Chatbot de IA | Dot es un asistente virtual inteligente para datos que responde preguntas de negocio sobre datos, recupera definiciones y activos de datos relevantes, e incluso puede ayudar con el modelado de datos, con tecnología de ClickHouse.

analista de datos con IA. Se conecta directamente a ClickHouse para que puedas hacer preguntas sobre los datos en lenguaje natural, descubrir información, poner a prueba hipótesis y responder preguntas sobre el porqué, directamente en Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o en la interfaz web nativa. Dot es tu. Se conecta directamente a ClickHouse para que puedas hacer preguntas sobre los datos en lenguaje natural, descubrir información, poner a prueba hipótesis y responder preguntas sobre el porqué, directamente en Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o en la interfaz web nativa.

​ Requisitos previos

Una base de datos de ClickHouse, ya sea autogestionada o en ClickHouse Cloud

Una cuenta de Dot

​ Conexión de Dot a ClickHouse

En la interfaz de Dot, ve a Settings → Connections. Haz clic en Add new connection y selecciona ClickHouse. Introduce los datos de conexión: Host : hostname del servidor de ClickHouse o endpoint de ClickHouse Cloud

: hostname del servidor de ClickHouse o endpoint de ClickHouse Cloud Port : 8443 (HTTPS de ClickHouse Cloud) o 8123 (HTTP en despliegues autogestionados)

: (HTTPS de ClickHouse Cloud) o (HTTP en despliegues autogestionados) Username / Password : usuario con acceso de lectura

: usuario con acceso de lectura Database: opcionalmente, establece un esquema predeterminado Haz clic en Connect.

Dot usa query-pushdown: ClickHouse se encarga del procesamiento intensivo a escala, mientras que Dot garantiza respuestas correctas y fiables.

​ Aspectos destacados

Dot hace que los datos sean accesibles a través de la conversación:

Pregunta en lenguaje natural : Obtén respuestas sin escribir SQL.

: Obtén respuestas sin escribir SQL. Análisis del porqué : Haz preguntas de seguimiento para entender tendencias y anomalías.

: Haz preguntas de seguimiento para entender tendencias y anomalías. Funciona donde tú trabajas : Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o la aplicación web.

: Slack, Microsoft Teams, ChatGPT o la aplicación web. Resultados fiables : Dot valida las consultas con tus esquemas y definiciones para minimizar errores.

: Dot valida las consultas con tus esquemas y definiciones para minimizar errores. Escalable: Basado en query-pushdown, combina la inteligencia de Dot con la velocidad de ClickHouse.

​ Seguridad y gobernanza

Dot está preparado para entornos empresariales:

Permisos y roles : Hereda los controles de acceso de usuarios de ClickHouse

: Hereda los controles de acceso de usuarios de ClickHouse Seguridad a nivel de fila : Compatible si está configurada en ClickHouse

: Compatible si está configurada en ClickHouse TLS / SSL : Habilitado de forma predeterminada para ClickHouse Cloud; configúrelo manualmente para implementaciones autogestionadas

: Habilitado de forma predeterminada para ClickHouse Cloud; configúrelo manualmente para implementaciones autogestionadas Gobernanza y validación : El espacio de entrenamiento/validación ayuda a prevenir alucinaciones

: El espacio de entrenamiento/validación ayuda a prevenir alucinaciones Cumplimiento: Certificación SOC 2 Tipo I

​ Recursos adicionales

Sitio web de Dot: https://www.getdot.ai/

Documentación: https://docs.getdot.ai/

Aplicación de Dot: https://app.getdot.ai/

Ahora puedes usar ClickHouse + Dot para analizar tus datos en lenguaje natural, combinando el asistente de IA de Dot con el motor analítico rápido y escalable de ClickHouse.