Lightdash es una herramienta moderna de BI de código abierto basada en dbt que permite a los equipos explorar y visualizar datos de ClickHouse a través de una capa semántica. Aprende a conectar Lightdash a ClickHouse para obtener una analítica rápida y gobernada impulsada por dbt.

Lightdash es la plataforma de BI basada en IA creada para los equipos de datos modernos, que combina la apertura de dbt con el rendimiento de ClickHouse. Al conectar ClickHouse con Lightdash, los equipos obtienen una experiencia de analítica de autoservicio impulsada por IA basada en su capa semántica de dbt, para que cada pregunta se responda con métricas gobernadas y consistentes.

A los desarrolladores les encanta Lightdash por su arquitectura abierta, sus modelos YAML con control de versiones y sus integraciones, que se adaptan directamente a su flujo de trabajo, desde GitHub hasta el IDE.

Esta colaboración reúne la velocidad de ClickHouse y la experiencia de desarrollo de Lightdash, lo que facilita más que nunca explorar, visualizar y automatizar insights con IA.

​ Crea un dashboard interactivo con Lightdash y ClickHouse

En esta guía, verás cómo Lightdash se conecta a ClickHouse para explorar tus modelos de dbt y crear dashboards interactivos. El ejemplo siguiente muestra un dashboard final basado en datos de ClickHouse.

1 Recopila los datos de conexión Al configurar la conexión entre Lightdash y ClickHouse, necesitarás los siguientes datos: Host: La dirección en la que se ejecuta tu base de datos de ClickHouse

La dirección en la que se ejecuta tu base de datos de ClickHouse User: Tu nombre de usuario de la base de datos de ClickHouse

Tu nombre de usuario de la base de datos de ClickHouse Password: Tu contraseña de la base de datos de ClickHouse

Tu contraseña de la base de datos de ClickHouse DB name: El nombre de tu base de datos de ClickHouse

El nombre de tu base de datos de ClickHouse Schema: El esquema predeterminado que usa dbt para compilar y ejecutar tu proyecto (lo encontrarás en tu profiles.yml )

El esquema predeterminado que usa dbt para compilar y ejecutar tu proyecto (lo encontrarás en tu ) Port: El puerto de la interfaz HTTPS de ClickHouse (predeterminado: 8443 )

El puerto de la interfaz HTTPS de ClickHouse (predeterminado: ) Secure: Activa esta opción para usar HTTPS/SSL en conexiones seguras

Activa esta opción para usar HTTPS/SSL en conexiones seguras Retries: Número de veces que Lightdash reintenta las consultas fallidas de ClickHouse (predeterminado: 3 )

Número de veces que Lightdash reintenta las consultas fallidas de ClickHouse (predeterminado: ) Start of week: Elige qué día empieza tu semana de informes; de forma predeterminada, se usa la configuración de tu warehouse Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso. Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect: Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo. Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. 2 Configura tu perfil de dbt para ClickHouse En Lightdash, las conexiones se basan en tu proyecto de dbt actual. Para conectar ClickHouse, asegúrate de que tu archivo local ~/.dbt/profiles.yml incluya una configuración de destino de ClickHouse válida. Por ejemplo:

3 Crear un proyecto de Lightdash conectado a ClickHouse Una vez que tu perfil de dbt esté configurado para ClickHouse, también tendrás que conectar tu proyecto de dbt a Lightdash. Como este proceso es el mismo para todos los almacenes de datos, no entraremos en detalles aquí. Puedes seguir la guía oficial de Lightdash para importar un proyecto de dbt: Importar un proyecto de dbt → Documentación de Lightdash Después de conectar tu proyecto de dbt, Lightdash detectará automáticamente la configuración de ClickHouse en el archivo profiles.yml . Una vez que la prueba de conexión se haya completado correctamente, podrás empezar a explorar tus modelos de dbt y crear dashboards con tecnología de ClickHouse. 4 Explora tus datos de ClickHouse en Lightdash Una vez conectado, Lightdash sincroniza automáticamente tus modelos de dbt y pone a tu disposición: Dimensiones y medidas definidas en YAML

y definidas en YAML Lógica de la capa semántica , como métricas, joins y explores

, como métricas, joins y explores Dashboards basados en consultas de ClickHouse en tiempo real Ahora puedes crear dashboards, compartir hallazgos e incluso usar Ask AI para generar visualizaciones directamente sobre ClickHouse, sin necesidad de escribir SQL manualmente. 5 Defina las métricas y las dimensiones en Lightdash En Lightdash, todas las métricas y dimensiones se definen directamente en los archivos .yml de su modelo de dbt. Esto hace que su lógica de negocio tenga control de versiones, sea coherente y completamente transparente.

Definirlas en YAML garantiza que su equipo use las mismas definiciones en todos los dashboards y análisis. Por ejemplo, puede crear métricas reutilizables como total_order_count , total_revenue o avg_order_value junto a sus modelos de dbt, sin necesidad de duplicarlas en la UI. Para obtener más información sobre cómo definirlas, consulte las siguientes guías de Lightdash: Cómo crear métricas

Cómo crear dimensiones 6 Consulta tus datos desde las tablas Una vez que tu proyecto de dbt esté conectado y sincronizado con Lightdash, puedes empezar a explorar datos directamente desde tus tablas (o “explores”). Cada tabla representa un modelo de dbt e incluye las métricas y dimensiones que has definido en YAML. La página Explore se compone de cinco áreas principales: Dimensions and Metrics — todos los campos disponibles en la tabla seleccionada Filters — restringe los datos que devuelve tu consulta Chart — visualiza los resultados de tu consulta Results — consulta los datos sin procesar devueltos por tu base de datos de ClickHouse SQL — inspecciona la consulta SQL generada en la que se basan tus resultados Desde aquí, puedes crear y ajustar consultas de forma interactiva, arrastrando y soltando campos, añadiendo filtros y cambiando entre tipos de visualización, como tablas, gráficos de barras o series temporales. Si quieres profundizar en los explores y en cómo consultar tus tablas, consulta: Introducción a las tablas y a la página Explore → Documentación de Lightdash 7 Crear dashboards Una vez que hayas explorado tus datos y guardado visualizaciones, puedes combinarlas en dashboards para compartirlas con tu equipo. Los dashboards de Lightdash son totalmente interactivos: puedes aplicar filtros, añadir pestañas y ver gráficos basados en consultas de ClickHouse en tiempo real. También puedes crear gráficos nuevos directamente desde un dashboard, lo que te ayuda a mantener tus proyectos organizados y despejados. Los gráficos creados de esta forma son exclusivos de ese dashboard; no se pueden reutilizar en ninguna otra parte del proyecto. Para crear un gráfico exclusivo de un dashboard: Haz clic en Agregar mosaico Selecciona Nuevo gráfico Crea tu visualización en el chart builder Guárdala: aparecerá en la parte inferior de tu dashboard Obtén más información sobre cómo crear y organizar dashboards aquí: Creación de dashboards → Documentación de Lightdash 8 Ask AI: analítica de autoservicio impulsada por dbt AI Agents de Lightdash hacen que la exploración de datos sea realmente de autoservicio. En lugar de escribir consultas, puedes simplemente hacer preguntas en lenguaje natural —como “¿Cuál fue nuestro crecimiento mensual de ingresos?”— y el AI Agent genera automáticamente la visualización adecuada, tomando como referencia las métricas y los modelos definidos en dbt para garantizar precisión y coherencia. Está impulsado por la misma capa semántica que usas en dbt, lo que significa que cada respuesta sigue estando gobernada, es explicable y rápida, todo ello con el respaldo de ClickHouse. Más información sobre AI Agents aquí: AI Agents → Documentación de Lightdash

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