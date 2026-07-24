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Configurar una conexión a ClickHouse
Para conectarse a ClickHouse, vaya a la página Connections, seleccione New Connection y, a continuación, elija ClickHouse en el modal New Connection.Se le pedirá que proporcione un host, nombre de usuario y contraseña:
- Host: es el host en el que está expuesta su base de datos de ClickHouse. Tenga en cuenta que aquí solo se permite
httpspara transferir datos de forma segura a través de la red. La estructura de la URL del host debe ser:
https://url-to-clickhouse-db:port/databaseDe forma predeterminada, el plugin se conectará a la base de datos ‘default’ y al puerto 443. Si especifica una base de datos después de ’/’, puede configurar a qué base de datos conectarse.
- nombre de usuario: el nombre de usuario que se utilizará para conectarse a su clúster de ClickHouse.
- contraseña: la contraseña para conectarse a su clúster de ClickHouse
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Añadir datasets
Una vez que haya conectado ClickHouse, puede añadir datasets como se explica aquí. Puede seleccionar uno o varios datasets disponibles en ClickHouse y vincularlos en Luzmo para asegurarse de que puedan utilizarse juntos en un dashboard. Asegúrese también de consultar este artículo sobre Preparar sus datos para la analítica.Para saber cómo añadir datasets usando nuestra API, consulte este ejemplo en nuestra documentación para desarrolladores.Ahora puede usar sus datasets para crear atractivos dashboards (embedded), o incluso potenciar un analista de datos con IA (Luzmo IQ) que pueda responder a las preguntas de sus clientes.
Notas de uso
- El conector ClickHouse de Luzmo usa la interfaz de la API HTTP (normalmente disponible en el puerto 8123) para conectarse.
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Si usa tablas con el motor de tablas
Distributed, algunos gráficos de Luzmo podrían fallar cuando
distributed_product_modeestá establecido en
deny. No obstante, esto solo debería ocurrir si vincula la tabla con otra tabla y usa ese vínculo en un gráfico. En ese caso, asegúrese de establecer
distributed_product_modeen otra opción que tenga sentido para su clúster de ClickHouse. Si usa ClickHouse Cloud, puede ignorar esta configuración con seguridad.
- Para garantizar que, por ejemplo, solo la aplicación de Luzmo pueda acceder a su instancia de ClickHouse, es muy recomendable incluir en la lista de permitidos el rango de direcciones IP estáticas de Luzmo. También recomendamos usar un usuario técnico de solo lectura.
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Actualmente, el conector ClickHouse admite los siguientes tipos de datos:
Tipo de ClickHouse Tipo de Luzmo UInt numeric Int numeric Float numeric Decimal numeric Date datetime DateTime datetime String hierarchy Enum hierarchy FixedString hierarchy UUID hierarchy Bool hierarchy