El combinador
Descripción
SimpleState puede aplicarse a la función
sum
para devolver la suma de todos los valores de entrada. Devuelve el resultado con
el tipo
SimpleAggregateFunction.
Ejemplo de uso
Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra los votos de las publicaciones. Para cada publicación, queremos mantener totales acumulados de votos positivos, votos negativos y una puntuación global. El uso del tipo
Seguimiento de votos positivos y negativos
SimpleAggregateFunction con sum es adecuado para
este caso, ya que solo necesitamos almacenar los totales acumulados, no el estado completo
de la agregación. Como resultado, será más rápido y no requerirá la fusión
de estados agregados parciales.
Primero, creamos una tabla para los datos sin procesar:
A continuación, creamos la tabla de destino que almacenará los datos agregados:
Query
CREATE TABLE raw_votes
(
post_id UInt32,
vote_type Enum8('upvote' = 1, 'downvote' = -1)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY post_id;
Luego, creamos una vista materializada con columnas de tipo
CREATE TABLE vote_aggregates
(
post_id UInt32,
upvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
downvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
score SimpleAggregateFunction(sum, Int64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY post_id;
SimpleAggregateFunction:
Insertar datos de ejemplo:
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vote_processor TO vote_aggregates
AS
SELECT
post_id,
-- Valor inicial para el estado de suma (1 si es upvote, 0 en caso contrario)
toUInt64(vote_type = 'upvote') AS upvotes,
-- Valor inicial para el estado de suma (1 si es downvote, 0 en caso contrario)
toUInt64(vote_type = 'downvote') AS downvotes,
-- Valor inicial para el estado de suma (1 para upvote, -1 para downvote)
toInt64(vote_type) AS score
FROM raw_votes;
Consulta la vista materializada con el combinador
INSERT INTO raw_votes VALUES
(1, 'upvote'),
(1, 'upvote'),
(1, 'downvote'),
(2, 'upvote'),
(2, 'downvote'),
(3, 'downvote');
SimpleState:
SELECT
post_id,
sum(upvotes) AS total_upvotes,
sum(downvotes) AS total_downvotes,
sum(score) AS total_score
FROM vote_aggregates -- Consultar la tabla de destino
GROUP BY post_id
ORDER BY post_id ASC;
┌─post_id─┬─total_upvotes─┬─total_downvotes─┬─total_score─┐
│ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │
│ 3 │ 0 │ 1 │ -1 │
└─────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘