Embeddable es un kit de herramientas para desarrolladores que permite crear experiencias de analítica rápidas, interactivas y totalmente personalizadas directamente en tu aplicación.

SDK para ponerlos a disposición de su equipo en el potente constructor no-code de Embeddable. En Embeddable define Modelos de Datos Componentes en código (almacenado en su propio repositorio de código) y utiliza nuestropara ponerlos a disposición de su equipo en el potentede Embeddable.

El resultado final es la capacidad de ofrecer analítica rápida e interactiva de cara al cliente directamente en su producto; diseñada por su equipo de producto; construida por su equipo de ingeniería; mantenida por sus equipos de atención al cliente y de datos. Exactamente como debe ser.

La seguridad integrada a nivel de fila significa que cada usuario solo ve exactamente los datos que tiene permitido ver. Y dos niveles de almacenamiento en caché totalmente configurables significan que puede ofrecer analítica rápida y en tiempo real a escala.