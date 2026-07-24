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Looker puede conectarse a ClickHouse Cloud o a una implementación on-premise mediante el origen de datos oficial de ClickHouse.
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Reúne los detalles de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crear un origen de datos de ClickHouse

Ve a Admin -> Database -> Connections y haz clic en el botón “Add Connection”, en la esquina superior derecha.
Elige un nombre para tu origen de datos y selecciona ClickHouse en el menú desplegable de dialecto. Introduce tus credenciales en el formulario.
Si utilizas ClickHouse Cloud o tu entorno requiere SSL, asegúrate de tener SSL activado en la configuración adicional.
Primero prueba la conexión y, una vez completado este paso, conéctate a tu nuevo origen de datos de ClickHouse.
Ahora ya deberías poder asociar el origen de datos de ClickHouse a tu proyecto de Looker.

Limitaciones conocidas

  1. Los siguientes tipos de datos se tratan como cadenas de forma predeterminada:
    • Array - la serialización no funciona como se espera debido a las limitaciones del controlador JDBC
    • Decimal* - puede cambiarse a número en el modelo
    • LowCardinality(…) - puede cambiarse a un tipo adecuado en el modelo
    • Enum8, Enum16
    • UUID
    • Tuple
    • Map
    • JSON
    • Nested
    • FixedString
    • tipos geoespaciales
      • MultiPolygon
      • Polygon
      • Point
      • Ring
  2. La funcionalidad de agregación simétrica no se admite
  3. El Full outer join aún no está implementado en el controlador
Última modificación el 24 de julio de 2026