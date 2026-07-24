Querio es un espacio de trabajo de analítica e inteligencia empresarial nativo para IA. Conecta ClickHouse con Querio para explorar, visualizar y analizar datos en tiempo real con SQL, Python e IA.

Querio es un espacio de trabajo de análisis e inteligencia empresarial impulsado por IA que permite a los equipos consultar, explorar, visualizar y generar información valiosa a partir de los datos mediante SQL, Python y lenguaje natural. Cuando conectas Querio a tu base de datos o warehouse de ClickHouse, puedes ejecutar análisis en tiempo real a gran escala y crear tableros, notebooks e informes asistidos por IA sobre tus datos de ClickHouse sin moverlos.

​ Configura ClickHouse para Querio

1 Crea un usuario dedicado Como práctica recomendada de seguridad, crea una cuenta de usuario dedicada exclusivamente a Querio con los privilegios mínimos necesarios: CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD' ; Usa una contraseña larga y aleatoria (de al menos 16 caracteres), idealmente generada con un gestor de contraseñas. 2 Concede acceso de solo lectura a la base de datos Limita los permisos de Querio únicamente a las bases de datos y tablas que necesita consultar: GRANT SELECT ON my_database. * TO querio_user; Para tablas específicas, usa: GRANT SELECT ON database . table_name TO querio_user; Repite este proceso para cada base de datos a la que Querio necesite acceso. 3 Recopila los detalles de conexión Para conectar Querio a ClickHouse, necesitarás la siguiente información de conexión: Parámetro Descripción HOST La dirección de tu servidor o clúster de ClickHouse PORT El puerto 9440 (predeterminado para el protocolo nativo seguro) o el puerto que tengas configurado DATABASE La base de datos que quieres que Querio consulte USERNAME querio_user (o el nombre de usuario que hayas elegido) PASSWORD La contraseña de la cuenta de usuario En ClickHouse Cloud, puedes encontrar los detalles de conexión en tu consola de ClickHouse Cloud

En instancias autogestionadas, si tu ClickHouse usa un puerto distinto, revisa la configuración del servidor

El puerto 9440 es el predeterminado para las conexiones seguras mediante el protocolo nativo

​ Crea tu cuenta de Querio y conecta ClickHouse

Inicia sesión o crea tu espacio de trabajo en Querio en https://app.querio.ai/

En Querio, ve a Configuración → Fuentes de datos y haz clic en Añadir fuente de datos. Selecciona ClickHouse en la lista de opciones de bases de datos. Introduce los datos de conexión indicados arriba y guarda la configuración. Querio validará la conexión. Si la validación se completa correctamente, ClickHouse estará disponible como fuente de datos en todo tu espacio de trabajo.

​ Consultar ClickHouse

Después de conectar Querio a ClickHouse, puedes explorar y analizar tus datos desde cualquier lugar de la plataforma. Crea un bloque SQL o una celda de Python en un notebook de Querio, selecciona ClickHouse como tu fuente de datos y ejecuta consultas directamente en tu clúster de ClickHouse. Usa las visualizaciones y herramientas de IA de Querio para descubrir información valiosa, crear tableros y compartir resultados.