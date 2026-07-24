Puedes ver el dashboard en este enlace.
Inicie RocketBI con nuestras imágenes de Docker listas para usar. Descargue
Instalación
docker-compose.yml y el archivo de configuración:
Edita
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/docker-compose.yml
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/.clickhouse.env
.clickhouse.env y agrega la información del servidor de ClickHouse.
Inicia RocketBI ejecutando el comando:
docker-compose up -d .
Abre el navegador, ve a
localhost:5050 e inicia sesión con esta cuenta:
hello@gmail.com/123456
Para compilar desde el código fuente o realizar una configuración avanzada, puedes consultarlo aquí: Rocket.BI Readme
En Dashboard, encontrarás tus informes. Para empezar a visualizar, haz clic en +New Puedes crear dashboards ilimitados y gráficos ilimitados en un dashboard.
Construyamos el dashboard
Consulta el tutorial en alta resolución en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY
Crea los controles del gráfico
En el filtro Tab, selecciona los campos de métricas que quieras usar. Asegúrate de revisar la configuración de agregación.
Crea un control de métricas
Renombra los filtros y guarda el control en el dashboard
Elige un campo de fecha como columna de fecha principal:
Crea un control de tipo fecha
Agrega variantes duplicadas con distintos rangos de búsqueda. Por ejemplo, Año, Mensual, Diario o Día de la semana.
Renombra los filtros y guarda el control en el dashboard
Ahora, creemos los gráficos
Elige Adding new chart y luego selecciona gráfico circular
Gráfico circular: métricas de ventas por regiones
Primero, arrastra y suelta la columna “Region” del Dataset en el campo Legend
Luego, cambia a la pestaña Chart Control
Arrastra y suelta Metrics Control en el campo Value
(también puedes usar Metrics Control para ordenar) Ve a Chart Setting para personalizarlo más
Por ejemplo, cambia Data label a Percentage
Guarda y agrega el gráfico al dashboard
Usemos un gráfico de columnas apiladas
Usa el control de fecha en un gráfico de series temporales
En Chart Control, usa control de métricas como eje Y y rango de fechas como eje X
Agrega la columna Region a Breakdown
Agrega un Number Chart como KPI y mejora el dashboard
Ahora has creado con éxito tu primer dashboard con rocket.BI