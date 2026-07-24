Amazon QuickSight ofrece a las organizaciones orientadas a los datos una inteligencia empresarial (BI) unificada.

QuickSight puede conectarse a una implementación on-premise de ClickHouse (23.11+) a través de la interfaz MySQL, mediante el origen de datos oficial de MySQL y el modo Direct Query.

​ Configuración del servidor ClickHouse on-premise

Consulta la documentación oficial sobre cómo configurar un servidor ClickHouse con la interfaz MySQL habilitada.

Además de agregar una entrada al archivo config.xml del servidor

< clickhouse > < mysql_port > 9004 </ mysql_port > </ clickhouse >

también es obligatorio usar cifrado de contraseña Double SHA1 para el usuario que utilizará la interfaz MySQL.

Generar desde la shell una contraseña aleatoria cifrada con Double SHA1:

PASSWORD = $( base64 < /dev/urandom | head -c16 ); echo " $PASSWORD " ; echo -n " $PASSWORD " | sha1sum | tr -d '-' | xxd -r -p | sha1sum | tr -d '-'

La salida debería verse así:

LZOQYnqQN4L/T6L0 fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4

La primera línea es la contraseña generada y la segunda es el hash que podemos usar para configurar ClickHouse.

Aquí tienes una configuración de ejemplo para mysql_user que usa el hash generado:

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< users > < mysql_user > < password_double_sha1_hex > fbc958cc745a82188a51f30de69eebfc67c40ee4 </ password_double_sha1_hex > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < profile > default </ profile > < quota > default </ quota > </ mysql_user > </ users >

Sustituya la entrada password_double_sha1_hex por el hash Double SHA1 que haya generado.

QuickSight requiere varias opciones de configuración adicionales en el perfil del usuario MySQL.

/etc/clickhouse-server/users.d/mysql_user.xml

< profiles > < default > < prefer_column_name_to_alias > 1 </ prefer_column_name_to_alias > < mysql_map_string_to_text_in_show_columns > 1 </ mysql_map_string_to_text_in_show_columns > < mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns > 1 </ mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns > </ default > </ profiles >

Sin embargo, se recomienda asignarlo a un perfil diferente que pueda utilizar su usuario MySQL en lugar del predeterminado.

Por último, configure el servidor ClickHouse para que escuche en la(s) dirección(es) IP deseada(s). En config.xml , descomente lo siguiente para escuchar en todas las direcciones:

< listen_host > :: < /listen_host >

Si tienes disponible el binario mysql , puedes probar la conexión desde la línea de comandos. Usando el nombre de usuario de ejemplo ( mysql_user ) y la contraseña ( LZOQYnqQN4L/T6L0 ) indicados arriba, el comando sería:

mysql --protocol tcp -h localhost -u mysql_user -P 9004 --password=LZOQYnqQN4L/T6L0

mysql> show databases; +--------------------+ | name | +--------------------+ | INFORMATION_SCHEMA | | default | | information_schema | | system | +--------------------+ 4 rows in set (0.00 sec) Read 4 rows, 603.00 B in 0.00156 sec., 2564 rows/sec., 377.48 KiB/sec.

​ Conectar QuickSight con ClickHouse

En primer lugar, ve a https://quicksight.aws.amazon.com , navega hasta Datasets y haz clic en “New dataset”:

Busca el conector oficial de MySQL incluido en QuickSight (llamado simplemente MySQL):

Especifica los detalles de la conexión. Ten en cuenta que el puerto de la interfaz MySQL es 9004 de forma predeterminada y puede ser distinto según la configuración del servidor.

Ahora tienes dos opciones para obtener los datos de ClickHouse. Primero, puedes seleccionar una tabla de la lista:

Como alternativa, puedes especificar una consulta SQL personalizada para obtener tus datos:

Al hacer clic en “Edit/Preview data”, deberías poder ver la estructura de la tabla detectada o ajustar tu consulta SQL personalizada, si decidiste acceder a los datos de ese modo:

Asegúrate de tener seleccionado el modo “Direct Query” en la esquina inferior izquierda de la UI:

Ahora puedes continuar publicando tu dataset y creando una nueva visualización.

​ Limitaciones conocidas