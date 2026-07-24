En esta guía, conectarás Chartbrew a ClickHouse, ejecutarás una consulta SQL y crearás una visualización. Al final, tu dashboard podría verse así:
Objetivo
1
Reúne los datos de tu conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Conecta Chartbrew a ClickHouse
- Inicia sesión en Chartbrew y ve a la pestaña Connections.
- Haz clic en Create connection y selecciona ClickHouse entre las opciones de bases de datos disponibles.
-
Introduce los datos de conexión de tu base de datos de ClickHouse:
- Display Name: Un nombre para identificar la conexión en Chartbrew.
- Host: El hostname o la dirección IP de tu servidor de ClickHouse.
- Port: Normalmente,
8443para conexiones HTTPS.
- Database Name: La base de datos a la que quieres conectarte.
- Username: Tu nombre de usuario de ClickHouse.
- Password: Tu contraseña de ClickHouse.
- Haz clic en Test connection para comprobar que Chartbrew puede conectarse a ClickHouse.
- Si la prueba se realiza correctamente, haz clic en Save connection. Chartbrew recuperará automáticamente el esquema desde ClickHouse.
3
Crea un conjunto de datos y ejecuta una consulta SQL
- Haz clic en el botón Create dataset o ve a la pestaña Datasets para crear uno.
- Selecciona la conexión de ClickHouse que creaste antes.
uk_price_paid:
Haz clic en Run query para recuperar los datos.Si no sabes bien cómo escribir la consulta, puedes usar el asistente de IA de Chartbrew para generar consultas SQL basadas en el esquema de tu base de datos.Una vez recuperados los datos, haz clic en Configure dataset para configurar los parámetros de visualización.
SELECT toYear(date) AS year, avg(price) AS avg_price
FROM uk_price_paid
GROUP BY year
ORDER BY year;
4
Crea una visualización
- Define una métrica (valor numérico) y una dimensión (valor categórico) para la visualización.
- Previsualiza el conjunto de datos para asegurarte de que los resultados de la consulta tienen la estructura correcta.
- Elige un tipo de gráfico (por ejemplo, gráfico de líneas, gráfico de barras o gráfico circular) y añádelo a tu dashboard.
- Haz clic en Complete dataset para finalizar la configuración.
5
Automatiza las actualizaciones de datos
Para mantener tu dashboard actualizado, puedes programar actualizaciones automáticas de datos:
- Haz clic en el icono del calendario junto al botón de actualización del conjunto de datos.
- Configura el intervalo de actualización (por ejemplo, cada hora o cada día).
- Guarda la configuración para habilitar la actualización automática.
Para obtener más información, consulta la entrada del blog sobre Chartbrew y ClickHouse.