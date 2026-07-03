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Descripción

El Resample combinador puede aplicarse a la función de agregación count para contar los valores de una columna clave específica en un número fijo de intervalos (N).

Ejemplo de uso

Ejemplo básico

Veamos un ejemplo. Crearemos una tabla con el name, la age y el wage de los empleados, e insertaremos algunos datos en ella:
Contemos todas las personas cuya edad está en los intervalos [30,60) y [60,75). Como usamos una representación entera para la edad, obtenemos edades en los intervalos [30, 59] y [60,74]. Para ello, aplicamos el combinador Resample a count

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026