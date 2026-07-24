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Objetivo

En esta guía conectarás tus datos de ClickHouse a Explo y visualizarás los resultados. El gráfico se verá así:

Añade algunos datosSi no tienes ningún conjunto de datos con el que trabajar, puedes añadir uno de los ejemplos. Esta guía usa el conjunto de datos UK Price Paid, así que puedes elegir ese. Hay varios más en la misma categoría de la documentación.
1

Reúne tus detalles de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2

Conectar Explo a ClickHouse

  1. Crea una cuenta de Explo.
  2. Haz clic en la pestaña Datos de Explo en la barra lateral izquierda.
  1. Haz clic en Conectar fuente de datos en la parte superior derecha.
  1. Completa la información en la página Primeros pasos
  1. Selecciona ClickHouse
  1. Introduce tus credenciales de ClickHouse.
  1. Configura Seguridad
  1. En ClickHouse, incluye las IP de Explo en la lista de permitidos. 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94 y 54.156.141.148
3

Crear un dashboard

  1. Ve a la pestaña Dashboard en la barra de navegación izquierda.
  1. Haz clic en Create Dashboard en la esquina superior derecha y asigna un nombre a tu dashboard. ¡Ya has creado un dashboard!
  1. Ahora deberías ver una pantalla similar a esta:
4

Ejecutar una consulta SQL

  1. Obtén el nombre de tu tabla en la barra lateral derecha, debajo del título de tu esquema. Luego, introduce el siguiente comando en tu editor de conjunto de datos: SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
  1. Ahora haz clic en Run y ve a la pestaña de vista previa para ver tus datos.
5

Crear un gráfico

  1. Desde el lado izquierdo, arrastra el icono del gráfico de barras a la pantalla.
  1. Selecciona el conjunto de datos. Ahora deberías ver una pantalla como la siguiente:
  1. Completa county en el eje X y Price en la sección del eje Y, así:
  1. Ahora, cambia la agregación a AVG.
  1. Ahora tenemos el precio medio de las viviendas desglosado por condado.

Más información

Encuentra más información sobre Explo y sobre cómo crear dashboards en la documentación de Explo.
Última modificación el 24 de julio de 2026