El combinador
Descripción
Map puede aplicarse a la función
avg para calcular la media aritmética de los valores de un Map para cada clave, mediante la función de combinador de agregación
avgMap.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena códigos de estado y sus conteos para distintos intervalos de tiempo, donde cada fila contiene un Map de códigos de estado y sus conteos correspondientes. Usaremos
Ejemplo de uso
avgMap para calcular el conteo promedio de cada código de estado dentro de cada intervalo de tiempo.
La función
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
avgMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
avgMap calculará el recuento medio de cada código de estado dentro de cada intervalo de tiempo. Por ejemplo:
- En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:00:00’:
- Estado ‘a’: 15
- Estado ‘b’: 25
- Estado ‘c’: (35 + 45) / 2 = 40
- Estado ‘d’: 55
- Estado ‘e’: 65
- En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:01:00’:
- Estado ‘d’: 75
- Estado ‘e’: 85
- Estado ‘f’: (95 + 105) / 2 = 100
- Estado ‘g’: (115 + 125) / 2 = 120
Response
┌────────────timeslot─┬─avgMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':100,'g':120} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':40,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘