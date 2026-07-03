El combinador
Descripción
If puede aplicarse a la función
argMin
para encontrar el valor de
arg que corresponde al valor mínimo de
val en las filas donde la condición es verdadera,
mediante la función de combinador de agregado
argMinIf.
La función
argMinIf es útil cuando necesitas encontrar el valor asociado
al valor mínimo de un conjunto de datos, pero solo para las filas que cumplen una condición
específica.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los precios de los productos y sus marcas de tiempo, y usaremos
Ejemplo de uso
argMinIf para encontrar el precio más bajo de cada producto cuando esté disponible.
La función
Query
CREATE TABLE product_prices(
product_id UInt32,
price Decimal(10,2),
timestamp DateTime,
in_stock UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO product_prices VALUES
(1, 10.99, '2024-01-01 10:00:00', 1),
(1, 9.99, '2024-01-01 10:05:00', 1),
(1, 11.99, '2024-01-01 10:10:00', 0),
(2, 20.99, '2024-01-01 11:00:00', 1),
(2, 19.99, '2024-01-01 11:05:00', 1),
(2, 21.99, '2024-01-01 11:10:00', 1);
SELECT
product_id,
argMinIf(price, timestamp, in_stock = 1) AS lowest_price_when_in_stock
FROM product_prices
GROUP BY product_id;
argMinIf encontrará el precio correspondiente al
timestamp más temprano de cada producto,
pero solo teniendo en cuenta las filas en las que
in_stock = 1. Por ejemplo:
- Producto 1: Entre las filas con stock, 10.99 tiene el
timestampmás temprano (10:00:00)
- Producto 2: Entre las filas con stock, 20.99 tiene el
timestampmás temprano (11:00:00)
Response
┌─product_id─┬─lowest_price_when_in_stock─┐
1. │ 1 │ 10.99 │
2. │ 2 │ 20.99 │
└────────────┴────────────────────────────┘