En esta guía, veremos lo siguiente:
Objetivo
- Analítica de producto nativa del warehouse
- Cómo integrar Mitzu con ClickHouse
1
Reúne los datos de conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Inicia sesión o regístrate en Mitzu
Como primer paso, ve a https://app.mitzu.io para registrarte.
3
Configura tu espacio de trabajo
Después de crear una organización, sigue la guía de onboarding
Set up your workspace de la barra lateral izquierda. Luego, haz clic en el enlace
Connect Mitzu with your data warehouse.
4
Conectar Mitzu con ClickHouse
Primero, selecciona ClickHouse como el tipo de conexión y configura los detalles de la conexión. Luego, haz clic en el botón
Test connection & Save para guardar la configuración.
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Configurar tablas de eventos
Una vez guardada la conexión, selecciona la pestaña
Una vez configuradas todas las tablas, haz clic en el botón
Event tables y haz clic en el botón
Add table. En la ventana modal, selecciona tu base de datos y las tablas que quieres añadir a Mitzu.Usa las casillas de verificación para seleccionar al menos una tabla y haz clic en el botón
Configure table. Se abrirá una ventana modal donde podrás definir las columnas clave para cada tabla.
Para ejecutar analítica de producto en tu implementación de ClickHouse, necesitas > especificar algunas columnas clave de tu tabla. Estas son las siguientes:
- User id - la columna del identificador único de los usuarios.
- Event time - la columna de marca temporal de tus eventos.
- Optional[Event name] - esta columna segmenta los eventos si la tabla contiene varios tipos de eventos.
Una vez configuradas todas las tablas, haz clic en el botón
Save & update event catalog, y Mitzu encontrará todos los eventos y sus propiedades a partir de la tabla definida anteriormente. Este paso puede tardar unos minutos, según el tamaño de tu conjunto de datos.
6
Ejecutar consultas de segmentación
La segmentación de usuarios en Mitzu es tan sencilla como en Amplitude, Mixpanel o PostHog.La página Explore tiene un área de selección de eventos a la izquierda, mientras que la sección superior te permite configurar el periodo de tiempo.
7
Ejecutar consultas de embudo
Selecciona hasta 9 pasos para un embudo. Elige la ventana de tiempo en la que tus usuarios pueden completar el embudo. Obtén información inmediata sobre la tasa de conversión sin escribir ni una sola línea de código SQL.
8
Ejecutar consultas de retención
Selecciona hasta 2 pasos para calcular la tasa de retención. Elige la ventana de retención para la ventana recurrente de Obtén información inmediata sobre la tasa de conversión sin escribir ni una sola línea de código SQL.
9
Ejecutar consultas sobre recorridos
Selecciona hasta 9 pasos para un embudo. Elige la ventana de tiempo en la que tus usuarios pueden completar el recorrido. El gráfico de recorrido de Mitzu te ofrece un mapa visual de cada ruta que siguen los usuarios a través de los eventos seleccionados.
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Ejecutar consultas sobre ingresos
Si la configuración de ingresos está definida, Mitzu puede calcular el MRR total y el número de suscripciones en función de tus eventos de pago.
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SQL nativo
Mitzu es SQL Native, lo que significa que genera código SQL nativo según la configuración que elijas en la página Explore.
Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos en support@mitzu.io O únete a nuestra comunidad de Slack aquí
Soporte de Mitzu
Encontrarás más información sobre Mitzu en mitzu.io Visita nuestra página de documentación en docs.mitzu.io