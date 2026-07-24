Astrato usa Pushdown SQL para consultar directamente ClickHouse Cloud o implementaciones on-premise. Esto significa que puedes acceder a todos los datos que necesitas, con el rendimiento líder del sector de ClickHouse.
Al configurar tu conexión de datos, necesitarás lo siguiente:
Datos necesarios para la conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud.
Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
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Conexión de datos: host, puerto
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Credenciales de la base de datos: nombre de usuario, contraseña
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Crear la conexión de datos a ClickHouse
- Selecciona Data en la barra lateral y, a continuación, la pestaña Data Connection
(o ve a este enlace: https://app.astrato.io/data/sources)
- Haz clic en el botón New Data Connection en la parte superior derecha de la pantalla.
- Completa los campos obligatorios en el cuadro de diálogo de conexión
-
Haz clic en Test Connection. Si la conexión se realiza correctamente, asigna un nombre a la conexión de datos y haz clic en Next.
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Configura el acceso de usuario de la conexión de datos y haz clic en Connect.
- Se crea una conexión y también una vista de datos.
si se crea un duplicado, se añade una marca de tiempo al nombre de la fuente de datos.
En nuestro editor de vistas de datos, verás todas tus tablas y esquemas en ClickHouse; selecciona algunos para empezar.
Ahora que ya has seleccionado tus datos, ve a definir la vista de datos. Haz clic en Define, en la parte superior derecha de la página.
Aquí puedes combinar datos, así como crear dimensiones y métricas gobernadas, lo que resulta ideal para mantener la coherencia de la lógica de negocio entre distintos equipos.
Astrato sugiere joins de forma inteligente usando tus metadatos, incluso aprovechando las claves de ClickHouse. Nuestros joins sugeridos te permiten empezar fácilmente a trabajar con tus datos de ClickHouse bien gobernados, sin reinventar la rueda. También te mostramos la calidad del join para que puedas revisar en detalle todas las sugerencias de Astrato.
En solo unos pasos, puedes crear tu primer gráfico en Astrato.
Crear un modelo semántico / vista de datos
- Abre el panel de visualizaciones
- Selecciona una visualización (empecemos con Column Bar Chart)
- Añade dimensiones
- Añade medidas
La transparencia y la precisión son pilares fundamentales de Astrato. Nos aseguramos de que cada consulta generada sea visible, para que mantengas un control total. Todo el cómputo se realiza directamente en ClickHouse, aprovechando su velocidad sin comprometer una seguridad y una gobernanza sólidas.
Ver el SQL generado que respalda cada visualización
Ahora estás muy cerca de tener un dashboard o una aplicación de datos completos y atractivos. Para ver más de lo que hemos creado, visita la galería de demostraciones de nuestro sitio web. https://astrato.io/gallery
Ejemplo de dashboard completo