Holistics es una plataforma impulsada por IA para BI de autoservicio y analítica embebida que ayuda a todos a tomar mejores decisiones con métricas gobernadas y de fácil acceso.

Holistics es una plataforma de BI de autoservicio con IA nativa y una capa semántica programable para ofrecer métricas coherentes y fiables.

Al conectar ClickHouse con Holistics, sus equipos obtienen una experiencia de autoservicio rápida y fiable, impulsada por IA y basada en una capa semántica definida en código. Los usuarios de negocio pueden explorar los datos con confianza mediante funciones de arrastrar y soltar e IA, mientras mantienen definiciones de métricas reutilizables, combinables y versionadas en Git.

​ Requisitos previos

Antes de conectarte, asegúrate de tener lo siguiente:

Permisos: Debes ser Admin en Holistics para añadir nuevas fuentes de datos.

Debes ser Admin en Holistics para añadir nuevas fuentes de datos. Acceso de red: Tu servidor de ClickHouse debe ser accesible desde las direcciones IP de Holistics.

Tu servidor de ClickHouse debe ser accesible desde las direcciones IP de Holistics. Usuario de la base de datos: Crea un usuario dedicado de solo lectura para Holistics en lugar de usar una cuenta de administrador.

​ Privilegios recomendados

El usuario dedicado necesita privilegios SELECT sobre las tablas que quiera consultar, así como sobre las tablas system (para detectar el esquema).

-- Example: Grant read access to a specific database GRANT SELECT ON my_database. * TO holistics_user; -- Grant access to system metadata GRANT SELECT ON system . * TO holistics_user;

1 Reúne los datos de conexión Para conectarte a ClickHouse mediante HTTP(S), necesitarás esta información: Parámetro Descripción Host El hostname de tu servidor ClickHouse (por ejemplo, mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud ). Port 8443 para ClickHouse Cloud (SSL/TLS). 8123 para instancias autogestionadas sin SSL. Database Name El nombre de la base de datos a la que quieres conectarte. El valor predeterminado suele ser default . Username El usuario de la base de datos. El valor predeterminado es default . Password La contraseña del usuario de la base de datos. Puedes encontrar estos datos haciendo clic en el botón Connect en la consola de ClickHouse Cloud y seleccionando HTTPS. 2 Configura el acceso de red Como Holistics es una aplicación en la nube, sus servidores deben poder acceder a tu base de datos. Tienes dos opciones: Conexión directa (recomendada): Añade las direcciones IP de Holistics a la lista de permitidas de tu firewall o a la IP Access List de ClickHouse Cloud. Puedes consultar la lista de IP en la guía de Añade las direcciones IP de Holistics a la lista de permitidas de tu firewall o a la IP Access List de ClickHouse Cloud. Puedes consultar la lista de IP en la guía de IP Whitelisting Túnel SSH inverso: Si tu base de datos está en una red privada (VPC) y no puede exponerse públicamente, usa un Si tu base de datos está en una red privada (VPC) y no puede exponerse públicamente, usa un Reverse SSH Tunnel 3 Agrega una fuente de datos en Holistics En Holistics, ve a Settings → Fuentes de datos. Haz clic en New Data Source y selecciona ClickHouse. Completa el formulario con los datos reunidos en el paso 1. Campo Configuración Host El hostname de tu ClickHouse Port 8443 (o 8123 ) Require SSL Actívalo en ON si usas el puerto 8443 (obligatorio para ClickHouse Cloud). Database Name default (o tu DB específica) Haz clic en Test Connection. Correcto: Haz clic en Save .

Haz clic en . Error: Verifica tu nombre de usuario y contraseña, y asegúrate de que las IP de Holistics estén en la lista de permitidas.

​ Limitaciones conocidas

Holistics admite la mayoría de las funciones estándar de SQL en ClickHouse, con las siguientes excepciones: