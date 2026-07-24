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Con Grafana, puedes explorar y compartir todos tus datos a través de dashboards. Grafana requiere un plugin para conectarse a ClickHouse, que puede instalarse fácilmente desde su UI.
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Reúna los detalles de conexión

Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de clickhouse-client.
Detalles de la conexión TCP nativa de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crear un usuario de solo lectura

Al conectar ClickHouse a una herramienta de visualización de datos como Grafana, se recomienda crear un usuario de solo lectura para proteger sus datos de modificaciones no deseadas.Grafana no valida que las consultas sean seguras. Las consultas pueden contener cualquier instrucción SQL, incluidos DELETE e INSERT.Para configurar un usuario de solo lectura, siga estos pasos:
  1. Cree un perfil de usuario readonly siguiendo la guía Creating Users and Roles in ClickHouse.
  2. Asegúrese de que el usuario readonly tenga permisos suficientes para modificar el ajuste max_execution_time requerido por el clickhouse-go client subyacente.
  3. Si utiliza una instancia pública de ClickHouse, no se recomienda establecer readonly=2 en el perfil readonly. En su lugar, deje readonly=1 y establezca el tipo de restricción de max_execution_time en changeable_in_readonly para permitir modificar este ajuste.
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Instale el plugin de ClickHouse para Grafana

Antes de que Grafana pueda conectarse a ClickHouse, debe instalar el plugin de Grafana adecuado. Suponiendo que haya iniciado sesión en Grafana, siga estos pasos:
  1. En la página Connections de la barra lateral, seleccione la pestaña Add new connection.
  2. Busque ClickHouse y haga clic en el plugin firmado por Grafana Labs:
  3. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón Install:
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Defina un origen de datos de ClickHouse

  1. Una vez completada la instalación, haga clic en el botón Add new data source. (También puede añadir un origen de datos desde la pestaña Data sources de la página Connections).
  2. Desplácese hacia abajo hasta encontrar el tipo de origen de datos ClickHouse o búsquelo en la barra de búsqueda de la página Add data source. Seleccione el origen de datos ClickHouse y aparecerá la siguiente página:
  1. Introduzca la configuración del servidor y las credenciales. Los ajustes clave son:
  • Server host address: el hostname de su servicio de ClickHouse.
  • Server port: el puerto de su servicio de ClickHouse. Variará según la configuración del servidor y el protocolo.
  • Protocol el protocolo utilizado para conectarse a su servicio de ClickHouse.
  • Secure connection actívelo si su servidor requiere una conexión segura.
  • Username y Password: introduzca las credenciales de su usuario de ClickHouse. Si no ha configurado ningún usuario, pruebe con default como nombre de usuario. Se recomienda configurar un usuario de solo lectura.
Para ver más ajustes, consulte la documentación de configuración del plugin.
  1. Haga clic en el botón Save & test para verificar que Grafana pueda conectarse a su servicio de ClickHouse. Si la conexión se realiza correctamente, verá el mensaje Data source is working:
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Siguientes pasos

¡Su origen de datos ya está listo para usarse! Obtenga más información sobre cómo crear consultas con el query builder.Para obtener más detalles sobre la configuración, consulte la documentación de configuración del plugin.Si busca más información que no esté incluida en esta documentación, consulte el repositorio del plugin en GitHub.

Actualización de versiones del plugin

A partir de la versión 4, las configuraciones y las consultas pueden actualizarse a medida que se publican nuevas versiones. Las configuraciones y consultas de la versión 3 se migran a la versión 4 al abrirse. Aunque las configuraciones y los paneles antiguos se cargarán en la versión 4, la migración no se guarda hasta que se vuelvan a guardar en la nueva versión. Si observas algún problema al abrir una configuración/consulta antigua, descarta los cambios y reporta el problema en GitHub. El plugin no puede volver a versiones anteriores si la configuración/consulta se creó con una versión más reciente.
Última modificación el 24 de julio de 2026