickHouse directamente.Si su caso de uso implica una cantidad pequeña de datos, puede elegir el modo de importación y se cargarán todos los datos en Power BI.
- Especifique el nombre de usuario y la contraseña
Por último, deberías ver las bases de datos y las tablas en la vista Navigator. Selecciona la tabla que quieras y haz clic en “Load” para importar los datos desde ClickHouse.
Consultar y visualizar datos
Una vez finalizada la importación, los datos de ClickHouse deberían estar disponibles en Power BI como de costumbre.
Para usar Microsoft Power BI Service, debe crear una puerta de enlace de datos local. Para obtener más información sobre cómo configurar conectores personalizados, consulte la documentación de Microsoft sobre cómo usar conectores de datos personalizados con una puerta de enlace de datos local.
Power BI Service
Recomendamos usar ClickHouse Connector con DirectQuery. Instale el ODBC Driver en la instancia de la puerta de enlace de datos local y verifique tal como se indicó anteriormente.
ODBC Driver (solo importación)
Cuando se complete la instalación del controlador, se puede crear un origen de datos ODBC. Busca ODBC en el menú Inicio y selecciona «ODBC Data Sources (64-bit)».
Crear un nuevo DSN de usuario
Aquí debes agregar un nuevo DSN de usuario. Haz clic en el botón «Add» de la izquierda.
Elige la versión Unicode del controlador ODBC.
Completa los datos de conexión.
Si usas un despliegue con SSL habilitado (por ejemplo, ClickHouse Cloud o una instancia autogestionada), en el campo
SSLMode debes indicar
require.
Hostsiempre debe omitirse con el protocolo (es decir,
http://o
https://).
Timeoutes un número entero que representa segundos. Valor predeterminado:
30 seconds.
Si aún no tiene Power BI instalado, descargue e instale Power BI Desktop. En la pantalla de inicio de Power BI Desktop, haga clic en “Get Data”.
Importar datos en Power BI
Seleccione “Other” -> “ODBC”.
Seleccione en la lista la fuente de datos que creó anteriormente.
Si no especificó credenciales al crear la fuente de datos, se le pedirá que indique el nombre de usuario y la contraseña.
Por último, debería ver las bases de datos y las tablas en la vista Navigator. Seleccione la tabla deseada y haga clic en “Load” para importar los datos desde ClickHouse.
Una vez completada la importación, podrá acceder a sus datos de ClickHouse en Power BI como de costumbre.
PowerBI está diseñado para bases de datos tradicionales orientadas a filas con volúmenes de datos moderados. Al trabajar con ClickHouse a escala (miles de millones de filas), se requieren patrones arquitectónicos específicos para obtener un rendimiento óptimo. PowerBI genera automáticamente consultas SQL con subconsultas anidadas, joins complejos y transformaciones en tiempo real. Estos patrones funcionan bien con bases de datos SQL tradicionales, pero pueden ser ineficientes al consultar bases de datos columnares a gran escala como ClickHouse. Enfoque recomendado para grandes conjuntos de datos: En lugar de consultar directamente las tablas sin procesar, cree
Optimización del trabajo con grandes conjuntos de datos
vistas materializadas dedicadas en ClickHouse para cada visualización del panel. Esto le proporciona:
- Un rendimiento rápido y consistente, independientemente del volumen de datos
- Menor carga en su clúster de ClickHouse
- Costes más predecibles
Buenas prácticas de implementación
Cree vistas materializadas en varios niveles de agregación:
Estrategia de preagregación
- Agregaciones horarias para dashboards recientes y detallados
- Agregaciones diarias para tendencias históricas
- Rollups mensuales para informes a largo plazo
- Mantenga los datos sin procesar con un TTL adecuado para análisis ad hoc
Optimización del modelado de datos
- Defina claves de
ORDER BYacordes con sus patrones de consulta
- Use el particionamiento para datos de series temporales
- Convierta las tablas de dimensiones pequeñas en diccionarios para realizar búsquedas eficientes
- Aproveche las proyecciones para optimizar aún más las consultas
Limitaciones conocidas
Los tipos de enteros sin signo como UInt64 o superiores no se cargarán automáticamente en el conjunto de datos, ya que Int64 es el tipo de entero más grande que admite Power BI.
UInt64
En este ejemplo, la tabla
Para importar los datos correctamente, antes de pulsar el botón “Load” en el Navigator, haga clic primero en “Transform Data”.
pageviews tiene una columna UInt64, que se reconoce como “Binary” de forma predeterminada.
“Transform Data” abre Power Query Editor, donde podemos reasignar el tipo de la columna y establecerlo, por ejemplo, como
Text.
Una vez hecho esto, haga clic en “Close & Apply” en la esquina superior izquierda y continúe con la carga de los datos.