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Dot es tu analista de datos con IA. Se conecta directamente a ClickHouse para que puedas hacer preguntas sobre los datos en lenguaje natural, descubrir información, poner a prueba hipótesis y responder preguntas sobre el porqué, directamente en Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o en la interfaz web nativa.

Requisitos previos

  • Una base de datos de ClickHouse, ya sea autogestionada o en ClickHouse Cloud
  • Una cuenta de Dot

Conexión de Dot a ClickHouse


  1. En la interfaz de Dot, ve a Settings → Connections.
  2. Haz clic en Add new connection y selecciona ClickHouse.
  3. Introduce los datos de conexión:
    • Host: hostname del servidor de ClickHouse o endpoint de ClickHouse Cloud
    • Port: 8443 (HTTPS de ClickHouse Cloud) o 8123 (HTTP en despliegues autogestionados)
    • Username / Password: usuario con acceso de lectura
    • Database: opcionalmente, establece un esquema predeterminado
  4. Haz clic en Connect.
Dot usa query-pushdown: ClickHouse se encarga del procesamiento intensivo a escala, mientras que Dot garantiza respuestas correctas y fiables.

Aspectos destacados

Dot hace que los datos sean accesibles a través de la conversación:
  • Pregunta en lenguaje natural: Obtén respuestas sin escribir SQL.
  • Análisis del porqué: Haz preguntas de seguimiento para entender tendencias y anomalías.
  • Funciona donde tú trabajas: Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o la aplicación web.
  • Resultados fiables: Dot valida las consultas con tus esquemas y definiciones para minimizar errores.
  • Escalable: Basado en query-pushdown, combina la inteligencia de Dot con la velocidad de ClickHouse.

Seguridad y gobernanza

Dot está preparado para entornos empresariales:
  • Permisos y roles: Hereda los controles de acceso de usuarios de ClickHouse
  • Seguridad a nivel de fila: Compatible si está configurada en ClickHouse
  • TLS / SSL: Habilitado de forma predeterminada para ClickHouse Cloud; configúrelo manualmente para implementaciones autogestionadas
  • Gobernanza y validación: El espacio de entrenamiento/validación ayuda a prevenir alucinaciones
  • Cumplimiento: Certificación SOC 2 Tipo I

Recursos adicionales

Ahora puedes usar ClickHouse + Dot para analizar tus datos en lenguaje natural, combinando el asistente de IA de Dot con el motor analítico rápido y escalable de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026