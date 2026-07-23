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Ahora que sus datos están en ClickHouse, es hora de analizarlos, lo que a menudo implica crear visualizaciones con una herramienta de BI. Muchas de las herramientas de BI y visualización más populares se conectan a ClickHouse. Algunas se conectan a ClickHouse de forma nativa, mientras que otras requieren instalar un conector. Contamos con documentación para algunas de estas herramientas, entre ellas:

Compatibilidad de ClickHouse Cloud con herramientas de visualización de datos

Última modificación el 23 de julio de 2026