Conectar Superset con ClickHouse

Reúne la información de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.