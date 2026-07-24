Configura ClickHouse para Querio
1
Crea un usuario dedicado
Como práctica recomendada de seguridad, crea una cuenta de usuario dedicada exclusivamente a Querio con los privilegios mínimos necesarios:
CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD';
2
Concede acceso de solo lectura a la base de datos
Limita los permisos de Querio únicamente a las bases de datos y tablas que necesita consultar:
Para tablas específicas, usa:
GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user;
Repite este proceso para cada base de datos a la que Querio necesite acceso.
GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user;
3
Recopila los detalles de conexión
Para conectar Querio a ClickHouse, necesitarás la siguiente información de conexión:
|Parámetro
|Descripción
HOST
|La dirección de tu servidor o clúster de ClickHouse
PORT
|El puerto 9440 (predeterminado para el protocolo nativo seguro) o el puerto que tengas configurado
DATABASE
|La base de datos que quieres que Querio consulte
USERNAME
querio_user (o el nombre de usuario que hayas elegido)
PASSWORD
|La contraseña de la cuenta de usuario
- En ClickHouse Cloud, puedes encontrar los detalles de conexión en tu consola de ClickHouse Cloud
- En instancias autogestionadas, si tu ClickHouse usa un puerto distinto, revisa la configuración del servidor
- El puerto 9440 es el predeterminado para las conexiones seguras mediante el protocolo nativo
Inicia sesión o crea tu espacio de trabajo en Querio en https://app.querio.ai/
Crea tu cuenta de Querio y conecta ClickHouse
- En Querio, ve a Configuración → Fuentes de datos y haz clic en Añadir fuente de datos.
- Selecciona ClickHouse en la lista de opciones de bases de datos.
- Introduce los datos de conexión indicados arriba y guarda la configuración.
- Querio validará la conexión. Si la validación se completa correctamente, ClickHouse estará disponible como fuente de datos en todo tu espacio de trabajo.
Después de conectar Querio a ClickHouse, puedes explorar y analizar tus datos desde cualquier lugar de la plataforma. Crea un bloque SQL o una celda de Python en un notebook de Querio, selecciona ClickHouse como tu fuente de datos y ejecuta consultas directamente en tu clúster de ClickHouse. Usa las visualizaciones y herramientas de IA de Querio para descubrir información valiosa, crear tableros y compartir resultados.