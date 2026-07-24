En esta guía, usaremos el driver JDBC de ClickHouse para conectar ClickHouse con Splunk. Instalaremos una versión local de Splunk Enterprise, pero no indexaremos datos. En su lugar, usaremos las funciones de búsqueda a través del motor de consultas de DB Connect. Con esta guía, podrá crear un dashboard conectado a ClickHouse similar a este:
Objetivo
Esta guía utiliza el conjunto de datos New York City Taxi. Puede usar muchos otros conjuntos de datos de nuestra documentación.
Antes de comenzar, necesitará lo siguiente:
Prerrequisitos
- Splunk Enterprise para usar las funciones del search head
- Los requisitos de Java Runtime Environment (JRE) instalados en su sistema operativo o contenedor
- Splunk DB Connect
- Acceso Admin o SSH a la instancia del sistema operativo de Splunk Enterprise
- Los datos de conexión de ClickHouse (consulte aquí si usa ClickHouse Cloud)
Primero debe instalar el entorno de ejecución de Java en su instancia de Splunk Enterprise. Si usa Docker, puede utilizar el comando
Instalar y configurar DB Connect en Splunk Enterprise
microdnf install java-11-openjdk.
Anote la ruta de
java_home:
java -XshowSettings:properties -version.
Asegúrese de que la DB Connect App esté instalada en Splunk Enterprise. Puede encontrarla en la sección Apps de la UI web de Splunk:
- Inicie sesión en Splunk Web y vaya a Apps > Find More Apps
- Use el cuadro de búsqueda para encontrar DB Connect
- Haga clic en el botón verde “Install” junto a Splunk DB Connect
- Haga clic en “Restart Splunk”
java_home a la DB Connect App en Configuration -> Settings y haga clic en save; luego, en reset.
Descargue el archivo JAR del driver JDBC de ClickHouse y cópielo en la carpeta DB Connect Drivers ubicada en:
Configurar JDBC para ClickHouse
Para garantizar que la DB Connect App tenga disponibles todas las dependencias necesarias, descargue una de las siguientes opciones:
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/drivers
Luego, debe editar la configuración de los tipos de conexión en
- clickhouse-jdbc-<VERSION>-shaded-all.jar (if VERSION < 0.9.0)
- clickhouse-jdbc-<VERSION>-all-dependencies.jar (if VERSION >= 0.9.0)
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/local/db_connection_types.conf para añadir los detalles de la clase del driver JDBC de ClickHouse. Añada la siguiente sección a
db_connection_types.conf:
Reinicie Splunk con
[ClickHouse]
displayName = ClickHouse
serviceClass = com.splunk.dbx2.DefaultDBX2JDBC
jdbcUrlFormat = jdbc:ch://<host>:<port>/<database>
jdbcUrlSSLFormat = jdbc:ch://<host>:<port>/<database>?ssl=true
jdbcDriverClass = com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
ui_default_catalog = $database$
$SPLUNK_HOME/bin/splunk restart.
Vuelva a la DB Connect App y vaya a Configuration > Settings > Drivers. Debería ver una marca de verificación verde junto a ClickHouse:
Vaya a DB Connect App Configuration -> Databases -> Identities y cree una identidad para su instancia de ClickHouse. Cree una nueva conexión a ClickHouse desde Configuration -> Databases -> Connections y seleccione “New Connection”.
Conectar la búsqueda de Splunk a ClickHouse
Agregue los datos del host de ClickHouse y asegúrese de que “Enable SSL” esté marcado: Después de guardar la conexión, habrá conectado correctamente ClickHouse a Splunk.
Si recibe un error, asegúrese de haber agregado la dirección IP de su instancia de Splunk a la IP Access List de ClickHouse Cloud. Consulte la documentación para obtener más información.
Ahora ejecutaremos una consulta SQL para comprobar que todo funciona. Selecciona los datos de tu conexión en SQL Explorer desde la sección DataLab de la DB Connect App. Estamos usando la tabla
Ejecuta una consulta SQL
trips para esta demostración:
Ejecuta una consulta SQL en la tabla
trips que devuelva el recuento de todos los registros de la tabla:
Si la consulta se ejecuta correctamente, deberías ver los resultados.
Vamos a crear un dashboard que aproveche una combinación de SQL y el potente Splunk Processing Language (SPL). Antes de continuar, primero debes desactivar las salvaguardas de SPL. Ejecuta la siguiente consulta, que muestra los 10 barrios con más recogidas:
Crear un dashboard
Selecciona la pestaña de visualización para ver el gráfico de columnas creado: Ahora crearemos un dashboard haciendo clic en Save As > Save to a Dashboard. Agreguemos otra consulta que muestre la tarifa media en función del número de pasajeros.
dbxquery query="SELECT pickup_ntaname, count(*) AS count
FROM default.trips GROUP BY pickup_ntaname
ORDER BY count DESC LIMIT 10;" connection="chc"
Esta vez, creemos una visualización de tipo gráfico de barras y guardémosla en el dashboard anterior. Por último, agreguemos una consulta más que muestre la correlación entre el número de pasajeros y la distancia del viaje:
dbxquery query="SELECT passenger_count,avg(total_amount)
FROM default.trips GROUP BY passenger_count;" connection="chc"
Nuestro dashboard final debería verse así:
dbxquery query="SELECT passenger_count, toYear(pickup_datetime) AS year,
round(trip_distance) AS distance, count(* FROM default.trips)
GROUP BY passenger_count, year, distance
ORDER BY year, count(*) DESC; " connection="chc"
Splunk tiene cientos de funciones integradas que los dashboards pueden usar para visualizar y presentar datos de series temporales. Este ejemplo combina SQL + SPL para crear una consulta que pueda trabajar con datos de series temporales en Splunk
Datos de series temporales
dbxquery query="SELECT time, orig_h, duration
FROM "demo"."conn" WHERE time >= now() - interval 1 HOURS" connection="chc"
| eval time = strptime(time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3Q")
| eval _time=time
| timechart avg(duration) as duration by orig_h
| eval duration=round(duration/60)
| sort - duration:
Si desea obtener más información sobre Splunk DB Connect y cómo crear dashboards, visite la documentación de Splunk.