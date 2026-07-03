Ejemplo de uso del combinador Resample con count

N ). El Resample combinador puede aplicarse a la función de agregación count para contar los valores de una columna clave específica en un número fijo de intervalos ().

​ Ejemplo de uso

​ Ejemplo básico

Veamos un ejemplo. Crearemos una tabla con el name , la age y el wage de los empleados, e insertaremos algunos datos en ella:

CREATE TABLE employee_data ( name String, age UInt8, wage Float32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() INSERT INTO employee_data ( name , age, wage) VALUES ( 'John' , 16 , 10 . 0 ), ( 'Alice' , 30 , 15 . 0 ), ( 'Mary' , 35 , 8 . 0 ), ( 'Evelyn' , 48 , 11 . 5 ), ( 'David' , 62 , 9 . 9 ), ( 'Brian' , 60 , 16 . 0 );

Contemos todas las personas cuya edad está en los intervalos [30,60) y [60,75) . Como usamos una representación entera para la edad, obtenemos edades en los intervalos [30, 59] y [60,74] . Para ello, aplicamos el combinador Resample a count

SELECT countResample( 30 , 75 , 30 )( name , age) AS amount FROM employee_data

┌─amount─┐ │ [3,2] │ └────────┘