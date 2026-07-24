Esta guía le mostrará los pasos para conectar Hashboard con su instancia de ClickHouse. Esta información también está disponible en la documentación de la integración de ClickHouse de Hashboard.
Requisitos previos
- Una base de datos de ClickHouse alojada en su propia infraestructura o en ClickHouse Cloud.
- Una cuenta de Hashboard y un proyecto.
Pasos para conectar Hashboard a ClickHouse
1
Reúne los detalles de tu conexión
Para conectarse a ClickHouse con TCP nativo necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione el servicio al que se conectará y haga clic en Connect:
|Parámetros
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 9440 cuando se usa TLS, o 9000 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que quiere conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Seleccione Native; los detalles se muestran en un comando de ejemplo de
clickhouse-client.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de la conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Agrega una nueva conexión a la base de datos en Hashboard
- Ve a tu proyecto de Hashboard.
- Abre la página de Configuración haciendo clic en el icono de engranaje de la barra lateral de navegación.
- Haz clic en
+ New Database Connection.
- En la ventana modal, selecciona “ClickHouse.”
- Completa los campos Nombre de la conexión, Host, Puerto, Nombre de usuario, Contraseña y Base de datos con la información recopilada anteriormente.
- Haz clic en “Test” para verificar que la conexión esté configurada correctamente.
- Haz clic en “Add”
Para obtener más información sobre funciones avanzadas y resolución de problemas, visita la documentación de Hashboard.