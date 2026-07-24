Configurar una conexión a ClickHouse

Para conectarse a ClickHouse, vaya a la página Connections, seleccione New Connection y, a continuación, elija ClickHouse en el modal New Connection.

Se le pedirá que proporcione un host, nombre de usuario y contraseña:

Host : es el host en el que está expuesta su base de datos de ClickHouse. Tenga en cuenta que aquí solo se permite https para transferir datos de forma segura a través de la red. La estructura de la URL del host debe ser: https://url-to-clickhouse-db:port/database De forma predeterminada, el plugin se conectará a la base de datos ‘default’ y al puerto 443. Si especifica una base de datos después de ’/’, puede configurar a qué base de datos conectarse.

: es el host en el que está expuesta su base de datos de ClickHouse. Tenga en cuenta que aquí solo se permite para transferir datos de forma segura a través de la red. La estructura de la URL del host debe ser: De forma predeterminada, el plugin se conectará a la base de datos ‘default’ y al puerto 443. Si especifica una base de datos después de ’/’, puede configurar a qué base de datos conectarse. nombre de usuario : el nombre de usuario que se utilizará para conectarse a su clúster de ClickHouse.

: el nombre de usuario que se utilizará para conectarse a su clúster de ClickHouse. contraseña: la contraseña para conectarse a su clúster de ClickHouse