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Draxlr ofrece una interfaz intuitiva para conectarse a tu base de datos de ClickHouse, lo que permite a tu equipo explorar, visualizar y publicar información en cuestión de minutos. Esta guía te mostrará los pasos necesarios para establecer correctamente la conexión.
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Obtén tus credenciales de ClickHouse

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Conectar Draxlr a ClickHouse

  1. Haz clic en el botón Connect a Database en la barra de navegación.
  2. Selecciona ClickHouse de la lista de bases de datos disponibles y haz clic en Next.
  3. Elige uno de los servicios de alojamiento y haz clic en Next.
  4. Usa cualquier nombre en el campo Connection Name.
  5. Añade los detalles de la conexión en el formulario.
  1. Haz clic en el botón Next y espera a que se establezca la conexión. Verás la página de tablas si la conexión se establece correctamente.
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Explora tus datos

  1. Haz clic en una de las tablas de la lista.
  2. Esto te llevará a la página Explore para ver los datos de la tabla.
  3. Puedes empezar a añadir filtros, hacer joins y ordenar tus datos.
  1. También puedes usar el botón Graph y seleccionar el tipo de grafo para visualizar los datos.
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Usar consultas SQL

  1. Haz clic en el botón Explore en la barra de navegación.
  2. Haz clic en el botón Raw Query e introduce tu consulta en el área de texto.
  1. Haz clic en el botón Execute Query para ver los resultados.
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Guardar tu consulta

  1. Después de ejecutar tu consulta, haz clic en el botón Save Query.
  1. Puedes asignarle un nombre a la consulta en el cuadro de texto Query Name y seleccionar una carpeta para categorizarla.
  2. También puedes usar la opción Add to dashboard para añadir el resultado al dashboard.
  3. Haz clic en el botón Save para guardar la consulta.
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Crear dashboards

  1. Haz clic en el botón Dashboards en la barra de navegación.
  1. Puedes añadir un dashboard nuevo haciendo clic en el botón Add + en la barra lateral izquierda.
  2. Para añadir un widget nuevo, haz clic en el botón Add en la esquina superior derecha.
  3. Puedes seleccionar una consulta de la lista de consultas guardadas y elegir el tipo de visualización; luego, haz clic en el botón Add Dashboard Item.

Más información

Para obtener más información sobre Draxlr, puedes visitar la documentación de Draxlr.
Última modificación el 24 de julio de 2026