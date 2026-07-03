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Descripción

Los combinadores Array y If se pueden aplicar a la función uniq para contar la cantidad de valores únicos en arrays en las filas donde la condición es verdadera, mediante la función de combinador de agregado uniqArrayIf.
-If y -Array se pueden combinar. Sin embargo, Array debe ir primero y después If.
Esto resulta útil cuando quieres contar elementos únicos de un array según condiciones específicas sin tener que usar arrayJoin.

Ejemplo de uso

Contar los productos únicos vistos por tipo de segmento y nivel de interacción

En este ejemplo, usaremos una tabla con datos de sesiones de compra de usuarios para contar la cantidad de productos únicos vistos por usuarios de un segmento específico y con una métrica de interacción basada en el tiempo dedicado a la sesión.
Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026