1
Recopilar los detalles de su conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Crear un tipo de conexión de ClickHouse
Añada una conexión a la base de datos mediante la Embeddable API. Esta conexión se utiliza para conectarse a su servicio de ClickHouse. Puede añadir una conexión mediante la siguiente llamada a la API:
Query
// por razones de seguridad, esto *nunca* debe llamarse desde el lado del cliente
fetch('https://api.embeddable.com/api/v1/connections', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
Accept: 'application/json',
Authorization: `Bearer ${apiKey}` /* mantén tu API key segura */,
},
body: JSON.stringify({
name: 'my-clickhouse-db',
type: 'clickhouse',
credentials: {
host: 'my.clickhouse.host',
user: 'clickhouse_user',
port: 8443,
password: '*****',
},
}),
});
Lo anterior representa una acción
Response
Status 201 { errorMessage: null }
CREATE, pero están disponibles todas las operaciones
CRUD.La
apiKey se puede encontrar haciendo clic en “Publish” en uno de tus dashboards de Embeddable.El
name es un nombre único para identificar esta conexión.
- De forma predeterminada, tus modelos de datos buscarán una conexión llamada “default”, pero puedes proporcionar a tus modelos distintos nombres de
data_sourcepara permitir que diferentes modelos de datos se conecten a distintas conexiones (solo tienes que especificar el nombre de data_source en el modelo)
type le indica a Embeddable qué driver debe usar
- Aquí querrás usar
clickhouse, pero puedes conectar varias fuentes de datos diferentes a un mismo espacio de trabajo de Embeddable, por lo que también podrías usar otras como:
postgres,
bigquery,
mongodb, etc.
credentials son un objeto de JavaScript que contiene las credenciales necesarias que espera el driver
- Estas se cifran de forma segura y solo se usan para recuperar exactamente los datos que has descrito en tus modelos de datos. Embeddable te recomienda encarecidamente que crees un usuario de base de datos de solo lectura para cada conexión (Embeddable solo leerá de tu base de datos, no escribirá en ella).