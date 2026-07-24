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Hashboard es una herramienta interactiva de exploración de datos que permite a cualquier persona de su organización seguir métricas y descubrir información práctica. Hashboard ejecuta consultas SQL en tiempo real en su base de datos ClickHouse y resulta especialmente útil para casos de uso de exploración de datos ad hoc y de autoservicio.
Esta guía le mostrará los pasos para conectar Hashboard con su instancia de ClickHouse. Esta información también está disponible en la documentación de la integración de ClickHouse de Hashboard.

Requisitos previos

Pasos para conectar Hashboard a ClickHouse

1

Reúne los detalles de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de clickhouse-client.
Detalles de la conexión TCP nativa de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2

Agrega una nueva conexión a la base de datos en Hashboard

  1. Ve a tu proyecto de Hashboard.
  2. Abre la página de Configuración haciendo clic en el icono de engranaje de la barra lateral de navegación.
  3. Haz clic en + New Database Connection.
  4. En la ventana modal, selecciona “ClickHouse.”
  5. Completa los campos Nombre de la conexión, Host, Puerto, Nombre de usuario, Contraseña y Base de datos con la información recopilada anteriormente.
  6. Haz clic en “Test” para verificar que la conexión esté configurada correctamente.
  7. Haz clic en “Add”
Tu base de datos de ClickHouse ya está conectada a Hashboard y puedes continuar creando Modelos de datos, Exploraciones, Métricas y Paneles. Consulta la documentación correspondiente de Hashboard para obtener más información sobre estas funciones.

Más información

Para obtener más información sobre funciones avanzadas y resolución de problemas, visita la documentación de Hashboard.
Última modificación el 24 de julio de 2026