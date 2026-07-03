Ejemplo de uso del combinador uniqArrayIf

uniqArrayIf . Los combinadores Array If se pueden aplicar a la función uniq para contar la cantidad de valores únicos en arrays en las filas donde la condición es verdadera, mediante la función de combinador de agregado

- If y - Array se pueden combinar. Sin embargo, Array debe ir primero y después If .

Esto resulta útil cuando quieres contar elementos únicos de un array según condiciones específicas sin tener que usar arrayJoin .

​ Ejemplo de uso

​ Contar los productos únicos vistos por tipo de segmento y nivel de interacción

En este ejemplo, usaremos una tabla con datos de sesiones de compra de usuarios para contar la cantidad de productos únicos vistos por usuarios de un segmento específico y con una métrica de interacción basada en el tiempo dedicado a la sesión.

Query CREATE TABLE user_shopping_sessions ( session_date Date , user_segment String, viewed_products Array (String), session_duration_minutes Int32 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO user_shopping_sessions VALUES ( '2024-01-01' , 'new_customer' , ['smartphone_x', 'headphones_y', 'smartphone_x'], 12 ), ( '2024-01-01' , 'returning' , ['laptop_z', 'smartphone_x', 'tablet_a'], 25 ), ( '2024-01-01' , 'new_customer' , ['smartwatch_b', 'headphones_y', 'fitness_tracker'], 8 ), ( '2024-01-02' , 'returning' , ['laptop_z', 'external_drive', 'laptop_z'], 30 ), ( '2024-01-02' , 'new_customer' , ['tablet_a', 'keyboard_c', 'tablet_a'], 15 ), ( '2024-01-02' , 'premium' , ['smartphone_x', 'smartwatch_b', 'headphones_y'], 22 ); -- Contar productos únicos vistos por tipo de segmento y nivel de participación SELECT session_date, -- Contar productos únicos vistos en sesiones largas por nuevos clientes uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'new_customer' AND session_duration_minutes > 10 ) AS new_customer_engaged_products, -- Contar productos únicos vistos por clientes recurrentes uniqArrayIf(viewed_products, user_segment = 'returning' ) AS returning_customer_products, -- Contar productos únicos vistos en todas las sesiones uniqArray(viewed_products) AS total_unique_products FROM user_shopping_sessions GROUP BY session_date ORDER BY session_date FORMAT Vertical;

Response Row 1: ────── session_date: 2024-01-01 new_customer⋯ed_products: 2 returning_customer_products: 3 total_unique_products: 6 Row 2: ────── session_date: 2024-01-02 new_customer⋯ed_products: 2 returning_customer_products: 2 total_unique_products: 7