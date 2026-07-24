Si desea explorar un ejemplo interactivo de cómo consultar ClickHouse desde los notebooks de datos de Deepnote, haga clic en el botón de abajo para iniciar un proyecto basado en una plantilla conectado al ClickHouse playground.
Ejemplo interactivo
Conéctate a ClickHouse
- En Deepnote, selecciona la sección “Integrations” y haz clic en la tarjeta de ClickHouse.
- Introduce los datos de conexión de tu instancia de ClickHouse:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. NOTA: Si tu conexión a ClickHouse está protegida mediante una IP Access List, es posible que tengas que permitir las direcciones IP de Deepnote. Obtén más información en la documentación de Deepnote.
- ¡Enhorabuena! Ya has integrado ClickHouse en Deepnote.
Uso de la integración de ClickHouse.
- Empieza conectándote a la integración de ClickHouse, a la derecha de tu notebook.
- Ahora crea un nuevo bloque de consulta de ClickHouse y consulta la base de datos. Los resultados de la consulta se guardarán como un DataFrame y se almacenarán en la variable especificada en el bloque SQL.
- También puedes convertir cualquier bloque SQL existente en un bloque de ClickHouse.