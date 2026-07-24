Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Reúne los datos de conexión
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
Inicia sesión o crea tu cuenta de Fabi.ai: https://app.fabi.ai/
Crea tu cuenta de Fabi.ai y conecta ClickHouse
- Cuando crees tu cuenta por primera vez, se te pedirá que conectes tu base de datos. Si ya tienes una cuenta, haz clic en el panel de fuente de datos a la izquierda de cualquier Smartbook y selecciona Add Data Source.
- A continuación, se te pedirá que introduzcas tus datos de conexión.
- ¡Enhorabuena! Ya has integrado ClickHouse en Fabi.ai.
Una vez que hayas conectado Fabi.ai a ClickHouse, ve a cualquier Smartbook y crea una celda SQL. Si solo tienes una fuente de datos conectada a tu instancia de Fabi.ai, la celda SQL se configurará automáticamente para usar ClickHouse; de lo contrario, puedes elegir la fuente de datos que quieres consultar en el menú desplegable de fuentes.
Consultas en ClickHouse.
Documentación de Fabi.ai: https://docs.fabi.ai/introduction Videos tutoriales para empezar con Fabi.ai: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl