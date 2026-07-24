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Chartbrew es una plataforma de visualización de datos que te permite crear dashboards y supervisar los datos en tiempo real. Admite múltiples fuentes de datos, entre ellas ClickHouse, y ofrece una interfaz sin código para crear gráficos e informes.

Objetivo

En esta guía, conectarás Chartbrew a ClickHouse, ejecutarás una consulta SQL y crearás una visualización. Al final, tu dashboard podría verse así:
Agrega algunos datosSi no tienes un conjunto de datos con el que trabajar, puedes agregar uno de los conjuntos de datos de ejemplo. Esta guía utiliza el conjunto de datos UK Price Paid.
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Reúne los datos de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Conecta Chartbrew a ClickHouse

  1. Inicia sesión en Chartbrew y ve a la pestaña Connections.
  2. Haz clic en Create connection y selecciona ClickHouse entre las opciones de bases de datos disponibles.
  3. Introduce los datos de conexión de tu base de datos de ClickHouse:
    • Display Name: Un nombre para identificar la conexión en Chartbrew.
    • Host: El hostname o la dirección IP de tu servidor de ClickHouse.
    • Port: Normalmente, 8443 para conexiones HTTPS.
    • Database Name: La base de datos a la que quieres conectarte.
    • Username: Tu nombre de usuario de ClickHouse.
    • Password: Tu contraseña de ClickHouse.
  4. Haz clic en Test connection para comprobar que Chartbrew puede conectarse a ClickHouse.
  5. Si la prueba se realiza correctamente, haz clic en Save connection. Chartbrew recuperará automáticamente el esquema desde ClickHouse.
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Crea un conjunto de datos y ejecuta una consulta SQL

  1. Haz clic en el botón Create dataset o ve a la pestaña Datasets para crear uno.
  2. Selecciona la conexión de ClickHouse que creaste antes.
Escribe una consulta SQL para recuperar los datos que quieres visualizar. Por ejemplo, esta consulta calcula el precio medio pagado por año a partir del conjunto de datos uk_price_paid:
Haz clic en Run query para recuperar los datos.Si no sabes bien cómo escribir la consulta, puedes usar el asistente de IA de Chartbrew para generar consultas SQL basadas en el esquema de tu base de datos.Una vez recuperados los datos, haz clic en Configure dataset para configurar los parámetros de visualización.
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Crea una visualización

  1. Define una métrica (valor numérico) y una dimensión (valor categórico) para la visualización.
  2. Previsualiza el conjunto de datos para asegurarte de que los resultados de la consulta tienen la estructura correcta.
  3. Elige un tipo de gráfico (por ejemplo, gráfico de líneas, gráfico de barras o gráfico circular) y añádelo a tu dashboard.
  4. Haz clic en Complete dataset para finalizar la configuración.
Puedes crear tantos conjuntos de datos como quieras para visualizar distintos aspectos de tus datos. Con estos conjuntos de datos, puedes crear varios dashboards para hacer seguimiento de distintas métricas.
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Automatiza las actualizaciones de datos

Para mantener tu dashboard actualizado, puedes programar actualizaciones automáticas de datos:
  1. Haz clic en el icono del calendario junto al botón de actualización del conjunto de datos.
  2. Configura el intervalo de actualización (por ejemplo, cada hora o cada día).
  3. Guarda la configuración para habilitar la actualización automática.

Más información

Para obtener más información, consulta la entrada del blog sobre Chartbrew y ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026