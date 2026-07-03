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Descripción

El combinador If puede aplicarse a la función argMin para encontrar el valor de arg que corresponde al valor mínimo de val en las filas donde la condición es verdadera, mediante la función de combinador de agregado argMinIf. La función argMinIf es útil cuando necesitas encontrar el valor asociado al valor mínimo de un conjunto de datos, pero solo para las filas que cumplen una condición específica.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los precios de los productos y sus marcas de tiempo, y usaremos argMinIf para encontrar el precio más bajo de cada producto cuando esté disponible.
Query
La función argMinIf encontrará el precio correspondiente al timestamp más temprano de cada producto, pero solo teniendo en cuenta las filas en las que in_stock = 1. Por ejemplo:
  • Producto 1: Entre las filas con stock, 10.99 tiene el timestamp más temprano (10:00:00)
  • Producto 2: Entre las filas con stock, 20.99 tiene el timestamp más temprano (11:00:00)
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026