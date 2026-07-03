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Descripción

El combinador MergeState se puede aplicar a la función avg para fusionar estados parciales de agregación de tipo AverageFunction(avg, T) y devolver un nuevo estado intermedio de agregación.

Ejemplo de uso

El combinador MergeState es especialmente útil en escenarios de agregación multinivel en los que se quiere combinar estados preagregados y mantenerlos como estados (en lugar de finalizarlos) para seguir procesándolos. Para ilustrarlo, veremos un ejemplo en el que transformamos métricas individuales de rendimiento del servidor en agregaciones jerárquicas en varios niveles: nivel de servidor → nivel de región → nivel de centro de datos. Primero, creamos una tabla para almacenar los datos sin procesar:
Crearemos una tabla de destino para la agregación a nivel de servidor y definiremos una vista materializada incremental que actúe como disparador de inserción para ella:
Haremos lo mismo a nivel regional y de centro de datos:
A continuación, insertaremos datos brutos de ejemplo en la tabla de origen:
Escribiremos tres consultas para cada nivel:
Podemos insertar más datos:
Volvamos a comprobar el rendimiento a nivel de centro de datos. Observa cómo toda la cadena de agregación se actualizó automáticamente:

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026