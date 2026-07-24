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Obtén tus credenciales de ClickHouse
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Conectar Draxlr a ClickHouse
- Haz clic en el botón Connect a Database en la barra de navegación.
- Selecciona ClickHouse de la lista de bases de datos disponibles y haz clic en Next.
- Elige uno de los servicios de alojamiento y haz clic en Next.
- Usa cualquier nombre en el campo Connection Name.
- Añade los detalles de la conexión en el formulario.
- Haz clic en el botón Next y espera a que se establezca la conexión. Verás la página de tablas si la conexión se establece correctamente.
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Explora tus datos
- Haz clic en una de las tablas de la lista.
- Esto te llevará a la página Explore para ver los datos de la tabla.
- Puedes empezar a añadir filtros, hacer joins y ordenar tus datos.
- También puedes usar el botón Graph y seleccionar el tipo de grafo para visualizar los datos.
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Usar consultas SQL
- Haz clic en el botón Explore en la barra de navegación.
- Haz clic en el botón Raw Query e introduce tu consulta en el área de texto.
- Haz clic en el botón Execute Query para ver los resultados.
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Guardar tu consulta
- Después de ejecutar tu consulta, haz clic en el botón Save Query.
- Puedes asignarle un nombre a la consulta en el cuadro de texto Query Name y seleccionar una carpeta para categorizarla.
- También puedes usar la opción Add to dashboard para añadir el resultado al dashboard.
- Haz clic en el botón Save para guardar la consulta.
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Crear dashboards
- Haz clic en el botón Dashboards en la barra de navegación.
- Puedes añadir un dashboard nuevo haciendo clic en el botón Add + en la barra lateral izquierda.
- Para añadir un widget nuevo, haz clic en el botón Add en la esquina superior derecha.
- Puedes seleccionar una consulta de la lista de consultas guardadas y elegir el tipo de visualización; luego, haz clic en el botón Add Dashboard Item.
Para obtener más información sobre Draxlr, puedes visitar la documentación de Draxlr.