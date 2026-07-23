Ahora que sus datos están en ClickHouse, es hora de analizarlos, lo que a menudo implica crear visualizaciones con una herramienta de BI. Muchas de las herramientas de BI y visualización más populares se conectan a ClickHouse. Algunas se conectan a ClickHouse de forma nativa, mientras que otras requieren instalar un conector. Contamos con documentación para algunas de estas herramientas, entre ellas:
- Apache Superset
- Astrato
- Chartbrew
- Databrain
- Deepnote
- Dot
- Draxlr
- Embeddable
- Explo
- Fabi.ai
- Grafana
- Lightdash
- Looker
- Luzmo
- Metabase
- Mitzu
- Omni
- Querio
- Rill
- Rocket BI
- Splunk
- Tableau
- Holistics BI
Compatibilidad de ClickHouse Cloud con herramientas de visualización de datos
|Herramienta
|Compatible a través de
|Probado
|Documentado
|Comentario
|Apache Superset
|conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Astrato
|Conector nativo
|✅
|✅
|Funciona de forma nativa mediante SQL con pushdown (solo en Direct Query).
|AWS QuickSight
|Interfaz MySQL
|✅
|✅
|Funciona con algunas limitaciones; consulte la documentación para más detalles
|Chartbrew
|Conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Databrain
|Conector nativo
|✅
|✅
|Deepnote
|Conector nativo
|✅
|✅
|Dot
|Conector nativo
|✅
|✅
|Explo
|Conector nativo
|✅
|✅
|Fabi.ai
|Conector nativo
|✅
|✅
|Grafana
|Conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Hashboard
|Conector nativo
|✅
|✅
|Holistics
|Conector nativo
|✅
|✅
|Lightdash
|Conector nativo
|✅
|✅
|Looker
|Conector nativo
|✅
|✅
|Funciona con algunas limitaciones; consulta la documentación para más detalles
|Looker
|Interfaz MySQL
|🚧
|❌
|Luzmo
|conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Looker Studio
|interfaz de MySQL
|✅
|✅
|Metabase
|conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Mitzu
|Conector nativo
|✅
|✅
|Omni
|Conector nativo
|✅
|✅
|Power BI Desktop
|conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|A través de ODBC, admite el modo Direct Query
|Power BI Service
|Conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Es necesario configurar Microsoft Data Gateway
|Querio
|Conector nativo
|✅
|✅
|Rill
|Conector nativo
|✅
|✅
|Rocket BI
|Conector nativo
|✅
|❌
|Tableau Desktop
|conector oficial de ClickHouse
|✅
|✅
|Tableau Online
|interfaz MySQL
|✅
|✅
|Funciona con algunas limitaciones; consulte la documentación para más detalles