En esta guía conectarás tus datos de ClickHouse a Explo y visualizarás los resultados. El gráfico se verá así:
Objetivo
1
Reúne tus detalles de conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Conectar Explo a ClickHouse
- Crea una cuenta de Explo.
- Haz clic en la pestaña Datos de Explo en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Conectar fuente de datos en la parte superior derecha.
- Completa la información en la página Primeros pasos
- Selecciona ClickHouse
- Introduce tus credenciales de ClickHouse.
- Configura Seguridad
- En ClickHouse, incluye las IP de Explo en la lista de permitidos.
54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94 y 54.156.141.148
3
Crear un dashboard
- Ve a la pestaña Dashboard en la barra de navegación izquierda.
- Haz clic en Create Dashboard en la esquina superior derecha y asigna un nombre a tu dashboard. ¡Ya has creado un dashboard!
- Ahora deberías ver una pantalla similar a esta:
4
Ejecutar una consulta SQL
- Obtén el nombre de tu tabla en la barra lateral derecha, debajo del título de tu esquema. Luego, introduce el siguiente comando en tu editor de conjunto de datos:
SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
- Ahora haz clic en Run y ve a la pestaña de vista previa para ver tus datos.
5
Crear un gráfico
- Desde el lado izquierdo, arrastra el icono del gráfico de barras a la pantalla.
- Selecciona el conjunto de datos. Ahora deberías ver una pantalla como la siguiente:
- Completa county en el eje X y Price en la sección del eje Y, así:
- Ahora, cambia la agregación a AVG.
- Ahora tenemos el precio medio de las viviendas desglosado por condado.
Encuentra más información sobre Explo y sobre cómo crear dashboards en la documentación de Explo.