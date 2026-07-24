Fabi.ai es una plataforma integral y colaborativa de análisis de datos. Puedes aprovechar SQL, Python, IA y herramientas no-code para crear dashboards y flujos de trabajo de datos más rápido que nunca

Fabi.ai es una plataforma integral y colaborativa de análisis de datos. Puedes aprovechar SQL, Python, IA y herramientas no-code para crear dashboards y flujos de trabajo de datos más rápido que nunca. Combinado con la escala y la potencia de ClickHouse, puedes crear y compartir tu primer dashboard de alto rendimiento sobre un conjunto de datos masivo en cuestión de minutos.

​ Reúne los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:

Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:

Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

​ Crea tu cuenta de Fabi.ai y conecta ClickHouse

Inicia sesión o crea tu cuenta de Fabi.ai: https://app.fabi.ai/

Cuando crees tu cuenta por primera vez, se te pedirá que conectes tu base de datos. Si ya tienes una cuenta, haz clic en el panel de fuente de datos a la izquierda de cualquier Smartbook y selecciona Add Data Source. A continuación, se te pedirá que introduzcas tus datos de conexión. ¡Enhorabuena! Ya has integrado ClickHouse en Fabi.ai.

​ Consultas en ClickHouse.

Una vez que hayas conectado Fabi.ai a ClickHouse, ve a cualquier Smartbook y crea una celda SQL. Si solo tienes una fuente de datos conectada a tu instancia de Fabi.ai, la celda SQL se configurará automáticamente para usar ClickHouse; de lo contrario, puedes elegir la fuente de datos que quieres consultar en el menú desplegable de fuentes.

​ Recursos adicionales