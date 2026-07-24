En esta guía crearás un dashboard en Superset con datos de una base de datos de ClickHouse. El dashboard tendrá este aspecto:
Objetivo
1
Reúne la información de conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Instalar el controlador
-
Superset usa el driver
clickhouse-connectpara conectarse a ClickHouse. La información sobre
clickhouse-connectestá disponible en https://pypi.org/project/clickhouse-connect/ y puede instalarse con el siguiente comando:
pip install clickhouse-connect
Configuración de Docker ComposePara instalaciones basadas en Docker, consulta la guía de configuración de la base de datos de Superset para obtener instrucciones sobre cómo añadir
clickhouse-connect a tu contenedor.
- Inicia (o reinicia) Superset.
3
Conectar Superset con ClickHouse
- En Superset, selecciona Data en el menú superior y luego Databases en el menú desplegable. Añade una nueva base de datos haciendo clic en el botón + Database:
- En el primer paso, selecciona ClickHouse Connect como tipo de base de datos:
- En el segundo paso:
- Activa o desactiva SSL.
- Introduce la información de conexión que recopilaste anteriormente
- Especifica el DISPLAY NAME: puede ser cualquier nombre que prefieras. Si vas a conectarte a varias bases de datos de ClickHouse, haz que el nombre sea más descriptivo.
- Haz clic en los botones CONNECT y luego FINISH para completar el asistente de configuración; deberías ver tu base de datos en la lista de bases de datos.
4
Añadir un conjunto de datos
- Para interactuar con tus datos de ClickHouse en Superset, necesitas definir un conjunto de datos. En el menú superior de Superset, selecciona Data y luego Datasets en el menú desplegable.
- Haz clic en el botón para añadir un conjunto de datos. Selecciona tu nueva base de datos como origen de datos y verás las tablas definidas en ella:
- Haz clic en el botón ADD en la parte inferior del cuadro de diálogo y tu tabla aparecerá en la lista de conjuntos de datos. ¡Ya estás listo para crear un dashboard y analizar tus datos de ClickHouse!
5
Creación de gráficos y un dashboard en Superset
Si ya conoces Superset, esta sección te resultará muy familiar. Si no, bueno… es como muchas otras herramientas de visualización: empezar es rápido, pero los detalles y matices se van aprendiendo con el tiempo a medida que usas la herramienta.
- Se empieza con un dashboard. En el menú superior de Superset, selecciona Dashboards. Haz clic en el botón de la esquina superior derecha para añadir un nuevo dashboard. El siguiente dashboard se llama UK property prices:
- Para crear un nuevo gráfico, selecciona Charts en el menú superior y haz clic en el botón para añadirlo. Verás muchas opciones. El siguiente Example muestra un gráfico Pie Chart usando el conjunto de datos uk_price_paid del desplegable CHOOSE A DATASET:
- Los gráficos circulares de Superset necesitan una Dimension y una Metric; el resto de la configuración es opcional. Puedes elegir los campos que quieras para la dimensión y la métrica; en este Example se usa el campo
districtde ClickHouse como dimensión y
AVG(price)como métrica.
- Si prefieres los gráficos de dona a los gráficos circulares, puedes configurar esa y otras opciones en CUSTOMIZE:
- Haz clic en el botón SAVE para guardar el gráfico; después, selecciona UK property prices en el desplegable ADD TO DASHBOARD. Luego, SAVE & GO TO DASHBOARD guarda el gráfico y lo añade al dashboard:
- Eso es todo. Crear dashboards en Superset a partir de datos de ClickHouse abre todo un mundo de analítica de datos ultrarrápida.