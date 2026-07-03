Tableau Online aprovecha el poder de los datos para ayudar a las personas a tomar decisiones más rápidas y seguras desde cualquier lugar.

Tableau Online puede conectarse a ClickHouse Cloud o a una implementación on-premise de ClickHouse a través de la interfaz MySQL mediante la fuente de datos oficial de MySQL.

​ Configuración de ClickHouse Cloud

1 Selecciona Connect your app Después de crear tu servicio de ClickHouse Cloud, en la pantalla Connect your app , selecciona MySQL en el menú desplegable. 2 Habilita la interfaz MySQL Activa el interruptor para habilitar la interfaz MySQL para este servicio específico. Esto expondrá el puerto 3306 para este servicio y te mostrará una pantalla de conexión MySQL que incluye tu nombre de usuario MySQL único. Como alternativa, para habilitar la interfaz MySQL en un servicio existente: 3 Selecciona Connect Asegúrate de que tu servicio esté en estado Running y luego haz clic en el servicio para el que quieres habilitar la interfaz MySQL. Selecciona “Connect” en el menú de la izquierda: 4 Elige MySQL Selecciona MySQL en el menú desplegable Connect With . 5 Habilita la interfaz MySQL Activa el interruptor para habilitar la interfaz MySQL para este servicio específico. Esto expondrá el puerto 3306 para este servicio y te mostrará la pantalla de conexión MySQL, que incluye tu nombre de usuario MySQL único.

​ Crear un usuario MySQL de solo lectura en ClickHouse Cloud

ClickHouse Cloud crea automáticamente un usuario mysql4<subdomain> que comparte la misma contraseña que el usuario predeterminado. La parte <subdomain> corresponde a la primera parte del hostname de tu servicio de ClickHouse Cloud.

Este formato de nombre de usuario es necesario para mantener la compatibilidad con herramientas que establecen conexiones seguras, pero no incluyen datos de SNI (Server Name Indication) en el handshake de TLS. Sin información de SNI, el sistema no puede realizar correctamente el enrutamiento interno, por lo que la pista del subdominio integrada en el nombre de usuario proporciona la información de enrutamiento necesaria. El cliente de consola de MySQL es un ejemplo de herramienta que lo requiere.

Como práctica recomendada, crea un nuevo usuario MySQL de solo lectura.

Para un hostname de ClickHouse Cloud como foobar.us-east1.aws.clickhouse.cloud , la parte <subdomain> equivale a foobar , y un nombre de usuario MySQL personalizado podría ser mysql4foobar_team1 .

1 Crear un perfil de configuración de solo lectura readonly en 1 : Crea un perfil de configuración para aplicárselo a tu usuario de solo lectura, estableciendo la configuraciónen CREATE SETTINGS PROFILE readonly_profile SETTINGS readonly = 1 2 Crear un nuevo usuario MySQL de solo lectura Crea un usuario con un nombre que siga este formato: mysql4 < subdomain > _ < username > Aplica readonly_profile al nuevo usuario y asegúrate de que la contraseña esté en formato double SHA1. Por ejemplo: CREATE USER mysql4foobar_readonly IDENTIFIED WITH double_sha1_password BY 'YourPassword42$' SETTINGS PROFILE 'readonly_profile' ; 3 Conceder al nuevo usuario permisos para acceder a las tablas deseadas system.query_log : Concede al nuevo usuario los permisos necesarios para interactuar con las tablas o bases de datos que quieras. Por ejemplo, si quieres conceder acceso solo a GRANT SELECT ON system . query_log TO mysql4foobar_readonly; Para el usuario de solo lectura, asegúrate de conceder únicamente permisos SELECT sobre las tablas a las que quieras acceder. El usuario recién creado puede usarse para conectarse a tu servicio de ClickHouse Cloud mediante la interfaz MySQL.

​ Solución de problemas con varios usuarios MySQL en ClickHouse Cloud

Si ha creado un nuevo usuario MySQL y ve el siguiente error al conectarse mediante el cliente MySQL CLI:

ERROR 2013 (HY000): Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 54

mysql4<subdomain>_<username> , tal como se describe ( En este caso, asegúrate de que el nombre de usuario siga el formato, tal como se describe ( más arriba ).

​ Configuración del servidor de ClickHouse on-premise

Consulte la documentación oficial para saber cómo configurar un servidor ClickHouse con la interfaz MySQL habilitada.

Además de añadir una entrada al config.xml del servidor

< clickhouse > < mysql_port > 9004 </ mysql_port > </ clickhouse >

también es obligatorio usar cifrado de contraseña con Double SHA1 para el usuario que utilizará la interfaz MySQL.

Generar desde la shell una contraseña aleatoria cifrada con Double SHA1:

PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c16 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'

La salida debería verse así:

LZOQYnqQN4L/T6L0 fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4

La primera línea es la contraseña generada, y la segunda es el hash que podemos usar para configurar ClickHouse.

Aquí tienes un ejemplo de configuración para mysql_user que utiliza el hash generado:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< users > < mysql_user > < password_double_sha1_hex > fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4 </ password_double_sha1_hex > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < profile > default </ profile > < quota > default </ quota > </ mysql_user > </ users >

Reemplace la entrada password_double_sha1_hex por su propio hash Double SHA1 generado.

Además, se recomienda usar use_mysql_types_in_show_columns para mostrar los tipos nativos de MySQL en lugar de los de ClickHouse en los resultados de la consulta SHOW [FULL] COLUMNS , lo que permite a las herramientas de BI inspeccionar correctamente el esquema de la base de datos al usar conectores de MySQL.

Por ejemplo:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< profiles > < default > < use_mysql_types_in_show_columns > 1 </ use_mysql_types_in_show_columns > </ default > </ profiles >

o asígnalo a un perfil distinto en lugar del perfil predeterminado.

Si tienes disponible el binario mysql , puedes probar la conexión desde la línea de comandos. Usando el nombre de usuario de ejemplo ( mysql_user ) y la contraseña ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) mencionados arriba, el comando sería:

mysql --protocol tcp -h localhost -u mysql_user -P 9004 --password=LZOQYnqQN4L/T6L0

mysql> show databases; +--------------------+ | name | +--------------------+ | INFORMATION_SCHEMA | | default | | information_schema | | system | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) Read 4 rows, 603.00 B in 0.00156 sec., 2564 rows/sec., 377.48 KiB/sec.

Por último, configure el servidor de ClickHouse para que escuche en la(s) dirección(es) IP deseada(s). Por ejemplo, en config.xml , descomente lo siguiente para que escuche en todas las direcciones:

< listen_host > :: < /listen_host >

​ Conectar Tableau Online a ClickHouse (on-premise sin SSL)

Inicia sesión en tu sitio de Tableau Cloud y añade un nuevo origen de datos publicado.

Selecciona “MySQL” en la lista de conectores disponibles.

Especifica los datos de conexión recopilados durante la configuración de ClickHouse.

Tableau Online inspeccionará la base de datos y proporcionará una lista de tablas disponibles. Arrastra la tabla deseada al lienzo de la derecha. Además, puedes hacer clic en “Update Now” para obtener una vista previa de los datos, así como ajustar los tipos o nombres de los campos detectados.

Después de eso, solo queda hacer clic en “Publish As” en la esquina superior derecha, y deberías poder usar en Tableau Online el conjunto de datos recién creado como de costumbre.

NB: si quieres usar Tableau Online junto con Tableau Desktop y compartir conjuntos de datos de ClickHouse entre ambos, asegúrate de usar Tableau Desktop también con el conector MySQL predeterminado, siguiendo la guía de configuración que se muestra aquí si seleccionas MySQL en el menú desplegable origen de datos. Si tienes un Mac M1, consulta este hilo de solución de problemas para ver una solución alternativa para la instalación del controlador.

​ Conectar Tableau Online a ClickHouse (configuración en la nube o on-premise con SSL)

Como no es posible proporcionar los certificados SSL mediante el asistente de configuración de conexiones MySQL de Tableau Online, la única opción es usar Tableau Desktop para configurar la conexión y después exportarla a Tableau Online. Aun así, el proceso es bastante sencillo.

Ejecute Tableau Desktop en un equipo con Windows o Mac y seleccione “Conectar” -> “A un servidor” -> “MySQL”. Es probable que antes tenga que instalar el driver de MySQL en su equipo. Puede hacerlo siguiendo la guía de configuración que se muestra aquí si selecciona MySQL en el menú desplegable de fuente de datos. Si tiene un Mac con M1, consulte este hilo de resolución de problemas para ver una solución alternativa para la instalación del driver.

En la UI de configuración de la conexión MySQL, asegúrese de que la opción “SSL” esté habilitada. El certificado SSL de ClickHouse Cloud está firmado por Let’s Encrypt . Puede descargar este certificado raíz aquí

Introduzca las credenciales del usuario MySQL de su instancia de ClickHouse Cloud y la ruta al certificado raíz descargado.

Elija las tablas deseadas como de costumbre (igual que en Tableau Online) y seleccione “Servidor” -> “Publicar origen de datos” -> Tableau Cloud.

IMPORTANTE: debe seleccionar “Contraseña incrustada” en las opciones de “Autenticación”.

Además, elija “Actualizar libro de trabajo para usar el origen de datos publicado”.

Por último, haga clic en “Publicar” y el origen de datos con las credenciales incrustadas se abrirá automáticamente en Tableau Online.

​ Limitaciones conocidas (ClickHouse 23.11)