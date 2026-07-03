El
Descripción
Resample
combinador puede aplicarse a la función de agregación
count
para contar los valores de una columna clave específica en un número fijo
de intervalos (
N).
Ejemplo de uso
Veamos un ejemplo. Crearemos una tabla con el
Ejemplo básico
name, la
age y el
wage de los empleados, e insertaremos algunos datos en ella:
Contemos todas las personas cuya edad está en los intervalos
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
y
[60,75). Como usamos una representación entera para la edad, obtenemos edades en los
intervalos
[30, 59] y
[60,74]. Para ello, aplicamos el combinador
Resample
a
count
SELECT countResample(30, 75, 30)(name, age) AS amount FROM employee_data
┌─amount─┐
│ [3,2] │
└────────┘