Reúne los detalles de tu conexión

Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:

Parámetros Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 9440 cuando se usa TLS, o 9000 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que quiere conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.

Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:

Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de clickhouse-client .

Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.