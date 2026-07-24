Requisitos previos
- Una base de datos de ClickHouse, ya sea autogestionada o en ClickHouse Cloud
- Una cuenta de Dot
Conexión de Dot a ClickHouse
- En la interfaz de Dot, ve a Settings → Connections.
- Haz clic en Add new connection y selecciona ClickHouse.
- Introduce los datos de conexión:
- Host: hostname del servidor de ClickHouse o endpoint de ClickHouse Cloud
- Port:
8443(HTTPS de ClickHouse Cloud) o
8123(HTTP en despliegues autogestionados)
- Username / Password: usuario con acceso de lectura
- Database: opcionalmente, establece un esquema predeterminado
- Haz clic en Connect.
Dot hace que los datos sean accesibles a través de la conversación:
Aspectos destacados
- Pregunta en lenguaje natural: Obtén respuestas sin escribir SQL.
- Análisis del porqué: Haz preguntas de seguimiento para entender tendencias y anomalías.
- Funciona donde tú trabajas: Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o la aplicación web.
- Resultados fiables: Dot valida las consultas con tus esquemas y definiciones para minimizar errores.
- Escalable: Basado en query-pushdown, combina la inteligencia de Dot con la velocidad de ClickHouse.
Dot está preparado para entornos empresariales:
Seguridad y gobernanza
- Permisos y roles: Hereda los controles de acceso de usuarios de ClickHouse
- Seguridad a nivel de fila: Compatible si está configurada en ClickHouse
- TLS / SSL: Habilitado de forma predeterminada para ClickHouse Cloud; configúrelo manualmente para implementaciones autogestionadas
- Gobernanza y validación: El espacio de entrenamiento/validación ayuda a prevenir alucinaciones
- Cumplimiento: Certificación SOC 2 Tipo I
Recursos adicionales
- Sitio web de Dot: https://www.getdot.ai/
- Documentación: https://docs.getdot.ai/
- Aplicación de Dot: https://app.getdot.ai/