RocketBI es una plataforma de inteligencia empresarial de autoservicio que te ayuda a analizar datos rápidamente, crear visualizaciones mediante arrastrar y soltar, y colaborar con tus colegas directamente desde el navegador web.

Objetivo: crea tu primer dashboard con Rocket.BI

En esta guía, instalarás Rocket.BI y crearás un dashboard sencillo. Este es el dashboard:

Inicie RocketBI con nuestras imágenes de Docker listas para usar.

Descargue docker-compose.yml y el archivo de configuración:

wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/docker-compose.yml wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/.clickhouse.env

Edita .clickhouse.env y agrega la información del servidor de ClickHouse.

Inicia RocketBI ejecutando el comando: docker-compose up -d .

Abre el navegador, ve a localhost:5050 e inicia sesión con esta cuenta: hello@gmail.com/123456

Para compilar desde el código fuente o realizar una configuración avanzada, puedes consultarlo aquí: Rocket.BI Readme

​ Construyamos el dashboard

En Dashboard, encontrarás tus informes. Para empezar a visualizar, haz clic en +New

Puedes crear dashboards ilimitados y gráficos ilimitados en un dashboard.

Consulta el tutorial en alta resolución en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY

​ Crea los controles del gráfico

​ Crea un control de métricas

En el filtro Tab, selecciona los campos de métricas que quieras usar. Asegúrate de revisar la configuración de agregación.

Renombra los filtros y guarda el control en el dashboard

Elige un campo de fecha como columna de fecha principal:

Agrega variantes duplicadas con distintos rangos de búsqueda. Por ejemplo, Año, Mensual, Diario o Día de la semana.

Renombra los filtros y guarda el control en el dashboard

​ Ahora, creemos los gráficos

​ Gráfico circular: métricas de ventas por regiones

Elige Adding new chart y luego selecciona gráfico circular

Primero, arrastra y suelta la columna “Region” del Dataset en el campo Legend

Luego, cambia a la pestaña Chart Control

Arrastra y suelta Metrics Control en el campo Value

(también puedes usar Metrics Control para ordenar)

Ve a Chart Setting para personalizarlo más

Por ejemplo, cambia Data label a Percentage

Guarda y agrega el gráfico al dashboard

Usemos un gráfico de columnas apiladas

En Chart Control, usa control de métricas como eje Y y rango de fechas como eje X

Agrega la columna Region a Breakdown

Agrega un Number Chart como KPI y mejora el dashboard

Ahora has creado con éxito tu primer dashboard con rocket.BI