Astrato ofrece un verdadero BI de autoservicio a empresas y negocios basados en datos al poner la analítica en manos de cada usuario, permitiéndoles crear sus propios dashboards, informes y aplicaciones de datos, así como responder preguntas sobre los datos sin ayuda de TI. Astrato acelera la adopción, agiliza la toma de decisiones y unifica la analítica, la analítica embebida, la captura de datos y las aplicaciones de datos en una sola plataforma. Astrato reúne la acción y la analítica en una única solución, incorpora write-back en tiempo real, permite interactuar con modelos de ML y acelera tu analítica con IA; ve más allá de los dashboards gracias a la compatibilidad de Astrato con pushdown SQL.

Astrato usa Pushdown SQL para consultar directamente ClickHouse Cloud o implementaciones on-premise. Esto significa que puedes acceder a todos los datos que necesitas, con el rendimiento líder del sector de ClickHouse.

​ Datos necesarios para la conexión

Al configurar tu conexión de datos, necesitarás lo siguiente:

Conexión de datos: host, puerto

Credenciales de la base de datos: nombre de usuario, contraseña

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

​ Crear la conexión de datos a ClickHouse

Selecciona Data en la barra lateral y, a continuación, la pestaña Data Connection (o ve a este enlace: https://app.astrato.io/data/sources) ​

en la barra lateral y, a continuación, la pestaña (o ve a este enlace: https://app.astrato.io/data/sources) ​ Haz clic en el botón New Data Connection en la parte superior derecha de la pantalla.

Selecciona ClickHouse.

Completa los campos obligatorios en el cuadro de diálogo de conexión

Haz clic en Test Connection . Si la conexión se realiza correctamente, asigna un nombre a la conexión de datos y haz clic en Next.

Configura el acceso de usuario de la conexión de datos y haz clic en Connect.

Se crea una conexión y también una vista de datos.

si se crea un duplicado, se añade una marca de tiempo al nombre de la fuente de datos.

​ Crear un modelo semántico / vista de datos

En nuestro editor de vistas de datos, verás todas tus tablas y esquemas en ClickHouse; selecciona algunos para empezar.

Ahora que ya has seleccionado tus datos, ve a definir la vista de datos. Haz clic en Define, en la parte superior derecha de la página.

Aquí puedes combinar datos, así como crear dimensiones y métricas gobernadas, lo que resulta ideal para mantener la coherencia de la lógica de negocio entre distintos equipos.

Astrato sugiere joins de forma inteligente usando tus metadatos, incluso aprovechando las claves de ClickHouse. Nuestros joins sugeridos te permiten empezar fácilmente a trabajar con tus datos de ClickHouse bien gobernados, sin reinventar la rueda. También te mostramos la calidad del join para que puedas revisar en detalle todas las sugerencias de Astrato.

​ Crear un dashboard

En solo unos pasos, puedes crear tu primer gráfico en Astrato.

Abre el panel de visualizaciones Selecciona una visualización (empecemos con Column Bar Chart) Añade dimensiones Añade medidas

​ Ver el SQL generado que respalda cada visualización

La transparencia y la precisión son pilares fundamentales de Astrato. Nos aseguramos de que cada consulta generada sea visible, para que mantengas un control total. Todo el cómputo se realiza directamente en ClickHouse, aprovechando su velocidad sin comprometer una seguridad y una gobernanza sólidas.

​ Ejemplo de dashboard completo