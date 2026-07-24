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Omni puede conectarse a ClickHouse Cloud o a una implementación local mediante la fuente de datos oficial de ClickHouse.
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Recopila los detalles de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crea una fuente de datos de ClickHouse

Ve a Admin -> Connections y haz clic en el botón “Add Connection”, en la esquina superior derecha.
Selecciona ClickHouse. Introduce tus credenciales en el formulario.
Ahora ya puedes realizar consultas y visualizar datos de ClickHouse en Omni.
Última modificación el 24 de julio de 2026