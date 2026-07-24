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Fabi.ai es una plataforma integral y colaborativa de análisis de datos. Puedes aprovechar SQL, Python, IA y herramientas no-code para crear dashboards y flujos de trabajo de datos más rápido que nunca. Combinado con la escala y la potencia de ClickHouse, puedes crear y compartir tu primer dashboard de alto rendimiento sobre un conjunto de datos masivo en cuestión de minutos.

Reúne los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.

Crea tu cuenta de Fabi.ai y conecta ClickHouse

Inicia sesión o crea tu cuenta de Fabi.ai: https://app.fabi.ai/
  1. Cuando crees tu cuenta por primera vez, se te pedirá que conectes tu base de datos. Si ya tienes una cuenta, haz clic en el panel de fuente de datos a la izquierda de cualquier Smartbook y selecciona Add Data Source.
  2. A continuación, se te pedirá que introduzcas tus datos de conexión.
  3. ¡Enhorabuena! Ya has integrado ClickHouse en Fabi.ai.

Consultas en ClickHouse.

Una vez que hayas conectado Fabi.ai a ClickHouse, ve a cualquier Smartbook y crea una celda SQL. Si solo tienes una fuente de datos conectada a tu instancia de Fabi.ai, la celda SQL se configurará automáticamente para usar ClickHouse; de lo contrario, puedes elegir la fuente de datos que quieres consultar en el menú desplegable de fuentes.

Recursos adicionales

Documentación de Fabi.ai: https://docs.fabi.ai/introduction Videos tutoriales para empezar con Fabi.ai: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl
Última modificación el 24 de julio de 2026