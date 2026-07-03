El combinador
Descripción
Map se puede aplicar a la
función
min para calcular el valor mínimo de un Map para cada clave, mediante la función de combinador de agregación
minMap.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena códigos de estado y sus recuentos para distintas franjas horarias, donde cada fila contiene un Map de códigos de estado con sus recuentos correspondientes. Usaremos
Ejemplo de uso
minMap para encontrar el recuento mínimo de cada código de estado en cada franja horaria.
La función
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
minMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
minMap encontrará el recuento mínimo de cada código de estado dentro de cada franja horaria. Por ejemplo:
- En la franja horaria ‘2000-01-01 00:00:00’:
- Código de estado ‘a’: 15
- Código de estado ‘b’: 25
- Código de estado ‘c’: min(35, 45) = 35
- Código de estado ‘d’: 55
- Código de estado ‘e’: 65
- En la franja horaria ‘2000-01-01 00:01:00’:
- Código de estado ‘d’: 75
- Código de estado ‘e’: 85
- Código de estado ‘f’: min(95, 105) = 95
- Código de estado ‘g’: min(115, 125) = 115
Response
┌────────────timeslot─┬─minMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':95,'g':115} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':35,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘