El combinador
Descripción
MergeState
se puede aplicar a la función
avg
para fusionar estados parciales de agregación de tipo
AverageFunction(avg, T) y
devolver un nuevo estado intermedio de agregación.
El combinador
Ejemplo de uso
MergeState es especialmente útil en escenarios de agregación multinivel
en los que se quiere combinar estados preagregados y mantenerlos como
estados (en lugar de finalizarlos) para seguir procesándolos. Para ilustrarlo, veremos
un ejemplo en el que transformamos métricas individuales de rendimiento del servidor
en agregaciones jerárquicas en varios niveles: nivel de servidor → nivel de región
→ nivel de centro de datos.
Primero, creamos una tabla para almacenar los datos sin procesar:
Crearemos una tabla de destino para la agregación a nivel de servidor y definiremos una vista materializada incremental que actúe como disparador de inserción para ella:
CREATE TABLE raw_server_metrics
(
timestamp DateTime DEFAULT now(),
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
response_time_ms UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (region, server_id, timestamp);
Haremos lo mismo a nivel regional y de centro de datos:
CREATE TABLE server_performance
(
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (region, server_id);
CREATE MATERIALIZED VIEW server_performance_mv
TO server_performance
AS SELECT
server_id,
region,
datacenter,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time
FROM raw_server_metrics
GROUP BY server_id, region, datacenter;
A continuación, insertaremos datos brutos de ejemplo en la tabla de origen:
CREATE TABLE region_performance
(
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (datacenter, region);
CREATE MATERIALIZED VIEW region_performance_mv
TO region_performance
AS SELECT
region,
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM server_performance
GROUP BY region, datacenter;
-- tabla y vista materializada a nivel de datacenter
CREATE TABLE datacenter_performance
(
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY datacenter;
CREATE MATERIALIZED VIEW datacenter_performance_mv
TO datacenter_performance
AS SELECT
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM region_performance
GROUP BY datacenter;
Escribiremos tres consultas para cada nivel:
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 120),
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 130),
(now(), 102, 'us-east', 'dc1', 115),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 95),
(now(), 202, 'us-west', 'dc1', 105),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 145),
(now(), 302, 'eu-central', 'dc2', 155);
Podemos insertar más datos:
- A nivel de servicio
- A nivel regional
- A nivel de centro de datos
SELECT
server_id,
region,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM server_performance
GROUP BY server_id, region
ORDER BY region, server_id;
┌─server_id─┬─region─────┬─avg_response_ms─┐
│ 301 │ eu-central │ 145 │
│ 302 │ eu-central │ 155 │
│ 101 │ us-east │ 125 │
│ 102 │ us-east │ 115 │
│ 201 │ us-west │ 95 │
│ 202 │ us-west │ 105 │
└───────────┴────────────┴─────────────────┘
Volvamos a comprobar el rendimiento a nivel de centro de datos. Observa cómo toda la cadena de agregación se actualizó automáticamente:
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 140),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 85),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 135);
SELECT
datacenter,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM datacenter_performance
GROUP BY datacenter
ORDER BY datacenter;
┌─datacenter─┬────avg_response_ms─┐
│ dc1 │ 112.85714285714286 │
│ dc2 │ 145 │
└────────────┴────────────────────┘