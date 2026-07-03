Los combinadores
Descripción
Array y
If se pueden aplicar a la función
uniq
para contar la cantidad de valores únicos en arrays en las filas donde la
condición es verdadera, mediante la función de combinador de agregado
uniqArrayIf.
Esto resulta útil cuando quieres contar elementos únicos de un array según condiciones específicas sin tener que usar
-
If y -
Array se pueden combinar. Sin embargo,
Array debe ir primero y después
If.
arrayJoin.
Ejemplo de uso
En este ejemplo, usaremos una tabla con datos de sesiones de compra de usuarios para contar la cantidad de productos únicos vistos por usuarios de un segmento específico y con una métrica de interacción basada en el tiempo dedicado a la sesión.
Contar los productos únicos vistos por tipo de segmento y nivel de interacción
Query
CREATE TABLE user_shopping_sessions
(
session_date Date,
user_segment String,
viewed_products Array(String),
session_duration_minutes Int32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO user_shopping_sessions VALUES
('2024-01-01', 'new_customer', ['smartphone_x', 'headphones_y', 'smartphone_x'], 12),
('2024-01-01', 'returning', ['laptop_z', 'smartphone_x', 'tablet_a'], 25),
('2024-01-01', 'new_customer', ['smartwatch_b', 'headphones_y', 'fitness_tracker'], 8),
('2024-01-02', 'returning', ['laptop_z', 'external_drive', 'laptop_z'], 30),
('2024-01-02', 'new_customer', ['tablet_a', 'keyboard_c', 'tablet_a'], 15),
('2024-01-02', 'premium', ['smartphone_x', 'smartwatch_b', 'headphones_y'], 22);
-- Contar productos únicos vistos por tipo de segmento y nivel de participación
SELECT
session_date,
-- Contar productos únicos vistos en sesiones largas por nuevos clientes
uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'new_customer' AND session_duration_minutes > 10) AS new_customer_engaged_products,
-- Contar productos únicos vistos por clientes recurrentes
uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'returning') AS returning_customer_products,
-- Contar productos únicos vistos en todas las sesiones
uniqArray(viewed_products) AS total_unique_products
FROM user_shopping_sessions
GROUP BY session_date
ORDER BY session_date
FORMAT Vertical;
Response
Row 1:
──────
session_date: 2024-01-01
new_customer⋯ed_products: 2
returning_customer_products: 3
total_unique_products: 6
Row 2:
──────
session_date: 2024-01-02
new_customer⋯ed_products: 2
returning_customer_products: 2
total_unique_products: 7