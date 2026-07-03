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Descripción

El combinador SimpleState puede aplicarse a la función sum para devolver la suma de todos los valores de entrada. Devuelve el resultado con el tipo SimpleAggregateFunction.

Ejemplo de uso

Seguimiento de votos positivos y negativos

Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra los votos de las publicaciones. Para cada publicación, queremos mantener totales acumulados de votos positivos, votos negativos y una puntuación global. El uso del tipo SimpleAggregateFunction con sum es adecuado para este caso, ya que solo necesitamos almacenar los totales acumulados, no el estado completo de la agregación. Como resultado, será más rápido y no requerirá la fusión de estados agregados parciales. Primero, creamos una tabla para los datos sin procesar:
Query
A continuación, creamos la tabla de destino que almacenará los datos agregados:
Luego, creamos una vista materializada con columnas de tipo SimpleAggregateFunction:
Insertar datos de ejemplo:
Consulta la vista materializada con el combinador SimpleState:

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026