Ejemplo de uso del combinador sumSimpleState

El combinador SimpleState puede aplicarse a la función sum para devolver la suma de todos los valores de entrada. Devuelve el resultado con el tipo SimpleAggregateFunction

​ Ejemplo de uso

​ Seguimiento de votos positivos y negativos

Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra los votos de las publicaciones. Para cada publicación, queremos mantener totales acumulados de votos positivos, votos negativos y una puntuación global. El uso del tipo SimpleAggregateFunction con sum es adecuado para este caso, ya que solo necesitamos almacenar los totales acumulados, no el estado completo de la agregación. Como resultado, será más rápido y no requerirá la fusión de estados agregados parciales.

Primero, creamos una tabla para los datos sin procesar:

Query CREATE TABLE raw_votes ( post_id UInt32, vote_type Enum8( 'upvote' = 1 , 'downvote' = - 1 ) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY post_id;

A continuación, creamos la tabla de destino que almacenará los datos agregados:

CREATE TABLE vote_aggregates ( post_id UInt32, upvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), downvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64), score SimpleAggregateFunction(sum, Int64) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY post_id;

Luego, creamos una vista materializada con columnas de tipo SimpleAggregateFunction :

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vote_processor TO vote_aggregates AS SELECT post_id, -- Valor inicial para el estado de suma (1 si es upvote, 0 en caso contrario) toUInt64(vote_type = 'upvote' ) AS upvotes, -- Valor inicial para el estado de suma (1 si es downvote, 0 en caso contrario) toUInt64(vote_type = 'downvote' ) AS downvotes, -- Valor inicial para el estado de suma (1 para upvote, -1 para downvote) toInt64(vote_type) AS score FROM raw_votes;

Insertar datos de ejemplo:

INSERT INTO raw_votes VALUES ( 1 , 'upvote' ), ( 1 , 'upvote' ), ( 1 , 'downvote' ), ( 2 , 'upvote' ), ( 2 , 'downvote' ), ( 3 , 'downvote' );

Consulta la vista materializada con el combinador SimpleState :

SELECT post_id, sum (upvotes) AS total_upvotes, sum (downvotes) AS total_downvotes, sum (score) AS total_score FROM vote_aggregates -- Consultar la tabla de destino GROUP BY post_id ORDER BY post_id ASC ;

┌─post_id─┬─total_upvotes─┬─total_downvotes─┬─total_score─┐ │ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │ │ 3 │ 0 │ 1 │ -1 │ └─────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘