AverageFunction(avg, T) y devolver un nuevo estado intermedio de agregación. El combinador MergeState se puede aplicar a la función avg para fusionar estados parciales de agregación de tipoy devolver un nuevo estado intermedio de agregación.

​ Ejemplo de uso

El combinador MergeState es especialmente útil en escenarios de agregación multinivel en los que se quiere combinar estados preagregados y mantenerlos como estados (en lugar de finalizarlos) para seguir procesándolos. Para ilustrarlo, veremos un ejemplo en el que transformamos métricas individuales de rendimiento del servidor en agregaciones jerárquicas en varios niveles: nivel de servidor → nivel de región → nivel de centro de datos.

Primero, creamos una tabla para almacenar los datos sin procesar:

CREATE TABLE raw_server_metrics ( timestamp DateTime DEFAULT now (), server_id UInt32, region String, datacenter String, response_time_ms UInt32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (region, server_id, timestamp );

Crearemos una tabla de destino para la agregación a nivel de servidor y definiremos una vista materializada incremental que actúe como disparador de inserción para ella:

CREATE TABLE server_performance ( server_id UInt32, region String, datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (region, server_id); CREATE MATERIALIZED VIEW server_performance_mv TO server_performance AS SELECT server_id, region, datacenter, avgState(response_time_ms) AS avg_response_time FROM raw_server_metrics GROUP BY server_id, region, datacenter;

Haremos lo mismo a nivel regional y de centro de datos:

CREATE TABLE region_performance ( region String, datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (datacenter, region); CREATE MATERIALIZED VIEW region_performance_mv TO region_performance AS SELECT region, datacenter, avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time FROM server_performance GROUP BY region, datacenter; -- tabla y vista materializada a nivel de datacenter CREATE TABLE datacenter_performance ( datacenter String, avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY datacenter; CREATE MATERIALIZED VIEW datacenter_performance_mv TO datacenter_performance AS SELECT datacenter, avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time FROM region_performance GROUP BY datacenter;

A continuación, insertaremos datos brutos de ejemplo en la tabla de origen:

INSERT INTO raw_server_metrics ( timestamp , server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 120 ), ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 130 ), ( now (), 102 , 'us-east' , 'dc1' , 115 ), ( now (), 201 , 'us-west' , 'dc1' , 95 ), ( now (), 202 , 'us-west' , 'dc1' , 105 ), ( now (), 301 , 'eu-central' , 'dc2' , 145 ), ( now (), 302 , 'eu-central' , 'dc2' , 155 );

Escribiremos tres consultas para cada nivel:

A nivel de servicio

A nivel regional

A nivel de centro de datos SELECT server_id, region, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM server_performance GROUP BY server_id, region ORDER BY region, server_id; ┌─server_id─┬─region─────┬─avg_response_ms─┐ │ 301 │ eu-central │ 145 │ │ 302 │ eu-central │ 155 │ │ 101 │ us-east │ 125 │ │ 102 │ us-east │ 115 │ │ 201 │ us-west │ 95 │ │ 202 │ us-west │ 105 │ └───────────┴────────────┴─────────────────┘ SELECT region, datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM region_performance GROUP BY region, datacenter ORDER BY datacenter, region; ┌─region─────┬─datacenter─┬────avg_response_ms─┐ │ us-east │ dc1 │ 121.66666666666667 │ │ us-west │ dc1 │ 100 │ │ eu-central │ dc2 │ 150 │ └────────────┴────────────┴────────────────────┘ SELECT datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM datacenter_performance GROUP BY datacenter ORDER BY datacenter; ┌─datacenter─┬─avg_response_ms─┐ │ dc1 │ 113 │ │ dc2 │ 150 │ └────────────┴─────────────────┘

Podemos insertar más datos:

INSERT INTO raw_server_metrics ( timestamp , server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES ( now (), 101 , 'us-east' , 'dc1' , 140 ), ( now (), 201 , 'us-west' , 'dc1' , 85 ), ( now (), 301 , 'eu-central' , 'dc2' , 135 );

Volvamos a comprobar el rendimiento a nivel de centro de datos. Observa cómo toda la cadena de agregación se actualizó automáticamente:

SELECT datacenter, avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms FROM datacenter_performance GROUP BY datacenter ORDER BY datacenter;

┌─datacenter─┬────avg_response_ms─┐ │ dc1 │ 112.85714285714286 │ │ dc2 │ 145 │ └────────────┴────────────────────┘