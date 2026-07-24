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Reúne los detalles de tu conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Crear un origen de datos de ClickHouse
Ve a Admin -> Database -> Connections y haz clic en el botón “Add Connection”, en la esquina superior derecha.
Elige un nombre para tu origen de datos y selecciona
Si utilizas ClickHouse Cloud o tu entorno requiere SSL, asegúrate de tener SSL activado en la configuración adicional.
Primero prueba la conexión y, una vez completado este paso, conéctate a tu nuevo origen de datos de ClickHouse.
Ahora ya deberías poder asociar el origen de datos de ClickHouse a tu proyecto de Looker.
Elige un nombre para tu origen de datos y selecciona
ClickHouse en el menú desplegable de dialecto. Introduce tus credenciales en el formulario.
Si utilizas ClickHouse Cloud o tu entorno requiere SSL, asegúrate de tener SSL activado en la configuración adicional.
Primero prueba la conexión y, una vez completado este paso, conéctate a tu nuevo origen de datos de ClickHouse.
Ahora ya deberías poder asociar el origen de datos de ClickHouse a tu proyecto de Looker.
Limitaciones conocidas
- Los siguientes tipos de datos se tratan como cadenas de forma predeterminada:
- Array - la serialización no funciona como se espera debido a las limitaciones del controlador JDBC
- Decimal* - puede cambiarse a número en el modelo
- LowCardinality(…) - puede cambiarse a un tipo adecuado en el modelo
- Enum8, Enum16
- UUID
- Tuple
- Map
- JSON
- Nested
- FixedString
- tipos geoespaciales
- MultiPolygon
- Polygon
- Point
- Ring
- La funcionalidad de agregación simétrica no se admite
- El Full outer join aún no está implementado en el controlador