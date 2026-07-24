Conectar Mitzu con ClickHouse

Mitzu es una aplicación nativa del warehouse de analítica de producto sin código.

Mitzu es una aplicación de analítica de producto no-code y nativa del warehouse. Similar a herramientas como Amplitude, Mixpanel y PostHog, Mitzu permite a los usuarios analizar datos de uso del producto sin necesidad de conocimientos de SQL o Python.

Sin embargo, a diferencia de estas plataformas, Mitzu no duplica los datos de uso del producto de la empresa. En su lugar, genera consultas SQL nativas directamente sobre el data warehouse o data lake existente de la empresa.

En esta guía, veremos lo siguiente:

Analítica de producto nativa del warehouse

Cómo integrar Mitzu con ClickHouse

Conjuntos de datos de ejemplo Si no tiene un conjunto de datos para usar con Mitzu, puede trabajar con NYC Taxi Data. Este conjunto de datos está disponible en ClickHouse Cloud o puede cargarse siguiendo estas instrucciones

Esta guía es solo una breve introducción a cómo usar Mitzu. Puede encontrar información más detallada en la documentación de Mitzu

1 Reúne los datos de conexión Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso. Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect: Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo. Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. 2 Inicia sesión o regístrate en Mitzu Como primer paso, ve a https://app.mitzu.io para registrarte. 3 Configura tu espacio de trabajo Después de crear una organización, sigue la guía de onboarding Set up your workspace de la barra lateral izquierda. Luego, haz clic en el enlace Connect Mitzu with your data warehouse . 4 Conectar Mitzu con ClickHouse Primero, selecciona ClickHouse como el tipo de conexión y configura los detalles de la conexión. Luego, haz clic en el botón Test connection & Save para guardar la configuración. 5 Configurar tablas de eventos Una vez guardada la conexión, selecciona la pestaña Event tables y haz clic en el botón Add table . En la ventana modal, selecciona tu base de datos y las tablas que quieres añadir a Mitzu. Usa las casillas de verificación para seleccionar al menos una tabla y haz clic en el botón Configure table . Se abrirá una ventana modal donde podrás definir las columnas clave para cada tabla.

Para ejecutar analítica de producto en tu implementación de ClickHouse, necesitas > especificar algunas columnas clave de tu tabla. Estas son las siguientes: User id - la columna del identificador único de los usuarios.

- la columna del identificador único de los usuarios. Event time - la columna de marca temporal de tus eventos.

- la columna de marca temporal de tus eventos. Optional[Event name] - esta columna segmenta los eventos si la tabla contiene varios tipos de eventos.

Una vez configuradas todas las tablas, haz clic en el botón Save & update event catalog , y Mitzu encontrará todos los eventos y sus propiedades a partir de la tabla definida anteriormente. Este paso puede tardar unos minutos, según el tamaño de tu conjunto de datos. 6 Ejecutar consultas de segmentación La segmentación de usuarios en Mitzu es tan sencilla como en Amplitude, Mixpanel o PostHog. La página Explore tiene un área de selección de eventos a la izquierda, mientras que la sección superior te permite configurar el periodo de tiempo.

Filtros y desgloses El filtrado funciona como cabría esperar: elige una propiedad (columna de ClickHouse) y selecciona en la lista desplegable los valores por los que quieras filtrar. Puedes elegir cualquier propiedad de evento o de usuario para los desgloses (consulta a continuación cómo integrar propiedades de usuario). 7 Ejecutar consultas de embudo Selecciona hasta 9 pasos para un embudo. Elige la ventana de tiempo en la que tus usuarios pueden completar el embudo. Obtén información inmediata sobre la tasa de conversión sin escribir ni una sola línea de código SQL.

Visualiza tendencias Elige Funnel trends para visualizar las tendencias del embudo a lo largo del tiempo. 8 Ejecutar consultas de retención Selecciona hasta 2 pasos para calcular la tasa de retención. Elige la ventana de retención para la ventana recurrente de Obtén información inmediata sobre la tasa de conversión sin escribir ni una sola línea de código SQL.

Retención de cohortes Elige Weekly cohort retention para visualizar cómo cambian tus tasas de retención con el tiempo. 9 Ejecutar consultas sobre recorridos Selecciona hasta 9 pasos para un embudo. Elige la ventana de tiempo en la que tus usuarios pueden completar el recorrido. El gráfico de recorrido de Mitzu te ofrece un mapa visual de cada ruta que siguen los usuarios a través de los eventos seleccionados.

Desglosar pasos Puedes seleccionar una propiedad para el segmento Break down para distinguir a los usuarios dentro del mismo paso.

10 Ejecutar consultas sobre ingresos Si la configuración de ingresos está definida, Mitzu puede calcular el MRR total y el número de suscripciones en función de tus eventos de pago. 11 SQL nativo Mitzu es SQL Native, lo que significa que genera código SQL nativo según la configuración que elijas en la página Explore.

Continúa tu trabajo en una herramienta de BI Si te encuentras con alguna limitación en la UI de Mitzu, copia el código SQL y continúa tu trabajo en una herramienta de BI.

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