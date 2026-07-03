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Descripción

El combinador If se puede aplicar a la función de agregado any para seleccionar el primer elemento encontrado en una columna determinada que cumpla la condición indicada.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito y usaremos anyIf para seleccionar los primeros transaction_id con importes por encima y por debajo de 200. Primero creamos una tabla e insertamos datos en ella:
Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026